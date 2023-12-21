"Зачарованные": интересные факты о культовом сериале

В конце 1990-х — в начале 2000-х это было одно из самых популярных телешоу о магии и мистике. Раскрываем вам несколько тайн его создания.

"Зачарованные" — сериал в жанре фэнтези, который шел на экранах с 1998-го по 2006 год. Но на различных телеканалах это шоу повторялось еще на протяжении многих лет, из-за чего стало одним из самых любимых у зрителей.

Сериал рассказывает историю о трех добрых ведьмах — сестрах Холливелл, которых сыграли Алисса Милано, Холли Мари Комбс, Шеннен Доэрти и Роуз Макгоуэн. На протяжении многих серий девушки оказываются втянуты в различные волшебные приключения, переживают жизненных драмах и борются со злом.

Предлагаем вам узнать немного больше фактов о "Зачарованных" и поностальгировать по этому замечательному и доброму сериалу.

1. Изначальная задумка

В конце 1990-х как раз начала набирать популярность тема магии и мистики, поэтому, когда у телеканала The WB появилась идея создать новое телешоу, они не сомневались, что главной темой проекта будет сверхъестественная тематика.

За написанием пилотного эпизода шоураннеры обратились к Констанции М. Бердж, которая решила повествовать в своем сценарии о трех ведьмах. Но изначально, по задумке Бердж, главные героини должны были быть подругами или соседками по комнате и жить в Бостоне. Эта идея не понравилась и была раскритикована, из-за чего у Бердж чуть не случился нервный срыв.

Решил защитить сценариста исполнительный продюсер Дюк Винсет. Хоть он тоже и не верил в успех этой идеи, но все же внес свои правки, предложив сфокусировать главную идею шоу не на магии, а на семейных отношениях. Так появилась идея, что три добрые ведьмы будут не подругами, а сестрами. В остальном идея Констанции М. Бердж осталась нетронутой.

"Зачарованные" / Фото: Getty Images

2. Название

После того как Дюк Винсет вмешался и внес некоторые коррективы в сценарий, сериал получил рабочее название "Дом ведьм". Но в результате шоу решили переименовать на Charmed.

3. Консультанты шоу

Поскольку магия в сериале занимала ключевое место, то в качестве консультантов создатели приглашали профессиональных демонологов, мифологов и специалистов по паранормальным явлениям. Также на роль исполнительного редактора сюжетов сериала был нанят писатель Роберт Маселло, написавший книги о демонологии и оккультизме.

Фото: Giphy.com

4. Саундтрек

Песня Love Spit Love, которую мы слышим каждый раз в заставке сериала, на самом деле не оригинальная композиция, а кавер на песню британской группы 1980-х The Smiths. Ранее этот трек звучал в фильме 1996 года "Колдовство", и забавно, что он тоже повествовал о ведьмах.

5. Особняк

Одним из самых главных украшений сериала "Зачарованные", конечно же, является невероятно красивый семейный особняк сестер Холливелл. Более того, каждый фанат сериала знает, что по сюжету героини живут в Сан-Франциско, но это не совсем так.

Дом с розовым фасадом на самом деле расположен в Лос-Анджелесе на Карролл-авеню 1329. Съемки в нем практически не проводились, в основном сериал снимался в павильоне студии Paramount Pictures на зеленом фоне. В 2003 году особняк был продан в частное владение, поэтому от внутренних и наружных съемок возле дома пришлось полностью отказаться. А когда нужно было показать дом, его просто дорисовывали.

Более того, в 1999 году этот дом также появился в комедии "Мужчина по вызову".

6. Гонорары

Сериал имел огромную популярность, и гонорары главных героинь тоже были немаленькими, хотя в разное время актрисы получали разные суммы. Из-за неодинаковой оплаты между звездами и создателями часто бывали разногласия, особенно скандальной в этом вопросе оказалась актриса Шеннен Доэрти.

Гонорары главных героинь варьировались от 60 до 100 тысяч долларов за эпизод. При этом гонорары Алиссы Милано всегда были выше, чем у ее коллег. На протяжении длительного времени она получала за эпизод от 80 до 100 тысяч долларов. Это при том, что остальные актрисы получали от 60 до 80 тысяч долларов за эпизод.

"Зачарованные" / Фото: Getty Images

7. Скандал с Милано

У Шеннон Доэрти всегда был тяжелый характер, и работать с ней было не просто. Из-за постоянных разногласий девушку уволили из сериала "Беверли-Хиллз 90210", и та же история повторилась во время съемок "Зачарованных". Актриса часто скандалила, особенно она не ладила с Алиссой Милано. Создатели сериала решили поставить девушкам ультиматум и заявили, что уволят ту, кто станет зачинщицей следующего скандала. В результате проект покинула Шеннон, а ее персонаж сценаристы решили просто убить.

Милано и Доэрти много лет не общались, но в 2017 году, когда Шеннон рассказала, что болеет раком, Алисса решила поддержать бывшую коллегу, и они помирились.

8. Фотографии Прю

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После того как Доэрти покинула шоу, создатели решили, что не хотят полностью расставаться с Прю и она будет присутствовать на семейных снимках. Однако обиженная Доэрти запросила настолько большую сумму на использование своих фото в сериале, что шоураннеры решили от этой идеи отказаться.

