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Забудьте о красной помаде: актриса Зендея продемонстрировала самый элегантный макияж из 90-х для новогодних вечеринок этого года
Дымчатые глаза, тёплые бронзовые оттенки и естественный макияж губ вместо привычной праздничной помады — Зендея предложила неожиданную альтернативу гламурному макияжу.
Декабрь традиционно ассоциируется с красной помадой, блестками и эффектными стрелками. Однако на этот раз Зендея решила пойти другим путем. На церемонии Governors Awards актриса появилась с выразительным дымчатым макияжем глаз, который гармонично сочетался с теплыми оттенками на губах и щеках. Никакого излишнего блеска или кричащих цветов, только сдержанная чувственность и голливудский шик в духе супермоделей 1990-х, об этом рассказало издание Hello!.
Тихая роскошь вместо праздничного максимализма
Визажист Денни Мортон назвал образ Зендеи прекрасным примером сбалансированного макияжа. Главный акцент здесь сделан на глазах: глубокие дымчатые оттенки сочетаются с тёплыми бронзовыми тонами, а сияющая кожа и увлажнённые губы придают образу лёгкость и непринуждённость.
Секрет заключается в гармонии, выразительный макияж глаз не перегружает лицо, а нежные коричневые оттенки на веках перекликаются с румянцем и естественным цветом губ.
Также стоит обратить внимание на практичность такого решения. Акцент на глазах и нейтральные губы — не только стильный, но и удобный вариант для вечеринок, ведь не придется постоянно проверять помаду после каждого напитка или угощения.
Макияж, подходящий для любого возраста
Еще одно доказательство универсальности этого тренда — образ актрисы Тессы Томпсон. Она выбрала более насыщенные ягодные оттенки для макияжа глаз и повторила их в румянах, что создало целостный и элегантный макияж. Её пример показывает, что такая эстетика прекрасно смотрится не только на молодых звёздах.
Секрет — в мягкой растушевке и отсутствии резких линий. Дымчатые тени можно подобрать под любой цвет глаз, а плавные переходы оттенков делают макияж нежным и естественным. Легкий румянец придает лицу свежесть, а сатиновый финиш подходит для разных типов кожи.
Итак, похоже, в этом праздничном сезоне правила макияжа меняются и вместо обязательной красной помады следует выбирать нежный оттенок для губ, а вместо блесток по всему лицу — выразительный взгляд. Зендея напомнила, что настоящий вечерний гламур вовсе не обязательно должен быть кричащим. Иногда достаточно красивого дымчатого макияжа, теплого оттенка румян и уверенности в себе.