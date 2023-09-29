"Вомбат", "Ган-ган" и "Пи Джи": забавные прозвища членов британской королевской семьи

Члены британской королевской семьи соблюдают множество разных правил, но за закрытыми дверями их дворцов они остаются обычными людьми. У каждого члена семьи даже есть свое забавное прозвище. О них поговорим сегодня.
К королеве Елизавете II при жизни нужно было обращаться никак иначе, как Ее королевское Величество. Но самым близким членам семьи в приватной разумеется обстановке разрешалось от правил отступать. Принц Уильям, внук королевы, в детстве называл бабушку "гэри", все потому, что не мог правильно произнести слово "granny". А его старший сын принц Джордж называл свою прабабушка "ганган".
Супруг королевы называл ее детским именем Лилибет. Это имя закрепилось ла маленькой принцессой со времен, когда ее младшая сестра принцесса Маргарет не могла выговорить ее имя Элизабет, а говорила Лилибет. А муж королевы был последним, кто называл ее этим именем. Принц Гарри и Меган Маркл даже назвали свою дочь Лилибет в честь королевы, спросив у Ее Величества разрешение.
Также принц Филипп смешно называл королеву "моя капусточка".
У Меган, герцогини Сассекской также появилось прозвище, как только она переступила порог королевской семьи. Ее тесть Чарльз, тогда принц Уэльский, познакомившись с будущей невесткой поближе, стал называть ее "Тангстен", что в переводе со шведского означает tung sten — вольфрам — твердый, тяжелый блестящий металл серебристо-серого цвета. Уже тогда Чарльз отметил стальной характер будущей герцогини, который она потом имела возможность продемонстрировать во всей красе.
У принцев Уильяма и Гарри в свое время было много прозвищ, которые они периодически использовали для маскировки. Гарри называли "Спайк", Меган называет мужа "Хаз", а Диана называла младшего сына "Джинджер".
Принц Уильям во время учебы в Сент-Эндрюсском университете иногда представлялся "Стивом". А его мать принцесса Диана называла старшего сына "Вомбат".
У королевы Камиллы было прозвище Глэдис. Так ее называл Чарльз, себя же он называл Фредом. Существует легенда, что однажды принцесса Диана нашла у своего мужа браслет с инициалами G и F. Также внуки называют Камиллу "Гага". Однажды на одном из приемов Камилла рассказала об этом певице Lady Gaga, та шутку оценила.
За принцессой Уэльской Кэтрин еще в университетские годы закрепилось прозвище Waity Katie ("ожидающая Кэти"). Оно связано с тем, что принц Уильям долгих девять лет тянул и не делала Кэтрин предложение.
Старшего сына Кейт и Уильяма – принца Джорджа называют в школе PG (Пи Джи) - аббревиатура от принц Джордж, а его сестра Шарлотта за свой стальной характер получила прозвище "принцесса-воин".
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