Вторая свадьба принцессы Анны: десять неожиданных фактов о главном событии дочери королевы Елизаветы II

12 декабря 1992 года королевская принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II и принца Филиппа вступила во второй брак. Вспоминаем интересные факты об этом дне.
1. Принцесса Анна стала первой королевской особой, которая заявила о разводе (ее первым мужем был капитан Марк Филлипс, в браке с ним Анна родила двоих детей – Зару и Питера) и повторно вступила в брак.
2. Принцесса познакомилась с конюшим покойной королевы Тимоти Лоренсом в конце 1980-х годов, когда еще была замужем за своим первым мужем.
3. Англиканская церковь была против второго брака королевской принцессы. Церковь не разрешала повторный брак разведенных, если первый (бывший супруг/супруга все еще живы), поэтому Анна и ее второй муж Тимоти нашли вариант и поженились в шотландской пресвитерианской церкви.
4. На своей второй свадьбе принцесса Анна, которой было на тот момент 42 года, появилась не в традиционном белом платье невесты, а надела бежевый жакет и юбку длины чуть ниже колен таким образом нарушив еще одно королевское правило.
5. По сей день Анна остается единственной представительницей британской королевской семьи, которая надела короткое "свадебное платье" на свою свадьбу. Никто и никогда более не повторял это.
6. На свадебной церемонии принцессы Анны и Тимоти Лоренса было всего 30 гостей (меньше было только на свадьбе принцессы Йоркской Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020 году во время пандемии коронавируса). Обвенчались Анна и Тимоти в церкви Крэти-Керк в Абердиншире, в Шотландии.
7. Жених сэр Тимоти Лоренс был одет в военно-морскую форму.
8. Невеста принцесса Анна удивила еще и выбором пары туфель, они были черные. Также невеста взяла с собой небольшой пучок вереска, который гармонировал с цветами в ее волосах, уложенных в ее фирменную прическу "улей".
9. Детей в этом браке не появилось, но пара до сих пор вместе и счастлива. В этом году их союзу уже 32 года. Живет семья в поместье Гаткомб-Парк, великолепной королевской резиденции в Глостершире.
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