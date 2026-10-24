Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

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Белый дом — это не просто резиденция президента США, а настоящий комплекс с десятками комнат, коридорами, частными апартаментами и отдельными зонами для работы и отдыха. В здании площадью около 5 100 кв. метров насчитывается 132 комнаты и 35 ванных комнат, так что места для личной жизни здесь более чем достаточно, об этом говорится в материале издания Hello!

Дональд и Мелания Трамп в полной мере пользуются этой возможностью, ведь вместо одной спальни супруги якобы выбрали отдельные комнаты. Такой образ жизни привлекает внимание не только из-за статуса президентской четы, но и потому, что противоречит привычному представлению о семейной жизни первых лиц государства.

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Мелания не спешила переезжать в Белый дом

Белый дом / © Associated Press

Когда Дональд Трамп впервые стал президентом США в 2017 году, Мелания не сразу переехала в Вашингтон. Она оставалась в Нью-Йорке вместе с сыном Берроном, который заканчивал учебный год в школе на Манхэттене. В Белый дом первая леди переехала примерно через полгода.

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Именно тогда, согласно версии, изложенной в книге Майкла Вульфа «Огонь и ярость: изнутри Белого дома Трампа» («Fire and Fury: Inside the Trump White House»), стало известно о раздельных спальнях супругов. Автор утверждал, что Дональд Трамп чувствовал себя в Белом доме не слишком комфортно, а сама резиденция казалась ему несколько жутковатой. По словам Вульфа, президент уединился в своей спальне и это стало необычным отступлением от традиции совместных президентских покоев.

В то же время Трамп опровергал информацию, изложенную в книге Вульффа, и называл её ложной. Поэтому эти подробности о жизни супругов следует воспринимать как версию автора, а не как подтверждённые факты.

Сложные взаимоотношения

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Об особенностях брака Трампов писала и журналистка Мэри Джордан, автор биографии Мелании. Во время работы над книгой она общалась с людьми, которые лично знали супругов, работали в Белом доме или видели их вместе вне официальных мероприятий.

Джордан описывала их отношения как сложные и порой изменчивые. По её словам, между Дональдом и Меланией существует связь, однако они проводят много времени порознь. В то же время, как отмечала автор, после выступлений и предвыборных митингов Трамп нередко звонит именно жене.

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Эта деталь привлекает внимание на фоне сообщений об их отдаленности друг от друга, ведь физическая дистанция не обязательно означает отсутствие близости, так же как совместное проживание — не гарантия того, что партнеры будут проводить всё свободное время вместе.

Джордан также писала, что Мелания ценит уединение, у нее собственные интересы и она не слишком увлекается занятиями, которые любит её муж, в частности гольфом. По её наблюдениям, оба могут комфортно чувствовать себя по отдельности.

Где спят Дональд и Мелания

Мелания и Дональд Трамп / © Associated Press

Подробности об их размещении в резиденции приводила также журналистка Кейт Беннетт. По её информации, Дональд Трамп пользовался главными президентскими апартаментами, тогда как у Мелания были собственные двухкомнатные апартаменты на третьем этаже Белого дома.

Интересно, что в этих апартаментах ранее проживала Мариан Робинсон — мать Мишель Обамы. Такая планировка позволяла Мелании иметь отдельную частную зону в пределах той же резиденции.

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Впрочем, подтверждения всех подробностей их нынешней жизни нет. Поэтому нельзя с уверенностью говорить об информации, которая появлялась в книгах и СМИ.

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