Выглядела потрясающе: вспоминаем стильные образы юной Сары Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар возвращается к своей самой культовой роли - "Баффи - истребительницы вампиров". Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую.

Согласно изданию Variety, актриса сейчас находится на завершающей стадии переговоров. Название проекта пока неизвестно, однако сообщается, что заказал новый сериал стриминговый сервис Hulu.

Что ж, по такому случаю предлагаем вспомнить, что носила актриса в эпоху, когда мода на вампирские саги только зарождалась - в 90-х и двухтысячных годах. Мы собрали для вас пять красивых фотографий Сары Мишель Геллар в вечерних нарядах, которые она надевала на красные дорожки, поскольку все они выглядят стильно и сегодня.

Топ и гламурная юбка в тон

Такой образ она выбрала для мероприятия посвященного 25-летию шоу Saturday Night Live.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Бархатное платье с вышивкой

В 1999 году Геллар посетила вечеринку Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом, которая ежегодно проводится после церемонии вручения премии "Оскар".

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Эффектные прозрачные вырезы

А это эффектное платье она надела на премьеру не менее известного проекта со своим участием - фильма "Жестокие игры".

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Мини-юбка и топ

В этом наряде она посетила MTV Video Music Awards в 1998 году.

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

Шикарный корсет и юбка с разрезом

Актриса на 50-й ежегодной церемонии вручения премии "Эмми".

Сара Мишель Геллар / Фото: Getty Images

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