Вы его не узнаете: как сейчас выглядит Девон Сава сыгравший Каспера в одноименном фильме

Девон Сава и Кристина Ричи

Девон Сава прославился в 1995 году, сыграв роль Каспера Макфаддена, доброго призрака, который живет в заброшенном особняке в фильме «Каспер». Спустя почти 30 лет после культовой роли он выглядит совершенно иначе.

Девон Сава в фильме «Каспер»

Канадский актер появился в фильме всего на 30 секунд, когда по сюжету он из призрака опять обрел свой человеческий облик и стал 12-летним мальчиком, но даже такая короткая роль стала для него прорывной. Миловидная внешность сразу принесла подростку работу в других фильмах.

Девон Сава в фильме «Каспер»

«Я был в „Каспере“ всего 30 секунд. Малачи Пирсон (актер озвучивший привидение — ред.) проделал всю основную работу. Когда в последний момент решили оживить Каспера, он был слишком молод. Так что роль досталась мне. И я очень благодарен Брэду Силберлингу, что выбрал меня, потому что соврал бы, если бы сказал, что это не стало началом 30-летней работы, которую я люблю. Спасибо», — написал актер.

После «Каспера» и «Тогда и сейчас» Сава снялся в нескольких фильмах, в частности «Дикая Америка» (1997), «Праздные руки» (1999) и «Пункт назначения» (2000). Он также играл в телесериалах, таких как «Никита» и «Где-то между». Кроме того, он запомнился ролью Стэна в музыкальном клипе Эминема на песню Stan.

Девон Сава / © Associated Press

В 2013 году Савва женился на канадском продюсере Дауни Саханович. У них двое детей: сын, родившийся в 2014 году, и дочь, родившаяся в 2016 году.

Девон Сава / © Associated Press