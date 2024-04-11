Всего два предмета: что носит в сумке королева Летиция

Королева Испании Летиция всегда выглядит восхитительно. Что бы она ни надела и какие бы аксессуары ни подобрала, ее образы всегда великолепны. Сегодня обсуждаем любимые сумки Летиции и рассказываем, что же носит в них супруга короля Филиппа VI.

Любимые сумки королевы Летиции

На публике королеву Летицию можно увидеть как с дорогими аксессуарами, так и с бюджетными вроде Zara. Среди любимых королевских брендов – Carolina Herrera. Сумок этой марки у Летиции несколько в разных цветах. Универсальную черную сумку из гладкой кожи с короткой ручкой Летиция берет с собой часто на различные торжественные мероприятия. Она идеально подходит под классические образы. Такая же сумка у королевы есть и в коньячном цвете.

Королева Летиция с сумкой Carolina Herrera / Фото: Getty Images

Также очень любит королева черную сумку на золотом ремешке-цепочке.

Королева Летиция с сумкой Carolina Herrera / Фото: Getty Images

А вот для летних выходов королева выбирает чаще яркие оттенки. От Carolina Herrera у Летиции есть сумка с короткой ручкой и длинным ремешком красивого ягодного цвета.

Королева Летиция с сумкой Carolina Herrera / Фото: Getty Images

На вечерних приемах Ее Величество можно увидеть с клатчами от Bottega Veneta.

Королева Летиция с клатчем Bottega Veneta / Фото: Getty Images

Среди любимчиков королевы также можно отметить бренд Furla. Белую сумку прямоугольной формы с золотой фурнитурой королева Летиция любит сочетать с нежными весенне-летними образами.

Королева Летиция с сумкой Furla / Фото: Getty Images

А белую Furla с цветочным принтом удачно комбинирует даже с пальто.

Королева Летиция с сумкой Furla / Фото: Getty Images

Демократичные бренды тоже в фаворитах

Королева любит бренды Felipe Varela и Zara. Однажды на одном из мероприятий королева появилась в деловом костюме, который дополнила яркой сумкой на цепочке от бренда Zara. Испанцы восхищаются таким подходом королевы к выбору аксессуаров, так как могут себе позволить такую же сумку, как у Летиции.

Королева Летиция с сумкой Zara / Фото: Getty Images

Что в сумке у супруги монарха

Содержимое дамской сумки обычно держится в секрете. Но однажды королева Летиция случайно уронила свой клатч во время визита в Швецию, и все, что в нем было, оказалось на полу. Среди предметов, который в тот день были в клатче у Летиции, – помада, чтобы поправить макияж, и мобильный телефон. В тот момент, когда королева упустила клатч, персонал бросился ей помогать собрать содержимое сумки обратно, но она не выглядела взволнованной, продолжая приветствовать гостей вместе со шведской королевской семьей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что носит в своей сумке принцесса Уэльская Кэтрин и королева Камилла.

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