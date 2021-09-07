Ювелирная работа: пять звезд, которые делали пластику и не признаются

Пластическая хирургия открыла путь к успешной карьере многим голливудским звездам. Говорить о своей пластике на каждом углу не принято, некоторые даже отрицают, что какие-то вмешательства на их лицах имели место быть. В нашей подборке – те из звезд, чьи изменения во внешности были практически незаметны.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон / Associated Press

Наверное, нет ни одной актрисы, которая хоть немного не подкорректировала форму носа. Еще в самом начале своей актерской карьеры, когда Энистон еще только начала сниматься в культовом сериале "Друзья", благодаря которому стала суперизвестной, она обращалась к пластическому хирургу. Дженнифер утверждала, что решилась на пластику не для того, чтобы изменить внешность, а чтобы исправить носовую перегородку.

Дженнифер Энистон / Associated Press

То есть операция на носу имела медицинские показания, но нос ей все-таки сделали немного уже. Кстати, по этой же причине под нож хирурга ложилась и королева Испании Летиция.

Кира Найтли

Британская актриса Кира Найтли как раз из тех, кто не бежит к пластическому хирургу по любому поводу. Широкой публике известно лишь то, что Найтли немного корректировала форму носа – сужала широкую переносицу.

Кира Найтли / Associated Press

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У звезды также очень маленькая грудь, но она не стала увеличивать размер бюста с помощью имплантов, что явно свидетельствует о том, что Кира – приверженец натуральной красоты. Звезду не раз спрашивали о ее отношении к пластической хирургии, и Найтли утверждает, что сама операций не делала, но не осуждает женщин, которые решаются на этот шаг для того, чтобы чувствовать себя увереннее.

Кира Найтли / Associated Press

Дженнифер Лопес

Джей Ло 51 год, знаменитость выглядит просто восхитительно. Актриса и певица выступает за естественную красоту и натуральные формы. Дженнифер утверждает, что никогда не делала пластических операций, а ее подкачанное тело – это ежедневный физический труд. С генетикой Лопес действительно повезло – возрастные изменения на лице практически не заметны.

Дженнифер Лопес / Associated Press

Звезда не пренебрегает регулярными процедурами для красоты кожи у косметолога, но, несомненно, на ее лице имели место и хирургические вмешательства. Джей Ло сузила спинку носа и его кончик, чтобы получить более аккуратные черты лица, а также делала маммопластику. Ее грудь до и после рождения детей выглядит одинаково, что практически невозможно, особенно учитывая, что у Лопес двое детей.

Дженнифер Лопес / Associated Press

Либо певица поставила небольшие импланты, либо корректировала форму с помощью липофилинга. Эксперты уверены, что звезда делала блефаропластику и подтяжку для того, чтобы получить омолаживающий эффект.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Скарлетт Йоханссон 36 лет, и на заре своей карьеры девушка говорила, что категорически не приемлет какие-либо хирургические вмешательства. Однако с возрастом внешность голливудской дивы стала еще более привлекательной, чем раньше. Явные пластические операции если и имели место быть, то были сделаны ювелирно. Заметна лишь немного измененная форма носа, который в юном возрасте у Скарлетт была шире, чем сейчас.

Скарлетт Йоханссон / Associated Press

Впрочем, Йоханссон все отрицала, даже подавала в суд на издание Us Weekly, которое первым написал про "новый" нос звезды. Также говорят, актриса корректировала форму скул с помощью филлеров и исправляла прикус у ортодонта. Действительно ли это было или все это выдумки журналистов и экспертов в области пластический хирургии, загадка.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли / Associated Press

Натуральность губ голливудской дивы все еще многим ее поклонникам не дает покоя. Впрочем, если пухлые губы Анджелины можно увидеть и на ее детских и юношеских фотографиях, то нос актриса все-таки корректировала. Специалисты утверждают, что Джоли уменьшила кончик носа, а еще делала пластику подбородка, который ранее был более широким, чем сейчас.

Анджелина Джоли / Associated Press

Однако не исключено, что Джоли просто похудела: известно, что с весом у актрисы были серьезные проблемы и из-за ее здоровье сильно переживал экс-супруг Брэд Питт. О пластике груди после проведенной мастэктомии Анджелина рассказала публично, а железы удалила для того, чтобы уменьшить риск заболеть раком груди, от которого скончалась ее мать.

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