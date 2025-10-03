Восшествие на престол великого герцога Анри Люксембургского: как это было 25 лет тому назад

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза / © Getty Images

24 декабря 2024 года Анри, великий герцог Люксембурга, объявил в своем рождественском послании о намерении отречься от престола в пользу сына Гийома. Церемония отречения Анри, а затем присяга Гийома пройдет, 3 октября. Таким образом Мария-Тереза, великая герцогиня Люксембургская, тоже передаст свои бразды правления невестке — графине Стефании. Поскольку Гийом сменяет отца на престоле, предлагаем вспомнить, как в 2000 году этот же момент пережили Анри и Мария-Тереза.

«Клянусь соблюдать Конституцию и законы Великого Герцогства Люксембург, поддерживать национальную независимость и территориальную целостность, а также общественные и личные свободы» — такими словами Анри принял присягу перед членами Палаты депутатов 7 октября 2000 года.

Церемония восшествия на престол состоялась в присутствии королевской аудиенции, на которой присутствовали тогдашняя королева Нидерландов Беатрикс, король Бельгии Альберт II и его жена королева Паола.

Присягу Анри произнес в Палате депутатов, а затем с женой вышел на балкон, чтобы поприветствовать толпу.

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза / © Getty Images

В тот день Великий герцог Анри был одет в парадную военную форму, с лентой и звездой ордена Золотого льва Нассауского дома, а новоиспеченная великая герцогиня выбрала для церемонии наряд золотого цвета.

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза / © Getty Images

Мария-Тереза носила длинную юбку и расшитый жакет с укороченными рукавами. Также в ее образе присутствовали перчатки, туфли в тон на высоких каблуках.

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Мария Тереза / © Getty Images

Мария Тереза на присягу мужа надела необычный комплект украшений из желтого золота. Ее серьги были в виде цветов и в точно таком же дизайне было ее колье и браслет. Орденскую ленту она закрепила крупной брошью из цитрина и золота. Тиару на это мероприятие она решила не надевать.