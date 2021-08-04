За что не любят Меган: пять скандальных историй герцогини Сассекской

За три года брака с принцем Гарри его супруга Меган так и не смогла стать еще одной любимицей британцев, какой является ее главная конкурентка – герцогиня Кембриджская Кэтрин. Сегодня, в день рождения Меган, вспоминаем поступки герцогини Сассекской, которые совсем не способствовали всенародной любви.

Капризы на свадьбе

Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

В том, что у Меган Маркл, львицы по гороскопу и амбициозной дамы по жизни – непростой характер, уже никто не сомневается. Стремления сделать все по-своему у Меган были и до свадьбы с принцем Гарри. Их венчание состоялось 19 мая 2018 года в Часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Один из первых негласных конфликтов с королевой Елизаветой II у Меган случился как раз накануне свадьбы. О нем мало говорили, но он имел место быть. Как известно, Елизавета II часто одалживает королевским невестам тиары, и Меган не стала исключением. Ей королева одолжила бриллиантовую тиару своей бабушки – королевы Марии, но Меган сочла украшение слишком старомодным и попросила тиару с большим изумрудом посередине (ее мы видели на голове у принцессы Евгении Йоркской в день ее свадьбы). Стоит ли говорить, что Елизавету II такая прямолинейность (если не назвать это наглостью) возмутила? Монарх напомнила ей, что свадьба у нее не первая и надобности в тиаре с фатой вовсе нет. На этом все споры сошли на нет, и на церемонии публика увидела герцогиню в бриллиантовой тиаре.

Еще один неприятный момент на свадьбе случился во время подготовки часовни Святого Георгия к церемонии. Меган хотела ароматизировать воздух в часовне специальными диффузорами, так как ей не нравился запах в старинной часовне. Ее Величество снова не позволила, посоветовав внуку Гарри и его будущей жене быть скромнее. Помните, мы вспоминали о том, что Меган львица по гороскопу, так вот львы, видимо, склонны затаить обиду, а потом с высокой поднятой головой совершать поступки, словно пытаясь доказать свое превосходство над другими людьми.

Объявление о беременности

Герцогиня Меган и принц Гарри / Associated Press

Также читайте Вот так новость: Меган и Гарри хотят крестить дочь Лилибет в присутствии королевы Елизаветы II

Спустя пять месяцев после свадьбы Меган и Гарри порадовали поклонников прекрасной новостью – герцогиня Сассекская забеременела. И не нашли лучшего времени для объявления членам своей семьи об этом, кроме как сделать это на свадьбе принцессы Йоркской Евгении (той самой, которая шла к алтарю в тиаре, которую так хотела Меган) и Джека Бруксбэнка. Это было очень некрасиво с их стороны. Сначала двоюродная сестра принца Гарри – Евгения, вынуждена была перенести свадьбу на месяц (изначально венчания должно было состояться в сентябре), из-за того что Меган и Гарри как раз в это время уехали в тур. А потом, как нож в спину, в день, когда все внимание приковано к счастливой невесте, Сассексы объявляют всем о своей радостной новости – беременности. Скорее всего, идея эта принадлежала Меган, и она убедила мужа в том, что нет прекраснее момента, чем сообщить семье эту новость в такой замечательный день. Надо отдать должное принцессе Евгении, которая ни разу не прокомментировала ситуацию после свадьбы.

Скандальная обложка

Также читайте Дочь Меган и Гарри потеснила в очереди на престол сына королевы Елизаветы II: дворец обновил список претендентов

Будучи беременной, герцогиня Сассекская продолжала работать и посещать разные мероприятия, сопровождая мужа на них. А спустя месяц после рождения сына ей выпала возможность стать приглашенным редактором британского журнала Vogue. Вряд ли бы Меган Маркл когда-то получила такое предложение, если бы не была женой принца Гарри, правда? Но и здесь, работая над номером, бывшая актриса умудрилась привлечь к себе внимание. Когда на своей странице в Instagram Сассексы представили эту обложку, разгорелся очередной скандал. На обложку попали пятнадцать героинь разного возраста и профессий. Согласно концепции номера, все фотографии на обложке размещены в маленьких прямоугольниках, один из которых остался пустым и символизировал каждую из женщин, которая может стать сильной и изменить все к лучшему в своей жизни. Тема номера звучала как "Сила перемен". Как раз в день ее публикации в Сети всплыла другая обложка. А именно книга двух австралийских писательниц Саманты Брет и Стеф Адамс. В 2016 году они издали книгу "Меняющие правила игры", она вышла с очень похожей обложкой – на ней блистала и Меган Маркл. Книга стала бестселлером и была переиздана уже с цветной обложкой в 2017 году. И снова среди героинь была герцогиня Меган. После этого на Меган обрушился шквал критики и обвинения в плагиате. Но герцогиня ничего не комментировала, возможно, такой совет ей дали многочисленные королевские помощники. Со временем эту историю забыли, но, видимо, не все.

Выход из королевской семьи

Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Также читайте Сассексы уходят из королевской семьи: новые решения королевы Елизаветы II

В январе 2020 года герцогиня Меган и принц Гарри сделали решительное заявление о том, что хотят независимости и хотят сложить с себя все королевские полномочия. Неожиданное заявление для дворца и королевы Елизаветы II они выпустили на следующий день после дня рождения герцогини Кембриджской – 9 января. А сама королева узнала об этом заявлении всего за десять минут до того, как оно было объявлено публично. Случайно ли выбрали именно этот день? Не думаем. К тому моменту отношения между когда-то очень дружными братьями – Уильямом и Гарри, стали натянутыми. Гарри сам заявил журналистам, что между ними возникла пропасть. Не дружили и их жены. Скорее, наоборот, на публике делали вид, что между ними хорошие отношения, но на самом деле дружбы там никакой и не было. Они даже не приятельствовали. В королевских кулуарах ходило много слухов об их вражде. Спустя два месяца после этого королева Елизавета II отпустила Сассексов в вольное плаванье, лишив их титулов и финансирования, а также некоторых патронажей.

Анонс книги

Меган и Гарри / Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри решили идти до конца и рассказать правду о своей жизни в королевской семье. Книга была написана Омидом Скоби и Кэролайн Дюранд и в продажу поступила 11 августа 2020 года. В ней рассказывается о неизвестных ранее подробностях личной жизни герцогини Меган и принца Гарри. В описании говорится, что в создании книги принимали участие близкие друзья пары, но их имена, естественно, держатся в тайне. Обложка этой книги появилась в Сети в день рождения принцессы Шарлотты – дочери герцога и герцогини Кембриджских. Что повлекло за собой волну очередных обвинений в адрес пары о том, что они специально делают какие-то важные для себя вещи в знаковые даты для членов королевской семьи. Но к обвинениям им не привыкать, да и об их истинных намерениях мы вряд ли когда-нибудь узнаем.

Читайте также: Меган Маркл показательно отказалась от титула герцогини Сассекской

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку