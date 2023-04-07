Во всем виновата королева: почему Чарльз 30 лет ждал Камиллу

История любви длиною в целую жизнь. Именно так можно охарактеризовать непростые отношения британского короля Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Официально в браке они почти восемнадцать лет, а вот их любовная связь началась в далекие 70-е, задолго до того, как Чарльз женился на Диане Спенсер. В преддверии годовщины свадьбы Чарльза и Камиллы вспоминаем их историю любви.

Первая любовь и знакомство

Камилла Шанд и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Во время знакомства с Чарльзом Камилла Розмари Шанд уже несколько лет состояла в отношениях с офицером Эндрю Паркер-Боулзом. Впрочем, статный мужчина был успешен не только в работе, он вскружил голову не одной даме, не считая Камиллы. Их роман начинался красиво, с ухаживаний и романтических свиданий, однако с предложением руки и сердца Эндрю совсем не торопился, а Камилле не оставалось ничего, кроме долгого и томительного ожидания. Изменять своей будущей супруге и матери его двоих детей Паркер-Болуз стал еще до свадьбы и продолжил уже после нее. Поэтому знакомство с королевским наследником Камилла сначала расценивала как прекрасную возможность "поиграть" на нервах неверного, но любимого мужчины.

Чарльза и Камиллу познакомила их общая подруга, Лючия Санта-Круз, – дочь чилийского посла в Великобритании, которая дружила и с будущим наследником короны Чарльзом, и с Камиллой Шанд. О проблемах в отношениях между Камиллой и Эндрю Паркер-Боулзом Лючия знала, что называется, из первых уст и просто по дружбе решила помочь Камилле.

Первая встреча, изменившая все

Их встреча состоялась в 1971 году. Камилла хоть и не была красавицей, но Чарльзу понравилась сразу. С ней было легко и непринужденно, она смеялась над его шутками и не пыталась понравиться, как это делали другие девушки из окружения принца. И Чарльз, похоже, всерьез влюбился. Камилла не планировала, что между ней и принцем завяжется нечто большее, чем простая интрижка, ведь она хотела позлить Эндрю. Но все пошло совсем по другому сценарию.

Чарльз и Камилла стали часто созваниваться и встречаться, вскоре об этом узнал не только Эндрю Паркер-Боулз, который был хорошо знаком с Чарльзом, ведь они вместе играли в поло. Об этой интрижке узнала мать принца – королева Елизавета II, и ее это, мягко говоря, совсем не порадовало. Елизавету не устраивало ни происхождение Камиллы – она была дочерью торговца вином и аристократки, ни тот факт, что у Камиллы уже были мужчины до Чарльза. Словом, допустить этот брак Ее Величество никак не могла. Поэтому она отправила своего сына служить на флот, дав понять Камилле, что та может даже не надеяться на свадьбу с ее старшим сыном. Это было непростое время для обоих, Чарльз писал письма Камилле, а она все так же страдала, ведь изначальный план, согласно которому она просто хотела отомстить Эндрю, был провален. Он начал встречаться с младшей сестрой принца Чарльза – принцессой Анной, а их роман одобрила сама королева, прекрасно понимая, что до свадьбы дело все равно не дойдет, потому что Эндрю был католиком, и, согласно закону, Анна не могла выйти за него замуж. Когда же принцесса спустя время увлеклась своим будущим мужем – олимпийским чемпионом Марком Филлипсом, Эндрю Паркер-Боулз понял, что пришло время не просто вернуть Камиллу, но и сделать ей долгожданное предложение.

