Вторая свадьба принцессы Анны: десять неожиданных фактов о главном событии дочери королевы Елизаветы II

12 декабря 1992 года королевская принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа вступила во второй брак. Вспоминаем интересные факты об этом дне.

1. Принцесса Анна стала первой королевской особой, которая заявила о разводе (ее первым мужем был капитан Марк Филлипс, в браке с ним Анна родила двоих детей – Зару и Питера) и повторно вступила в брак.

2. Принцесса познакомилась с конюшим покойной королевы Тимоти Лоренсом в конце 1980-х годов, когда еще была замужем за своим первым мужем.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

3. Англиканская церковь была против второго брака королевской принцессы. Церковь не разрешала повторный брак разведенных, если первый (бывший супруг/супруга все еще живы), поэтому Анна и ее второй муж Тимоти нашли вариант и поженились в шотландской пресвитерианской церкви.

Церковь Крэти-Керк в Абердиншире, где во второй раз выходила замуж принцесса Анна / Фото: Getty Images

4. На своей второй свадьбе принцесса Анна, которой было на тот момент 42 года, появилась не в традиционном белом платье невесты, а надела бежевый жакет и юбку длины чуть ниже колен таким образом нарушив еще одно королевское правило.

Свадьба принцессы Анны и Тимоти Лоренса, 12 декабря 1992 года / Фото: Getty Images

5. По сей день Анна остается единственной представительницей британской королевской семьи, которая надела короткое "свадебное платье" на свою свадьбу. Никто и никогда более не повторял это.

6. На свадебной церемонии принцессы Анны и Тимоти Лоренса было всего 30 гостей (меньше было только на свадьбе принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020 году во время пандемии коронавируса). Обвенчались Анна и Тимоти в церкви Крэти-Керк в Абердиншире, в Шотландии.

7. Жених сэр Тимоти Лоренс был одет в военно-морскую форму.

8. Невеста принцесса Анна удивила еще и выбором пары туфель, они были черные. Также невеста взяла с собой небольшой пучок вереска, который гармонировал с цветами в ее волосах, уложенных в ее фирменную прическу "улей".

Свадьба принцессы Анны и Тимоти Лоренса, 12 декабря 1992 года / Фото: Getty Images

9. Детей в этом браке не появилось, но пара до сих пор вместе и счастлива. В этом году их союзу уже 32 года. Живет семья в поместье Гаткомб-Парк, великолепной королевской резиденции в Глостершире.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

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