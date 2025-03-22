Выходила замуж всего один раз и не в белом: как выглядела в день свадьбы Катрин Денев

Катрин Денев - легендарная французская актриса, которая к тому же поддерживает Украину. Личная жизнь у нее была бурной, как и карьера, но замужем актриса была только один раз.

Избранником Катрин стал известный фотограф Дэвид Бейли. Свадьба состоялась 18 августа 1965 года, в Лондоне - они просто скромно расписались в здании муниципалитета Сент-Панкрас. На то время Бейли было 27 лет, а Катрин - 21 год.

Дэвид Бейли и Катрин Денев / Фото: Getty Images

Никаких особых свадебных нарядов они не надевали. Катрин в тот день была в простом черном платье свободного фасона, у которого были короткие рукава и пояс на талии, волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж и дополнила наряд туфлями на каблуках, небольшим клатчем и шубой, которую можно заметить в ее руках. Дэвид Бейли на роспись надел джинсы, голубой свитер, а пиджак также нес в руке.

Дэвид Бейли и Катрин Денев / Фото: Getty Images

Брак пары не был крепким. Катрин и Дэвид развелись 1972 году. Актриса после того еще несколько раз состояла в отношениях, но замуж больше не выходила. Бейли же в 1975 году женился на американской фотомодели и писательнице Мари Хелвин, а после развода с ней женился на модели Кэтрин Дайер.

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