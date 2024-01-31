"Я перевоплотилась, но таки до дна не добралась": Екатерина Кистень вспомнила, как в Швеции играла мать российского захватчика

Летом 2022-го актриса Екатерина Кистень, которая, спасаясь от ужасов войны, переехала в Швецию, смогла вернуться в профессию, правда онлайн. Пригодился телефон артистки, на который она снимала не только пробы, но и сами сцены из фильма. По сюжету фильма, Кистень – мать российского оккупанта из Бучи, которая общается в чат-рулетке.

Екатерина Кистень/Съемка фильма

"Это довольно интересный, но сложный опыт. Был вопрос задержки связи, а сцену нужно было отснять фактически в режиме прямого эфира. Телефон был закреплен на моем ноутбуке и я видела саму себя в кадре. То есть, с одной стороны, это было интересно, играли будто с зеркалом немного. В то же время, я играю такой персонаж, на которого мне и самой было неприятно в кадре смотреть. Думаю эта сцена и получилась такой настоящей, потому что это все было действительно онлайн", — поделилась Екатерина.

Екатерина Кистень/Съемка фильма

Найти антураж старой квартиры с советским интерьером в Швеции стало еще тем вызовом для шведских киношников, помогавших со съемками. Помогла хозяйка квартиры, у которой Кистень снимала комнату. Именно она подсказала старую заброшенную суконную фабрику.

Екатерина Кистень/Съемка фильма

"Шведский декоратор очень пытался приблизить антураж к такой суровой российской реальности. Он специально приготовил слепленные макароны. То есть нашел то, что шведы точно не едят. Нашел где-то тушенку, реально человек подошел максимально ответственно", — сказала актриса.

Екатерина Кистень/Съемка фильма

Труднее всего, признается актриса, видеть рядом привычную жизнь европейцев, когда играешь реальность ужасов войны.

"За окном кухни, в которой мы снимали, стояла очередь счастливых шведов за мороженым. Представьте, счастливые медленные шведы, едят там мороженое, а у нас здесь крики, смерть, война. Это настолько отвечало тому, что в мире происходит. Такой сюр, что было впечатление, что я сошла с ума", – добавила Екатерина.

Екатерина Кистень/Съемка фильма

Играть мать оккупанта – вызов еще тот, говорит Кистень, и честно признается – перенять тупость рашистов до конца не сумела.

"Я перевоплотилась, но до дна не досталась. Как и откуда у них берется эта тупость – я не понимаю. У нас таких нет, у нас люди наивные, возможно, но не тупые. Эта ограниченность – это что-то ментально особенное".

Екатерина Кистень/Съемка фильма

Напоминаем, драма "Оставайся онлайн" выходит в национальный прокат 28 марта. В фильме снялись Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Леся Жураковская и другие.

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