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Выступающие ключицы — новый символ худобы: мода вновь диктует опасные стандарты красоты, и все говорят о "героиновом шике"
Когда-то все говорили о желанном промежутке между бедрами, который считался эталоном стройности. Сегодня же внимание сместилось выше: в центре модных дискуссий оказались четко очерченные ключицы, грудина и ребра.
Мода на женское тело постоянно меняется. Если в 2000-х годах главным показателем худобы был знаменитый «thigh gap» — заметный зазор между бедрами, то сегодня, похоже, его место заняли четко очерченные ключицы. Именно на это обратило внимание американское издание PureWow, и проанализировало последние появления знаменитостей. Все больше звезд появляются на публике в платьях с открытыми плечами или глубокими вырезами, которые подчеркивают не только шею, но и выразительно выступающие ключицы, грудину и контуры ребер. Эта деталь всё чаще становится новым визуальным признаком очень худой фигуры.
Звезды, которые невольно стали символом нового тренда
Одним из самых ярких примеров этой тенденции стала Ариана Гранде. Во время концертного тура её ключицы, грудина и контуры ребер стали настолько заметными, что это вызвало бурное обсуждение среди поклонников.
Подобные изменения заметили и у Дэми Мур, которая в этом году появилась на церемонии «Оскар» и Каннском кинофестивале с очень хрупким телосложением и резко очерченными ключицами.
Под пристальным вниманием оказалась и Меган Трейнор, которая в последнее время значительно похудела. Даже у Оливии Родриго журналисты начали замечать черты, на которые ещё несколько лет назад никто не обращал внимания, а именно — выраженную грудину и более заметные кости верхней части тела. Однако список этим не ограничивается.
Началом нового тренда многие называют появление Зендеи на балу Met Gala 2024. Два её эффектных платья с открытыми плечами сделали ключицы главным акцентом образа. В этот список также нередко включают Дженну Ортегу, Аню Тейлор-Джой, Марго Робби и Рэйчел Зеглер.
Почему именно ключицы
Причина заключается не только в популярности препаратов для похудения, таких как Оземпик или других средств группы GLP-1. Моду всегда формирует одежда. В 2000-х годах царили джинсы с заниженной талией и узкие силуэты, которые буквально демонстрировали каждый изгиб тела. Именно тогда промежуток между бедрами стал символом стройности, а фотографии нередко редактировали так, чтобы сделать его ещё более заметным.
За последние пять лет ситуация кардинально изменилась. На фоне пандемии люди отдали предпочтение удобной одежде, например, широким брюкам, свободным джинсам, жакетам и рубашкам оверсайз. Из-за этого оценить худобу по ногам стало практически невозможно.
Зато ключицы остаются открытыми почти всегда, особенно благодаря популярности платьев без бретелек, топов с открытыми плечами и глубоких вырезов. Именно поэтому они постепенно стали новым символом очень худой фигуры.
Возвращение эстетики «героинового шика»
Многие модные эксперты уже говорят о возвращении эстетики «героинового шика» — образа, который был чрезвычайно популярен в 1990-х и прославлял истощённую худобу.
Популяризация препаратов для похудения только усилила этот процесс. В результате общество оказалось в странной ситуации. С одной стороны, всё больше людей восхищаются экстремально худыми телами. С другой — современная одежда скрывает фигуру, поэтому новым способом продемонстрировать стройность стали именно ключицы.
Пугающе то, что всё больше женщин и девушек ловят себя на мысли, что, увидев очень худую человека, их первой реакцией становится не беспокойство, а желание выглядеть точно так же. Именно в этом и заключается главная проблема, а общество продолжает связывать худобу с красотой, успехом и легкостью жизни, хотя внешность далеко не всегда говорит о состоянии здоровья.
Здоровье нельзя определить «на глаз»
Причин худобы может быть множество. Помимо генетики, на вес влияют аутоиммунные заболевания, расстройства пищевого поведения, лечение серьезных или неизлечимых болезней, уровень стресса, качество сна, образ жизни и доступ к медицинской помощи.
На самом деле здоровье — это гораздо сложнее, чем просто размер тела. Невозможно определить, насколько человек здоров или нет, лишь взглянув на него.
Мода постоянно меняет свои идеалы, когда-то все стремились к «thigh gap», сегодня — к четко очерченным ключицам. Однако проблема остаётся прежней: любой стандарт, который превозносит чрезмерную худобу, может создавать опасное психологическое давление и заставлять людей стремиться к внешности, которая не всегда является естественной или здоровой.
Ключицы могут стать новым модным акцентом, но они не должны превращаться в ещё один критерий «идеального» тела. Ведь настоящее здоровье не измеряется количеством видимых костей, а красота давно перестала укладываться в один-единственный шаблон.