Свадьба с Эндрю Паркер-Боулзом

Свадебная церемония состоялась 4 июля 1973 года. Принц Чарльз получил приглашение на свадьбу, но на торжество не приехал, он написал Камилле письмо, в котором говорил о том, что его сердце разбито. Вскоре Камилла родила первенца – сына Тома (крестным отцом которого стал Чарльз), а через четыре года на свет появилась и дочь Лора. Однако крепкой семьи все равно не получилось, так как Эндрю продолжал изменять своей супруге, и это не было секретом ни для нее самой, ни для окружающих.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер

Тем временем Чарльз был на пороге 30-летия, жениться он не торопился, и во дворце забеспокоились. Его мать королева Елизавета II давно искала подходящую пассию для сына и остановила свой выбор на юной леди Диане Спенсер – младшей дочери графа Джона Спенсера. До знакомства с Дианой ее старшая сестра Сара совершила попытку стать супругой будущего короля, но Чарльза такая настойчивость девушки отпугнула, и он быстро прекратил с ней какие-либо встречи. В 1978 году принц возобновил романтические отношения с Камиллой Паркер-Боулз, которая к тому моменту уже была твердо убеждена в том, что ее законный муж не остепенится, в семью полноценно не вернется, а она потратила на ожидания этого уже больше десяти лет жизни. Возможно, Чарльз и Камилла так бы и продолжали тайно встречаться, если бы об их романе не узнали во дворце. На дворе стоял 1980 год, когда Чарльза начали активно "сводить" с Дианой Спенсер. И принц, и его возлюбленная Камилла прекрасно понимали, что королева не позволит им сыграть свадьбу, поэтому Камилла поддержала Чарльза, когда пришло время принять решение о женитьбе на Диане. В день свадьбы принц плакал, потому что вынужден был жениться на девушке, которую не любил, а та, которая навсегда пленила его сердце, не могла быть рядом с ним.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Свадьба Дианы и принца Чарльза состоялась 29 июля 1981 года. В 1982 году на свет появился их старший сын – принц Уильям, а в 1984-м младший – принц Гарри. Диана была поглощена заботой о детях, в какой-то период даже отказалась от няни и всем занималась сама. Вероятно, сыновья стали для принцессы настоящей отдушиной, ведь отношения с Чарльзом складывались не лучшим образом, и виной тому была совсем не Камилла, а большая разница в возрасте и разные интересы обоих. Первые пять лет семейной жизни принц не изменял Диане, однако в 1986 году, когда понял, что совершенно разбит и несчастлив, он возобновил связь с единственной понимающей его чувства женщиной – Камиллой. Принц публично заявил о том, что встречается с Камиллой в 1994 году, а 28 августа 1996 года Диана и Чарльз официально развелись.

Принцесса Диана и Камилла Шанд / Фото: Getty Images

Свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Через год после гибели принцессы Дианы, в 1998-м, принц Чарльз представил Камиллу своим сыновьям. Говорят, Камилла и принцы Уильям и Гарри быстро нашли общий язык. А еще через два года на одном из приемов Камилла была представлена королеве Елизавете II. Увидев искренние чувства Камиллы к ее сыну, королева сменила гнев на милость и позволила сыну наконец-то встречаться с любимой женщиной. Через тридцать лет со дня знакомства Чарльз и Камилла таки поженились. Это была гражданская церемония, на которой ни королева, ни ее муж, принц Эдинбургский Филипп, не появились.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Однако за несколько дней до этого Елизавета II присутствовала на службе в часовне Святого Георгия, где Чарльз и Камилла получали благословение архиепископа на свой пусть и не церковный, но такой долгожданный брак. После свадьбы Камилла получила все титулы своего мужа, в том числе и титул принцессы Уэльской, но не использовала его, отдавая дань уважения покойной принцессе Диане. Многие говорят, что сыновья принца Чарльза – принц Уильям и принц Гарри, должны быть благодарны Камилле за то, что она все эти годы любила их отца и смогла доказать свою любовь не только ему, но и королеве, давшей впоследствии разрешение на брак. Ведь если бы не Камилла, возможно, ни один из внуков королевы не смог бы жениться по любви. Но все же хочется верить, что Елизавета II сама осознала свою ошибку, когда заставила сына взять в жены нелюбимую женщину.

После смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года ее сын Чарльз стал новым королем, а его супурга - королевой-консортом. По желанию Елизаветы II, Камилла получила титул королевы-консорта после смерти Ее Величества и восшествия на престол ее старшего сына короля Чарльза III. И, очевидно, такое желание Елизаветы отдать самый высокий титул женщине, которая всю жизнь доказывала, что любит ее сына, говорит о многом.

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