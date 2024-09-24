От Марии-Антуанетты до коронации британских монархов: скандальное бриллиантовое колье продадут с аукциона

Одно из самых редких бриллиантовых ожерелий, когда-либо выставленных на аукцион - это ожерелье конца XVIII века весом около 300 карат. Оно впервые за 50 лет появляется на публике на этой неделе на аукционе в Лондоне.

Хотя его точная история происхождения неизвестна, технически потрясающее ожерелье, вероятно, было создано незадолго до Французской революции. Затем оно оказалось в собственности у маркизой Англси, англо-валлийского аристократического рода. В 1937 году Марджори Пейджет, маркиза Англси, надела его на коронацию короля Георга VI. В 1953 году ее невестка присутствовала на коронации королевы Елизаветы II в том же ансамбле семейных драгоценностей. Семье украшение принадлежало около 100 лет, прежде чем его продали частному коллекционеру из Азии в 1960-х годах.

Бриллиантовое колье XVIII века / Фото: Getty Images

Ожерелье будет представлено публике на Sotheby's London 24-25 сентября, после чего отправится в мировой тур с остановками в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре, Тайбэе и Дубае перед живым аукционом Royal and Noble Jewels на Sotheby's Geneva 11 ноября.

Украшение состоит примерно из 500 бриллиантов и, по оценкам будет продано за сумму от 1,8 до 2,8 млн долларов.

Бриллиантовое колье XVIII века, Фото: Sothebys

Что касается истории появление колье на свет, то она достеменно неизвестна, хотя есть несколько версий наиболее интригующей из которых является его возможная связь с королевой Марией-Антуанеттой и скандалом "Дела бриллиантового ожерелья" - дело о мошенничестве с целью завладения ожерельем, якобы предназначавшимся для французской королевы Марии-Антуанетты, ставшее основанием для громкого и скандального уголовного процесса в 1785-1786 годах, незадолго до Великой французской революции. Якобы королева заказала очень дорогое украшение, а затем отказалась за него платить. Дело о бриллиантовом ожерелье просочилось в массы и усилило ненависть и презрение французской общественности к Марии-Антуанетте.

Бриллиантовое колье XVIII века / Фото: Getty Images

Однако нельзя отрицать, что украшение очень похоже на знаменитые парные браслеты французской королевы, которые были проданы на аукционе Christie's в 2021 году.

Браслеты Марии-Антуанетты / Фото: Getty Images

Браслеты Марии-Антуанетты / Фото: Getty Images

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