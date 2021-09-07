Ювелирная работа: пять звезд, которые делали пластику и не признаются

Пластическая хирургия открыла путь к успешной карьере многим голливудским звездам. Говорить о своей пластике на каждом углу не принято, некоторые даже отрицают, что какие-то вмешательства на их лицах имели место быть. В нашей подборке – те из звезд, чьи изменения во внешности были практически незаметны.
Дженнифер Энистон
Наверное, нет ни одной актрисы, которая хоть немного не подкорректировала форму носа. Еще в самом начале своей актерской карьеры, когда Энистон еще только начала сниматься в культовом сериале "Друзья", благодаря которому стала суперизвестной, она обращалась к пластическому хирургу. Дженнифер утверждала, что решилась на пластику не для того, чтобы изменить внешность, а чтобы исправить носовую перегородку.
То есть операция на носу имела медицинские показания, но нос ей все-таки сделали немного уже. Кстати, по этой же причине под нож хирурга ложилась и королева Испании Летиция.
Кира Найтли
Британская актриса Кира Найтли как раз из тех, кто не бежит к пластическому хирургу по любому поводу. Широкой публике известно лишь то, что Найтли немного корректировала форму носа – сужала широкую переносицу.
У звезды также очень маленькая грудь, но она не стала увеличивать размер бюста с помощью имплантов, что явно свидетельствует о том, что Кира – приверженец натуральной красоты. Звезду не раз спрашивали о ее отношении к пластической хирургии, и Найтли утверждает, что сама операций не делала, но не осуждает женщин, которые решаются на этот шаг для того, чтобы чувствовать себя увереннее.
Дженнифер Лопес
Джей Ло 51 год, знаменитость выглядит просто восхитительно. Актриса и певица выступает за естественную красоту и натуральные формы. Дженнифер утверждает, что никогда не делала пластических операций, а ее подкачанное тело – это ежедневный физический труд. С генетикой Лопес действительно повезло – возрастные изменения на лице практически не заметны.
Звезда не пренебрегает регулярными процедурами для красоты кожи у косметолога, но, несомненно, на ее лице имели место и хирургические вмешательства. Джей Ло сузила спинку носа и его кончик, чтобы получить более аккуратные черты лица, а также делала маммопластику. Ее грудь до и после рождения детей выглядит одинаково, что практически невозможно, особенно учитывая, что у Лопес двое детей.
Либо певица поставила небольшие импланты, либо корректировала форму с помощью липофилинга. Эксперты уверены, что звезда делала блефаропластику и подтяжку для того, чтобы получить омолаживающий эффект.
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон 36 лет, и на заре своей карьеры девушка говорила, что категорически не приемлет какие-либо хирургические вмешательства. Однако с возрастом внешность голливудской дивы стала еще более привлекательной, чем раньше. Явные пластические операции если и имели место быть, то были сделаны ювелирно. Заметна лишь немного измененная форма носа, который в юном возрасте у Скарлетт была шире, чем сейчас.
Впрочем, Йоханссон все отрицала, даже подавала в суд на издание Us Weekly, которое первым написал про "новый" нос звезды. Также говорят, актриса корректировала форму скул с помощью филлеров и исправляла прикус у ортодонта. Действительно ли это было или все это выдумки журналистов и экспертов в области пластический хирургии, загадка.
Анджелина Джоли
Натуральность губ голливудской дивы все еще многим ее поклонникам не дает покоя. Впрочем, если пухлые губы Анджелины можно увидеть и на ее детских и юношеских фотографиях, то нос актриса все-таки корректировала. Специалисты утверждают, что Джоли уменьшила кончик носа, а еще делала пластику подбородка, который ранее был более широким, чем сейчас.
Однако не исключено, что Джоли просто похудела: известно, что с весом у актрисы были серьезные проблемы и из-за ее здоровье сильно переживал экс-супруг Брэд Питт. О пластике груди после проведенной мастэктомии Анджелина рассказала публично, а железы удалила для того, чтобы уменьшить риск заболеть раком груди, от которого скончалась ее мать.
Читайте также: Пластика Виктории Бекхэм: как менялась внешность иконы моды