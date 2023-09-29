"Вомбат", "Ган-ган" и "Пи Джи": забавные прозвища членов британской королевской семьи

Члены британской королевской семьи соблюдают множество разных правил, но за закрытыми дверями их дворцов они остаются обычными людьми. У каждого члена семьи даже есть свое забавное прозвище. О них поговорим сегодня.

К королеве Елизавете II при жизни нужно было обращаться никак иначе, как Ее королевское Величество. Но самым близким членам семьи в приватной разумеется обстановке разрешалось от правил отступать. Принц Уильям, внук королевы, в детстве называл бабушку "гэри", все потому, что не мог правильно произнести слово "granny". А его старший сын принц Джордж называл свою прабабушка "ганган".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Супруг королевы называл ее детским именем Лилибет. Это имя закрепилось ла маленькой принцессой со времен, когда ее младшая сестра принцесса Маргарет не могла выговорить ее имя Элизабет, а говорила Лилибет. А муж королевы был последним, кто называл ее этим именем. Принц Гарри и Меган Маркл даже назвали свою дочь Лилибет в честь королевы, спросив у Ее Величества разрешение.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также принц Филипп смешно называл королеву "моя капусточка".

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

У Меган, герцогини Сассекской также появилось прозвище, как только она переступила порог королевской семьи. Ее тесть Чарльз, тогда принц Уэльский, познакомившись с будущей невесткой поближе, стал называть ее "Тангстен", что в переводе со шведского означает tung sten — вольфрам — твердый, тяжелый блестящий металл серебристо-серого цвета. Уже тогда Чарльз отметил стальной характер будущей герцогини, который она потом имела возможность продемонстрировать во всей красе.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

У принцев Уильяма и Гарри в свое время было много прозвищ, которые они периодически использовали для маскировки. Гарри называли "Спайк", Меган называет мужа "Хаз", а Диана называла младшего сына "Джинджер".

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Принц Уильям во время учебы в Сент-Эндрюсском университете иногда представлялся "Стивом". А его мать принцесса Диана называла старшего сына "Вомбат".

У королевы Камиллы было прозвище Глэдис. Так ее называл Чарльз, себя же он называл Фредом. Существует легенда, что однажды принцесса Диана нашла у своего мужа браслет с инициалами G и F. Также внуки называют Камиллу "Гага". Однажды на одном из приемов Камилла рассказала об этом певице Lady Gaga, та шутку оценила.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

За принцессой Уэльской Кэтрин еще в университетские годы закрепилось прозвище Waity Katie ("ожидающая Кэти"). Оно связано с тем, что принц Уильям долгих девять лет тянул и не делала Кэтрин предложение.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Старшего сына Кейт и Уильяма – принца Джорджа называют в школе PG (Пи Джи) - аббревиатура от принц Джордж, а его сестра Шарлотта за свой стальной характер получила прозвище "принцесса-воин".

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

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