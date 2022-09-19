Встречи с королевой Елизаветой II: кто из звезд нарушал этикет

При жизни Елизаветы II о встрече с ней мечтали не только простые смертные, но и звезды, у которых на это гораздо больше шансов. Однако далеко не все они придерживались придворного этикета – строгого свода правил, прописанного для всех, кто приходил на прием к Елизавете II. Эти звезды – осознанно или нечаянно – нарушили его.

Дэвид Бекхэм. Жвачка и рыцарский титул

Королева Елизавета II и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Дэвиду Бекхэму попасть на торжественные церемонии с участием английской королевы было куда легче, чем другим – знаменитый футболист дружит с принцем Уильямом. Видимо, для Бекхэма в какой-то момент посещение королевского двора стало настолько привычным, что он позволяет себе нарушать этикет. Так, во время венчания принца Гарри и Меган Маркл Дэвид жевал жвачку, за что его осудили даже собственные фанаты.

Бекхэм нарушил общепринятый порядок действий и тогда, когда напрямую попросил у Елизаветы II пожаловать ему рыцарский титул. Принято считать, что именно из-за такой "наглости" футболиста его просьба не была выполнена. На самом деле это не так: титула у Бекхэма пока что действительно нет, но совсем по другой причине. Дэвид мог бы стать сэром еще в 2014 году, но газеты написали о его манипуляциях с уплатой налогов, поэтому пока он довольствуется Орденом Британской империи, которым его наградили в 2003 году.

Однако, в 2021 году Дэвид Бекхэм был внесен в официальный список рекомендаций на присвоение рыцарского титула и должен был получить его в этом году.

Мишель Обама. Объятия

Королева Елизавета II Мишель Обама / Фото: Getty Images

Нарушение придворного этикета женой Барака Обамы, Мишель, заключалось в том, что она попросила у Елизаветы II разрешения обнять ее. Вообще-то, королевский протокол исключает любой физический контакт с монаршей особой, кроме рукопожатия, но для Мишель было сделано исключение из правил. Тем не менее за такое "неуважение" президентской чете пришлось заплатить – по слухам, именно из-за этого Барака и Мишель Обаму не пригласили на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Леди Гага. Красное платье из латекса

Королева Елизавета II и Леди Гага / Фото: Getty Images

Согласно придворному этикету право на яркий наряд имела только сама королева – подданные должны были видеть ее издалека, чтобы, не дай бог, с кем-нибудь не перепутать. Что же до черного цвета, который принято считать самым элегантным, то в него Елизавета II облачалась только на похоронах. Но во время посещения Виндзорского замка Леди Гагой все перевернулось с ног на голову: королева была в черно-сером наряде с люрексом, а эпатажная певица – в ярко-красном закрытом платье из латекса с пышными рукавами-буфами. Нарушение этикета было, что называется, налицо, но Елизавета II не выказала ни малейшего неудовольствия, а, наоборот, с интересом разглядывала фасон одеяния Леди Гаги.

Мэрилин Монро. Обнаженные плечи

Королева Елизавета II и Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Не вписалась в дворцовый этикет и секс-бомба ХХ века, актриса Мэрилин Монро. На премьеру фильма "Битва у Ла-Платы" она была приглашена вместе с третьим мужем, драматургом Артуром Миллером. Платье из золотистой парчи с обнаженными плечами выглядело, мягко говоря, нескромным, но Елизавета II не подала виду, что ее это смущает – она приветливо заговорила с Монро и поздоровалась с ней за руку.

Хелен Миррен. Отказ от ужина

Королева Елизавета II и Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Елизавета II настолько была поражена игрой Хелен Миррен, которая сыграла ее в фильме "Королева", что решила устроить в честь актрисы ужин в Виндзорском замке. Каково же было удивление королевы настоящей, когда королева киношная ответила на приглашение отказом. "Елизавета нашла в своем загруженном мероприятиями графике время для ужина, – сообщил представитель дворца, – а Миррен сочла возможным от него отказаться". Сама актриса объяснила свой поступок съемками за океаном – по словам Миррен, ее ждали на съемочной площадке в США, и она никак не могла нарушить рабочий график. Справедливости ради надо сказать, что чуть позже две королевы все-таки встретились – на торжественном приеме.

Анна Винтур. Солнцезащитные очки

Королева Елизавета II и Анна Винтур / Фото: Getty Images

С легендарным редактором Vogue Анной Винтур Елизавета II встретилась не на официальном приеме, а на модном показе Richard Queen. Публику поразило то, что журналистка разговаривала с монаршей особой, не снимая солнцезащитных очков Chanel, которые она называет "доспехами против скуки". А вот мнения журналистов и специалистов по этикету в этом случае разделились. Так, редактор портала Royalcentral Джейми Санан счел, что Винтур нарушила правила этикета – причем не только королевского, но и, так сказать, общечеловеческого. "Смотреть в глаза собеседнику во время разговора – одно из правил хорошего тона, которому нас учат в детстве, – написал Санан, – Анну еще можно было оправдать, если они встретились в солнечный день на улице, но сидеть в очках в помещении все-таки не стоило".

У королевского обозревателя Чарли Проктора иной взгляд на случившееся. Он заметил, что Винтур имеет право носить очки везде и всюду, если ей так нравится – возможно, она делает это по медицинским показаниям. "Такое поведение, – прокомментировал Проктор ситуацию, – никоим образом не оскорбляет королеву – общаясь с Анной, Елизавета II улыбалась, значит, собеседница была ей приятна, а тема разговора – интересна".

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