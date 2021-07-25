Ювелирная шкатулка королевы: любимые украшения Елизаветы II

Британская королева Елизавета II – человек определенных привычек. Рассматривая образы монарха, вы, наверное, замечали, что в ее гардеробе преобладают похожие фасоны платьев и пальто, она носит одни и те же модели туфель и сумку от самой любимой марки Launer. А что же в ювелирной шкатулке Елизаветы, какие самые любимые украшения?

Жемчужное ожерелье

Королева Елизавета II / Associated Press

Не сложно догадаться, что тройное ожерелье из жемчуга – одно из любимых у Ее Величества. Автор книги "Королевские драгоценности: личная коллекция Елизаветы II" Лесли Филд рассказывает, что у Елизаветы II есть три практически одинаковых ожерелья.

Первое – подарок от деда – короля Георга V, второе было создано по заказу Елизаветы в 1952 году, после того как она стала королевой Великобритании. Украшение создавалось из фамильного кремового жемчуга с небольшой бриллиантовой застежкой. А третье ожерелье Елизавета II получила в подарок от эмира Катара в честь своей коронации в 1953 году. Это ожерелье длиннее и больше двух предыдущих, и надевает его монарх только на вечерние приемы или банкеты.

Королева Елизавета II / Associated Press

Брошь с бирюзой и бриллиантами

Особая страсть королевы – брошки. Их у Ее Величества огромное количество, и на каждый выход имеется какой-то особый экземпляр. Достаточно часто на Елизавете II можно увидеть брошь с бирюзой и бриллиантами.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

Украшение перешло королеве в наследство от ее бабушки, королевы Марии, как и свадебная тиара, которую публика видела на голове супруги принца Гарри – герцогини Меган, в день их свадьбы 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Свадьба Гарри и Меган / Associated Press

Тиара, разумеется, тоже принадлежит королеве, и герцогине Сассекской была просто одолжена в качестве свадебного аксессуара. Правда, Меган была не очень довольна и хотела другую тиару с изумрудным камнем, в которой впоследствии выходила замуж внучка королевы – принцесса Евгения Йоркская спустя пять месяцев.

Принцесса Евгения / Associated Press

Брошь "Цветочная корзина"

В ювелирной коллекции Елизаветы II более 100 украшений-брошей. Некоторые из них были подарены ей по особым случаям.

Королева Елизавета II / Getty Images

Например, брошь под названием "Цветочная корзина" Елизавета II получила в качестве подарка от своих родителей в 1948 году после того, как родила своего первого ребенка – сына принца Чарльза. "Корзина" инкрустирована бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами.

Королева Елизавета II / Getty Images

Сапфировая брошь

Это украшение на королеве можно увидеть на особых торжественных мероприятиях.

Королева Елизавета II / Getty Images

Брошь с огромным сапфировым камнем в золотой оправе принадлежала принцу Альберту и стала свадебным подарком принца его будущей супруге, королеве Виктории. Королеве Елизавете эта брошь досталась в день ее коронации.

Брошь "Звезда Жардин"

Еще одно любимое украшение Елизаветы II – брошь под названием "Звезда Жардин" – бриллиантовая брошь в виде восьмиконечной звезды, которую монарху преподнесла одна из ее придворных дам – леди Жардин в 1981 году.

Королева Елизавета II / Getty Images

Изготовлена брошь из 66 бриллиантов разной величины с самым крупным бриллиантом посередине. Эту брошь в последние годы королева носит довольно часто на разные мероприятия, а до 2000-го надевала ее считанные разы.

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Бриллиантовая брошь в виде банта

Брошей в виде бантов в королевской коллекции несколько. Один из самых крупных бриллиантовых экземпляров носит название "Любовный узел".

Королева Елизавета II / Getty Images

Его королева надела на свадьбу своего старшего внука принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года. От других брошей в виде банта эта отличается тем, что ее концы не закреплены жестко, а могут двигаться, как у настоящего банта. Ранее эта брошь принадлежала ее бабушке – королеве Марии, в наследство Елизавета получила ее в 1953 году.

Жемчужные серьги-гвоздики

Королева Елизавета II / Getty Images

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В этих серьгах королеву Елизавету II можно увидеть практически на всех дневных мероприятиях. Это серьги-гвоздики из жемчужных камней с маленькими бриллиантовыми камнями достались ей по наследству от ее бабушки – королевы Марии. Как видите, многие украшения из шкатулки бабушки полюбились Ее Величеству, их она носит с огромным удовольствием.

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Украшения королевы Елизаветы II (16 фото)

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