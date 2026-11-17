Ариана Гранде и Рики Альварес / © Associated Press

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Иногда, чтобы понять, насколько комфортно двум людям вместе, не нужны громкие признания или романтические речи. Достаточно понаблюдать за их жестами, взглядами и тем, как они ведут себя друг с другом в присутствии других.

Именно такую возможность предоставили Ариана Гранде и Рики Альварес во время совместного появления. Издание PureWow обратило внимание на их поведение на красной дорожке и попыталось объяснить, о чём могут свидетельствовать эти невербальные сигналы.

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Минимальное расстояние — максимальная нежность

Ариана Гранде и Рики Альварес / © Associated Press

Одно из самых заметных наблюдений — физическая близость пары. Ариана и Рики постоянно держались рядом, почти не оставляя пространства между собой. Во время позирования они естественно меняли положение, но при этом сохраняли физический контакт.

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Особое внимание привлекли улыбки певицы и то, как она склоняла голову в сторону Альвареса. Он, в свою очередь, оставался рядом и обнимал её рукой. Такие жесты могут свидетельствовать о непринужденности, доверии и привычке быть вместе.

Еще один красноречивый момент — взгляды, которыми влюбленные время от времени обменивались вместо того, чтобы постоянно смотреть в объективы камер. Это создавало впечатление, что их внимание сосредоточено не только на публичном образе, но и друг на друге.

Второй шанс

Ариана Гранде и Рики Альварес / © Associated Press

История Арианы и Рики приобрела романтический поворот, ведь они уже встречались в 2016 году, а в этом году, по данным издания, возобновили отношения. Поэтому их близость на красной дорожке может оказаться весьма интересной для поклонников, следящих за этой историей.

Ариана Гранде и Рики Альварес не спешили скрывать свои чувства за строгими позами для фотографов. Нежные прикосновения, близость и взгляды друг на друга создали впечатление пары, которой комфортно вместе. Означает ли это, что их ждёт долгая романтическая история, покажет только время, но их появление на красной дорожке точно дало поклонникам немало поводов для обсуждений.

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