Вы точно этого не знали: пять причуд принцессы Уэльской Кэтрин

Супруга принца Уильяма вот уже тринадцатый год безупречно исполняет роль жены наследника престола, матери троих детей и свои королевские обязанности. Но, как и у каждого человека, у Кейт есть свои где-то причуды, а где-то странности, о них и поговорим.

Она не терпит панибратства

Еще до того, как выйти замуж за принца Уильяма Кейт Миддлтон не любила, когда к ней обращаются "Кейт или Кейти". Все дело в том, что ей не нравятся сокращенные имена. Своим друзьям будущая принцесса вежливо объясняла, что любит, когда ее называют полным именем. А некоторые ее близкие знакомые уже тогда подумали, что Кэтрин начала хорошо осознавать свое будущее положение, хотя на тот момент только лишь встречалась с Уильямом.

Любит плавать в холодной воде

Этому занятию Кэтрин можно даже позавидовать, но ее муж Уильям откровенно не понимает, почему Кейт так это нравится. О нем принцесса рассказала во время подкаста Майка Тиндалла "Хороший, плохой и регби", заявив, что Уильям не понимает ее "одержимости" холодной водой. "Лично я люблю плавать. Холодное плавание, чем холоднее вода, тем лучше. Мне это очень нравится. А Уильям говорит, что я сумасшедшая", - рассказала тогда принцесса Уэльская. Так вот каков секрет ее молодости и красоты – ледяные ванны. Так, что, когда вы видите Кетрин в дождливый лондонский день в одном костюме или платье на улице не думайте, что ей холодно. В школе девушка много занималась спортом и ее организм закален.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кэтрин хохотушка

Смех продлевает жизнь, кажется, именно с таким лозунгом живет принцесса Уэльская. Вряд ли это прямо ее странность, но многие, кто сталкивался с принцессой на публичных мероприятиях говорят, что она настоящая хохотушка. Помним, как Меган Маркл обвиняла Кейт в том, что она "слишком холодная" и не тактильная. Хотя на многих фото из ее публичных выходов видно, что она часто обнимается с людьми и таки много смеется.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Обожает сельскую местность

Видимо не зря король Чарльз III так тепло отзывается о своей "любимой" невестке. Они оба очень любят свежий воздух и жизнь в деревне, хотя и проводят много времени в городе. Чарльз выращивает фрукты в своем саду и овощи в огороде, а Кэтрин любит играть в саду с детьми. Именно по этой причине Кейт и Уильям при любой возможности отправляются в свой дом Анмер-хол в Сандрингеме. Чаще всего Уэльские проводят там время, когда у их троих детей каникулы.

Король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям / Фото: Associated Press

Заказывает одинаковые платья

Говоря, о принцессе Уэльской нельзя не вспомнить о том, что она практически "икона стиля". Конечно, у нее есть помощники и стилисты, но даже при этом Кэтрин часто заказывает себе платья или пальто одного фасона, но просто разных цветов. Нет ничего плохого в проверенных силуэтах и желании принцессы не слишком много заморачиваться с гардеробом, но при этом всегда выглядеть стильно.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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