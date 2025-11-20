Вы этого могли не знать: 57 фактов о свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа

Свадьба принцессы Елизаветы II и принца Филиппа / © Associated Press

По случаю 78-й разницы свадьбы пары, предлагаем узнать интересные факты об их свадьбе.

День свадьбы

1. Свадьба состоялась лишь через четыре месяца после помолвки — в 10:30 утра 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Там же поженились 26 апреля 1923 года и родители Елизаветы — король Георг VI и королева Елизавета (тогда герцог и герцогиня Йоркские).

2. Королева (тогда принцесса Елизавета) стала 10-м членом королевской семьи, которая вступила в брак в Вестминстерском аббатстве.

3. Перед свадьбой принц Филипп получил титулы герцога Эдинбургского, графа Мэрионет и барона Гринича в лондонском графстве.

4. Вместе с отцом, Георгом VI, принцесса Елизавета прибыла в аббатство в Ирландском государственном экипаже.

Свадебная процессия

5. У принцессы Елизаветы было восемь подружек: принцесса Маргарет, принцесса Александра Кентская, леди Кэролайн Монтегю-Дуглас-Скотт, леди Мэри Кембридж, Памела Маунтбаттен, Маргарет Элпинстоун и Диана Боуз-Лайон.

6. Принц Уильям Глостерский и принц Майкл Кентский были пажами.

7. Свидетелем герцога Эдинбургского был Дэвид Маунтбаттен.

8. На церемонию было приглашено 2 000 гостей.

9. На свадьбе присутствовали и представители иностранных монархий, в частности: король Ирака, принцесса Юлиана и принц Бернхард Нидерландские, наследный великий герцог Люксембургский и принцесса Елизавета Люксембургская.

Церемония

10. Свадебную церемонию проводили архиепископ Кентерберийский Джеффри Фишер и архиепископ Йоркский Сирил Гарбетт.

11. Церемонию записывало и транслировало BBC Radio для 200 миллионов слушателей во всем мире.

12. Органист и руководитель хора аббатства, австралиец Уильям Нил Макки, был музыкальным директором свадьбы. Он сочинил по случаю мотет We wait for thy loving kindness, O God.

13. Псалом 67 («Боже, будь милостив к нам и благослови нас») был исполнен в музыкальной аранжировке сэра Эдварда Катберта Бейрстоу.

14. Свадебным гимном было произведение Самуэля Себастьяна Уэсли Blessed be the God and Father of Our Lord Jesus Christ.

15. Гимны включали Praise, my soul, the king of heaven и The Lord’s my Shepherd на шотландскую мелодию Crimond, приписываемую Джесси Сеймур Ирвин — тогда еще малоизвестную в англиканской церкви.

16. Служба началась специально созданной фанфарой Арнольда Бакса и завершилась «Свадебным маршем» Феликса Мендельсона.

17. Было 91 певцов: хору аббатства помогали хоры Часовни Королевского двора и часовни Святого Георгия в Виндзоре.

Свадебные наряды

18. Кольцо было изготовлено из самородка валлийского золота из шахты Клогай Сент-Дэвидс близ Долгеллау.

19. Платиновое кольцо с бриллиантами было сделано ювелирами Филиппом Антробусом из бриллиантов, происходивших из тиары матери Филиппа — принцессы Алисы Баттенбергской.

20. Свадебное платье принцессы Елизаветы создал сэр Норман Гартнелл, который подал несколько эскизов. Победный дизайн утвердили в середине августа — менее чем за три месяца до свадьбы.

21. Гартнелл называл своим вдохновением знаменитую картину Боттичелли «Весна» (Primavera), которая символизирует приход весны.

22. Платье имело простой крой: приталенный лиф, декольте в форме сердца с низкой заостренной талией и длинную юбку в пол.

23. Из-за нормирования после Второй мировой войны принцессе Елизавете пришлось использовать купоны на одежду, чтобы оплатить платье.

24. Сотни людей со всей Великобритании присылали принцессе свои купоны, чтобы помочь с изготовлением платья, но их пришлось вернуть, ведь использовать их было незаконно.

25. Шлейф платья длиной 4,5 метра был изготовлен из шелкового тюля, крепился к плечам и был украшен жемчугом, кристаллами и прозрачной аппликацией.

26. Сатин для аппликаций изготовили в замке Лаллингстон в Кенте, а ткали его Warner & Sons.

27. Платье сшили из сатина «дюшес», заказанного в фирме Wintherthur близ Данфермлайна в Шотландии.

