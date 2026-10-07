Волны, словно после пилатеса: как повторить прическу актрисы Кристен Белл

Кристен Белл / © Getty Images

Реклама

Самые привлекательные волны часто выглядят так, будто они возникли сами по себе. Волосы после тренировки — идеальный пример, ведь хвост оставляет неравномерные заломы, отдельные пряди немного выбиваются, а текстура получается живой и естественной, об этом рассказало издание NewBeauty.

Именно этот эффект стилист Димитрис Джаннетос создал для Кристен Белл. Вместо одинаковых идеальных локонов он сделал ставку на волны разного размера, накрученные в разных направлениях, и слегка небрежную линию роста волос.

Реклама

Как повторить укладку

Разделите волосы на пряди. Не пытайтесь работать с прядями одинаковой толщины. Небольшая разница поможет добиться более естественной, «живой» текстуры. Возьмите два размера плойки. Один инструмент должен быть тоньше, второй — толще. Это важно, потому что одинаковый диаметр сделает волны слишком однообразными. Накручивайте пряди в разных направлениях. Одну прядь — от лица, другую — к лицу. Не нужно стремиться к идеальной повторяемости, наоборот, легкая хаотичность здесь сработает лучше. Не делайте тугие локоны. Ваша задача — не упругие кудри, а мягкий изгиб. После накручивания дайте волосам остыть, а затем легко расправьте волны пальцами. Добавьте текстуру у лица. Нанесите немного мусса на расческу и мягко пройдитесь ею вдоль линии роста волос, зачесывая пряди назад. Затем дайте им высохнуть естественным образом. Так можно добиться того самого эффекта лёгкой текстуры, который появляется после тренировки. Не расчесывайте волосы. Финальный штрих — несколько прядей, которые лежат «против остальных». Именно эта несовершенность и делает прическу похожей на настоящие «живые» волны.

Секрет этой прически — не в сложной технике, а в контролируемой небрежности. Два размера плойки, разные направления накручивания, немного мусса у корней — и вместо идеально одинаковых локонов вы получаете мягкие волны, которые выглядят так, будто волосы просто красиво высохли сами по себе.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров