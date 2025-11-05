ТСН в социальных сетях

Волосы — их гордость: 10 актрис, старше 50 лет, с роскошной шевелюрой

Это женщины, которые отказываются расставаться со своими роскошными длинными волосами.

В обществе существуют безумные стереотипы о том, как должна выглядеть женщина в разные периоды своей жизни. Один из них, например, заключается в том, что женщины с определенного возраста должны носить более короткие волосы — где-то между каре и пикси. Особенно это часто относится к дамам, которым исполнилось 50.

Однако когда мы смотрим на многих наших любимых знаменитостей, оказывается, что многие из них отказались от этого и сохранили свои длинные роскошные волосы и это был безусловно правильный выбор. Предлагаем в очередной раз посмотреть на тех, кто доказывает как можно быть шикарной в любом возрасте.

Синди Кроуфорд — 59 лет

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Стефани Сеймур — 57 лет

Стефани Сеймур / © Associated Press

Стефани Сеймур / © Associated Press

Хайди Клум — 52 года

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Сара Джессика Паркер — 60 лет

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс — 56 лет

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Энди Макдауэлл — 67 лет

Энди Макдауэлл / © Associated Press

Энди Макдауэлл / © Associated Press

Сальма Хайек — 59 лет

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Хилари Свонк — 51 год

Хилари Свонк / © Associated Press

Хилари Свонк / © Associated Press

Клаудия Шиффер — 55 лет

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Брук Шилдс — 60 лет

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press