28. Платье украсили кристаллами и 10 000 мелких жемчужин, импортированных из США.

29. Образ принцессы завершали туфли из айворийского сатина «дюшес» на высоком каблуке, украшенные серебром и пряжками из жемчуга, изготовленные Эдвардом Рейном.

30. Драгоценности того дня включали два жемчужных ожерелья — короче, «Queen Anne», по преданию принадлежало Анне, последней королеве из династии Стюартов. Второе ожерелье, «Queen Caroline», якобы принадлежало жене короля Георга II. Оба украшения королева Виктория завещала Короне, а Георг VI подарил их Елизавете на свадьбу.

31. Диадему королеве одолжили на день свадьбы; ее оправа сломалась, когда парикмахер надевал ее на голову, и ее срочно отремонтировали.

32. Норман Гартнелл также создал дорожный костюм принцессы — платье и пальто туманно-голубого цвета.

33. После свадьбы платье выставили во дворце Сент-Джеймс, а затем оно отправилось в турне по городам Великобритании: Глазго, Ливерпуль, Бристоль, Престон, Лестер, Ноттингем, Манчестер, Брэдфорд, Лидс и Хаддерсфилд.

Свадебные цветы

34. Букет невесты состоял из белых орхидей и содержал веточку мирта — традицию, начатую королевой Викторией. Она началась с того, что королеве Виктории подарили миртовую веточку бабушка принца Альберта; королева посадила ее в Осборн-хаус на острове Уайт.

35. На следующий день после свадьбы букет вернули в Вестминстерское аббатство и положили на могилу Неизвестного Воина — еще одна королевская традиция.

36. Цветы для букета предоставила компания Worshipful Company of Gardeners, а сам букет оформил флорист М. Г. Лонгман.

Свадебный прием

37. После службы свадебный завтрак (который состоялся в полдень) провели в Бальном зале Букингемского дворца.

38. Свадебные сувениры были в виде маленьких букетиков из мирта и белого балморалского вереска.

39. Струнный оркестр гвардейцев играл во время завтрака.

40. Известный момент — когда молодожены вышли на балкон Букингемского дворца и поприветствовали огромную толпу на улице.

Свадебные подарки

41. Пара получила более 2 500 свадебных подарков со всего мира и около 10 000 телеграмм с поздравлениями.

42. Махатма Ганди прислал подарок: кусок хлопкового кружева, которое он сам напряг, и на котором были вышиты слова Jai Hind («Да здравствует Индия»).

43. Они также получили немало практичных подарков: королева Мария подарила книжный шкаф, принцесса Маргарет — набор для пикника. Среди других подарков были швейная машина Singer и даже холодильник.

44. Подарки выставили во дворце Сент-Джеймс, где их могли посмотреть все желающие.

Свадебный торт

45. Хотя королевская пара получила одиннадцать тортов, официальным был один — испеченный компанией McVitie and Price.

46. В торте использовали ингредиенты со всего мира, в частности сахар, подаренный девушками-скаутами из Австралии, из-за чего торт получил название «Торт на 10 000 миль».

47. Торт был девять футов высотой и состоял из четырех ярусов.

48. Его украсили гербами обеих семей, монограммами женихов, сахарными фигурками их любимых занятий, а также полковыми и морскими эмблемами.

49. Торт разрезали мечом Маунтбаттенов, который герцогу подарил король.

Медовый месяц

50. Принцесса Елизавета и принц Филипп провели первую ночь в Бродлендсе, Гемпшир — доме дяди Филиппа, графа Маунтбаттена.

51. Они поехали туда поездом с вокзала Ватерлоо. Корги Елизаветы, Сьюзан, поехала с ними.

52. Остаток медового путешествия они провели в Биркхолле в поместье Балморал.

Годовщины свадьбы

53. На шестую годовщину свадьбы, которая пришлась на год коронации, королева и герцог Эдинбургский отпраздновали ее танцами в Кларенс-хаус, организованными королевой-матерью.

54. В 1972 году королева и принц Филипп отпраздновали серебряную свадьбу службой в Вестминстерском аббатстве.

55. Золотую свадьбу 1997 года отпраздновали обедом в Banqueting House в Лондоне.

56. Точную копию свадебного букета создали и подарили королеве на ее золотую свадьбу в 1997 году.

57. в 2007 году королева стала первым британским монархом, который отпраздновал бриллиантовую свадьбу.