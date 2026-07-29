Деми Мур / © Associated Press

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Мода на женское тело постоянно меняется. Если в 2000-х годах главным показателем худобы был знаменитый «thigh gap» — заметный зазор между бедрами, то сегодня, похоже, его место заняли четко очерченные ключицы. Именно на это обратило внимание американское издание PureWow, и проанализировало последние появления знаменитостей. Все больше звезд появляются на публике в платьях с открытыми плечами или глубокими вырезами, которые подчеркивают не только шею, но и выразительно выступающие ключицы, грудину и контуры ребер. Эта деталь всё чаще становится новым визуальным признаком очень худой фигуры.

Звезды, которые невольно стали символом нового тренда

Ариана Гранде / © Associated Press

Одним из самых ярких примеров этой тенденции стала Ариана Гранде. Во время концертного тура её ключицы, грудина и контуры ребер стали настолько заметными, что это вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

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Подобные изменения заметили и у Дэми Мур, которая в этом году появилась на церемонии «Оскар» и Каннском кинофестивале с очень хрупким телосложением и резко очерченными ключицами.

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Меган Трейнор / © Associated Press

Под пристальным вниманием оказалась и Меган Трейнор, которая в последнее время значительно похудела. Даже у Оливии Родриго журналисты начали замечать черты, на которые ещё несколько лет назад никто не обращал внимания, а именно — выраженную грудину и более заметные кости верхней части тела. Однако список этим не ограничивается.

Началом нового тренда многие называют появление Зендеи на балу Met Gala 2024. Два её эффектных платья с открытыми плечами сделали ключицы главным акцентом образа. В этот список также нередко включают Дженну Ортегу, Аню Тейлор-Джой, Марго Робби и Рэйчел Зеглер.

Почему именно ключицы

Оливия Родриго / © Associated Press

Причина заключается не только в популярности препаратов для похудения, таких как Оземпик или других средств группы GLP-1. Моду всегда формирует одежда. В 2000-х годах царили джинсы с заниженной талией и узкие силуэты, которые буквально демонстрировали каждый изгиб тела. Именно тогда промежуток между бедрами стал символом стройности, а фотографии нередко редактировали так, чтобы сделать его ещё более заметным.

Зендея / © Associated Press

За последние пять лет ситуация кардинально изменилась. На фоне пандемии люди отдали предпочтение удобной одежде, например, широким брюкам, свободным джинсам, жакетам и рубашкам оверсайз. Из-за этого оценить худобу по ногам стало практически невозможно.

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Зато ключицы остаются открытыми почти всегда, особенно благодаря популярности платьев без бретелек, топов с открытыми плечами и глубоких вырезов. Именно поэтому они постепенно стали новым символом очень худой фигуры.

Возвращение эстетики «героинового шика»

Кейт Мосс / © Associated Press

Многие модные эксперты уже говорят о возвращении эстетики «героинового шика» — образа, который был чрезвычайно популярен в 1990-х и прославлял истощённую худобу.

Популяризация препаратов для похудения только усилила этот процесс. В результате общество оказалось в странной ситуации. С одной стороны, всё больше людей восхищаются экстремально худыми телами. С другой — современная одежда скрывает фигуру, поэтому новым способом продемонстрировать стройность стали именно ключицы.

Пугающе то, что всё больше женщин и девушек ловят себя на мысли, что, увидев очень худую человека, их первой реакцией становится не беспокойство, а желание выглядеть точно так же. Именно в этом и заключается главная проблема, а общество продолжает связывать худобу с красотой, успехом и легкостью жизни, хотя внешность далеко не всегда говорит о состоянии здоровья.

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Здоровье нельзя определить «на глаз»

Дженна Ортега / © Associated Press

Причин худобы может быть множество. Помимо генетики, на вес влияют аутоиммунные заболевания, расстройства пищевого поведения, лечение серьезных или неизлечимых болезней, уровень стресса, качество сна, образ жизни и доступ к медицинской помощи.

На самом деле здоровье — это гораздо сложнее, чем просто размер тела. Невозможно определить, насколько человек здоров или нет, лишь взглянув на него.

Рэйчел Зеглер / © Associated Press

Мода постоянно меняет свои идеалы, когда-то все стремились к «thigh gap», сегодня — к четко очерченным ключицам. Однако проблема остаётся прежней: любой стандарт, который превозносит чрезмерную худобу, может создавать опасное психологическое давление и заставлять людей стремиться к внешности, которая не всегда является естественной или здоровой.

Ключицы могут стать новым модным акцентом, но они не должны превращаться в ещё один критерий «идеального» тела. Ведь настоящее здоровье не измеряется количеством видимых костей, а красота давно перестала укладываться в один-единственный шаблон.

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