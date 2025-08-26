Вы ее не узнаете: как сейчас выглядит актриса Кэтлин Тернер из фильма "Роман с камнем"

Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер на съемках фильма «Роман с камнем», 1984 год / © Getty Images

Реклама

Голливудской звезде Кэтлин Тернер сейчас 71 год и она редкая гостья не только на съемочной площадке, но и на красных дорожках. Однако многие помнят ее как звезду фильмов 80-х годов, которые принесли ей международную славу.

Одной из самых успешных работ Тернер была картина «Роман с камнем», в котором она сыграла вместе с Майклом Дугласом и Дэнни ДеВито. Фильм стал неожиданным хитом и актриса за него получила «Золотой глобус», а также он вошел в десятку самых кассовых фильмов 1984 года. В следующем году Тернер снова объединилась с Дугласом и ДеВито для съемок сиквела «Жемчужина Нила».

Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер на съемках фильма «Роман с камнем», 1984 год / © Getty Images

Затем она озвучила одного из самых культовых и узнаваемых мультяшных персонажей в истории кино — роковую женщину Джессику Рэббит из фильма 1988 года «Кто подставил кролика Роджера». Именно Кэтлин произнесла знаменитую фразу: «Я не плохая, меня просто такой нарисовали». (В украинском дубляже зрители, конечно же, слышали голос другой актрисы).

Реклама

До 1990-х Тернер оставалась кинозвездой класса А и снималась во многих фильмах, постоянно появлялась на мероприятиях, красных дорожках и на телевидении. Однако все изменила ее болезнь — актрисе поставили диагноз ревматоидный артрит.

Болезнь изменила ее внешность, актрисе также было трудно передвигаться и она ощущала боли. Трудное психологическое состояние привело к тому, что она начала употреблять алкоголь и стала зависимой от него. Все это привело к тому, что карьера Кэтлин, как ведущей актрисы резко пошла на спад, и ее можно было увидеть во все меньшем числе действительно успешных фильмов. Она отказалась от главных ролей в «Привидении» и «Мостах округа Мэдисон», которые оба стали большими хитами.

Кэтлин Тернер, 1985 год / © Getty Images

Однако актриса продолжала терапию, хотя болезнь и прогрессировала. Благодаря новым методам лечения ее ревматоидный артрит перешел в ремиссию и Кэтлин немного вернулась к работе, благодаря чему поклонники сериала «Друзья» смогли увидеть ее в трех эпизодах этого культового шоу, где она сыграла отца Чендлера Бинга — дрэг-артистку. Также на протяжении всех этих лет она периодически появлялась в разных фильмах, озвучивала персонажей анимационных сериалов и снималась в сериалах, также написала мемуары и занималась активизмом.

Поскольку в этом месяце состоится премьера фильма «Роузы», что стал ремейком фильма 1989 года «Война супругов Роуз», в котором Тернер снялась с Майклом Дугласом, она пришла на премьеру.

Реклама

Кэтлин Тернер на премъере фильма «Роузы» в Нью-Йорке / © Associated Press

71-летняя Кэтлин Тернер позировала фотографам улыбаясь, несмотря на свою тяжелую болезнь.