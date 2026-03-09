Вышла замуж за принца, а потом сбежала со скрипачом: история скандальной бельгийской принцессы Клары

Клара Уорд / © Getty Images

Клара родилась в 1873 году в американском городе Детройте, а ее историю рассказала историк и писательница доктор Эми Боингтон в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

Она была дочерью так называемого «железного короля» Мичигана. Когда ее отец умер в 1875 году, когда Кларе было всего два года, но он оставил ей огромное наследство — три миллиона долларов. В то время британская и европейская аристократия часто имела много земель, но у них не хватало денег, поэтому американские «долларовые принцессы» (это неофициальное название богатых американских наследниц конца 19 — начала 20 века, которые выходили замуж за европейских аристократов) были чрезвычайно желанными невестами. Мать Клары договорилась о ее браке, когда девушке было всего 16 лет.

1890 году она вышла замуж за бельгийского принца — Жозефа де Карамана-Шиме, став принцессой де Шиме. Она переехала в Бельгию к мужу, который был вдвое старше ее. Часть своего состояния Клара потратила на реставрацию его замка, и у супругов родилось двое детей.

Но несмотря на этот якобы сказочный финал, Клара чувствовала себя несчастной. Бельгийское высшее общество казалось ей «душным». Она ненавидела жесткие правила этикета и как-то сказала, что немногие женщины, воспитанные в Америке, могут чувствовать себя по-настоящему счастливыми в высшем европейском обществе. Клара не просто скучала — она чувствовала себя социально изолированной.

Клара Уорд / © Getty Images

Перелом в ее браке произошел примерно в 1896 году, когда она вместе с мужем ужинала в одном из парижских ресторанов. Там она встретила Риго Янчи, известного венгерского скрипача. По легенде, Клара влюбилась в него мгновенно — настолько, что в декабре того же года решила сбежать с ним.

Как можно догадаться, это вызвало настоящий скандал в европейском обществе. Ее поступок восприняли как полное нарушение норм ее класса и всего, чего от нее ожидали. Уже в январе следующего года она официально развелась. Ее лишили титула, хотя многие продолжали называть ее принцессой. Также ее юридически разлучили с детьми — фактически она пожертвовала возможностью быть рядом с ними ради этой любви.

Но Клара была непреклонна. Она говорила: «Я бросила им вызов, как всю жизнь бросала вызов всем. С меня хватит. Я хотела быть свободной». Она вышла замуж за Риго и решила зарабатывать на жизнь выступлениями на сцене.

Клара специализировалась на poses plastiques — своеобразных «живых картинах», когда артисты воспроизводили сцену или композицию, замирая в позах. Она выступала в очень обтягивающем трико, напоминающем современный леотард (это обтягивающий эластичный костюм, плотно прилегающий к телу, обычно закрывающий туловище и иногда имеющий рукава, но не имеющий штанин. Его носят в танце, балете, гимнастике, цирковых выступлениях или на сцене).

Клара Уорд / © Getty Images

Разумеется, это шокировало светское общество и возмущало консервативные круги. Немецкий император Вильгельм II даже запретил ввозить в свою страну любые ее фотографии, заявив, что они «тревожно красивы».

Впоследствии Клара развелась и со вторым мужем, а позже выходила замуж еще дважды. Она постоянно шокировала общество, но всегда шла собственным путем.

Клара Уорд умерла в Италии в декабре 1916 года в возрасте всего 43 лет.