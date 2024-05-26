Ювелирная шкатулка Меган: особые украшения в жизни герцогини Сассекской

Супруга принца Гарри – герцогиня Сассекская Меган, любит ювелирные украшения. Еще до свадьбы королевская семья преподнесла ей некоторые особо памятные вещи, а уже после свадьбы Меган получила в подарок от мужа и украшения из ювелирной шкатулки его матери – принцессы Дианы. Разберем подробнее, какие украшения так полюбились герцогине и куда она их надевала.

Браслет с бриллиантовым крестиком

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Тонкий золотой браслет из белого золота был подарен Меган после того, как она приняла обряд крещения в англиканской церкви (она выросла в протестантской семье и ходила в католическую школу в США), а за несколько месяцев до свадьбы с принцем Гарри приняла англиканство. Согласно закону, невеста принца не обязана была менять вероисповедание, но Меган сделала это, чтобы быть одной веры с будущим мужем.

Помолвочное кольцо с бриллиантами принцессы Дианы

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Когда принц Гарри решил сделать своей будущей супруге предложение, он преподнес ей кольцо с фамильным бриллиантом из личной коллекции его матери. Золотое кольцо было из желтого валлийского золота, его изготовила компания Cleave and Company, а дизайн украшения придумал сам принц Гарри. Один бриллиант был из Ботсваны (особого места для Гарри и Меган, там они впервые увидели друг друга), а два камня по бокам были взяты из коллекции принцессы Дианы. Стоимость кольца официально не разглашалась, но, по неофициальным источникам, это около 160 тысяч евро. Спустя год после свадьбы Меган видоизменила дизайн кольца. Золотой ободок был заменен на более тонкий и инкрустированный бриллиантами.

Кольцо с аквамарином

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Впервые с этим украшением герцогиня Меган появилась на свадебном банкете во Фрогмор-хаус в день их с Гарри свадьбы. Кольцо с аквамарином изумрудной огранки, окруженным бриллиантами в 24-каратном желтом золоте, было создано британской ювелирной компанией Asprey в 1997 году. В комплекте с ним шел и браслет. Это был один из любимых комплектов принцессы Уэльской.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Диана надевала его много раз по отдельности, а полный комплект продемонстрировала на одном из торжественных приемов в Сиднее, в 1996 году. На Меган украшение видели лишь единожды – в день ее свадьбы.

Серьги в виде бабочек

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Золотые серьги в виде бабочек, которые Меган также достались от Дианы, герцогиня надела на свой первый светский выход после завершения декретного отпуска. Меган посетила презентацию капсульной коллекции для Smart Works, над которой работала совместно с дизайнером и своей близкой подругой Мишей Нону. Свой классический аутфит герцогиня продумала до мелочей и дополнила серьгами в виде бабочек и браслетом, которые ранее принадлежали матери ее мужа.

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

В гарнитуре принцессы Дианы было еще и колье, и, скорее всего, оно также теперь находится в шкатулке Меган, но в этом образе оно смотрелось бы неуместным. Также этот браслет и серьги герцогиня часто надевала во время тура по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонге.

Кольцо с россыпью бриллиантов

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

В одном из первых выходов герцогини Меган после рождения сына Арчи и завершения декретного отпуска (который длился всего четыре месяца) на ее пальце было замечено еще одно кольцо – тонкое из белого золота с россыпью бриллиантов. Это украшение Меган подарил муж Гарри в честь первой годовщины со дня свадьбы, а также в честь рождения их сына. Интересный момент: принц Уильям дарил своей супруге Кэтрин похожее кольцо после рождения их первенца – принца Джорджа.

Подвеска с буквой "А"

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Еще одно особенное украшение появилось у герцогини опять-таки после рождения сына – это тонкая золотая подвеска с буквой "А". Впервые на публике с этим украшением Меган появилась на Уимблдонском турнире. Не сложно догадаться, что буква "А" – первая буква имени их с Гарри сына Арчи. Принцесса Кейт, к слову, тоже имеет подобное украшение - это золотой медальон, на котором выгравированы имена ее троих детей – принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, что помолвочное кольцо Меган стало одним из самых популярных в мире.

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