9. Фиби должна была сыграть не Милано

Изначально роль Фиби отдали актриса Лори Ром. Девушка снялась в пилотном эпизоде, но потом решила уволиться. Пилотный эпизод в результате пришлось переснять уже с Алиссой Милано и новым хронометражем в 40 минут. Изначально серии должны были быть по 20 минут.

10. Аарон Спеллинг

Одним из создателей сериала является Аарон Спеллинг, но помимо "Зачарованных" он создал невероятное количество проектов, ставших очень популярными. В частности, он работал над сериалами "Династия", "Твин Пикс", "Беверли-Хиллз 90210" и "Мелроуз-Плейс".

"Зачарованные" / Фото: Getty Images

11. Беременность

Во время работы над сериалом Холли Мэри Комбс забеременела своим первым ребенком. Продюсеры сначала пытались скрыть это, но у них ничего не получилось, ведь живот актрисы становился все более заметным. Поэтому сценаристы просто вписали ее беременность в сериал, и это событие кардинально повлияло на сюжет. Зато накладной живот ей не понадобился.

12. Продолжение

Мало кто знает, но после финального 8-го сезона история о трех сестрах не закончилась. Успех сериала породил франшизу, под которой вышли видеоигра, серия книг. 15 марта 2010 года компания Zenescope Entertainment заявила, что приобрела права на создание комиксов о "Зачарованных". Первый выпуск вышел в США в июне 2010 года. Комиксы являются продолжением 8-го сезона сериала. Авторами графических романов о сестрах стали Пол Рудитис и Рэвен Грегори.

"Зачарованные" / Фото: Getty Images

13. Рисунки на стенах

Книга Теней в сериале нравилась не только поклонникам, но и участникам съемочного процесса. Поговаривают, что Алиссе Милано так понравились рисунки в книге, что она наняла художника, чтобы тот нарисовал фрески в виде рисунков из книги на стенах ее дома.

14. Способности сестер

В сериале использовались самые новые на тот момент технологии, графика и спецэффекты, но некоторые задумки шоураннеров было осуществить не так просто. Изначально героиня Алиссы Милано Фиби должна были уметь летать, но, как оказалось, это удовольствие было не из дешевых, поэтому от такой идеи отказались, наградив младшую из ведьм даром предсказания. Но в последних сезонах актриса все же иногда летала.

Фото: Giphy.com

15. Гардероб героинь

Поклонники, наверное, неоднократно замечали, что сестры были модницами. Что интересно, образы главных героинь практически никогда не повторялись. Некоторые вещи после завершения сериала актрисы оставили себе, но большая часть гардероба героинь была распродана.

16. Книга Теней

Книга Теней была одним из главных атрибутов в "Зачарованных", и без нее не проходило ни одно сражение и колдовство в сериале. Оказывается, книгу создали и расписали вручную. Также она была очень тяжелой и одним их самых ценных реквизитов на площадке.

17. Смерти главных героинь

Поклонники шоу посчитали, что главные героини умирали на самом деле в шоу огромное количество раз. Так за восемь сезонов Прю по сценарию умирала три раза, Пайпер — девять, Фиби — семь, а Пэйдж — шесть раз.

18. Фишка с дверью

Практически каждая серия из восьми сезонов сериала заканчивалась тем, что кто-то из героев закрывает входную дверь в дом. Также закончился и финальный эпизод сериала — внучка Пайпер с помощью своей магической силы закрывает дверь.

Единственным исключением стала серия шестого сезона, где дверь закрывается в больничную палату Пайпер.

19. Имена главных героинь

В оригинале имена всех сестер начинаются с буквы "Р" — Prue, Piper, Phoebе и Paige. Однако из-за того, что в русском и украинском переводе имя Фиби пишется иначе, переводчикам пришлось выкручиваться и обыгрывать этот момент. Так знаменитый ночной клуб Пайпер у нас звучал как "С-3", подразумевая трех сестер, но в оригинале имелась в виду просто буква "Р", на которую начинались их имена.

Фото: Giphy.com

20. Демоны в сериале

Создатели шоу не видели никакого смысла в том, чтобы нанимать на роли демонов новых актеров, ведь на их лица накладывалось столько грима, что узнать кто в данном моменте играет очень трудно. Поэтому решили экономить — и позитивных персонажей и демонов в "Зачарованных" играли одни и те же актеры. Например, Майкл Бэйли Смит сыграл сразу четырех различных героев.

"Зачарованные" / Фото: Getty Images

21. Самый длинный сериал с женщинами

В 2006 году "Зачарованные" стали самым продолжительным телесериалом, где главные роли исполняли только женщины. Позже их, правда, опередил сериал "Отчаянные домохозяйки".

22. Сокращение бюджета

С каждым новым сезоном популярность сериала росла все больше, соответственно росли и гонорары главных героинь. Но не все всегда было так хорошо. Шоураннеры также стыкались с трудностями, особенно на последних сезонах. Поэтому они вынуждены были уволить некоторых актеров, сократить количество спецэффектов и уменьшить присутствие ключевых персонажей в эпизодах.

Например, в последнем сезоне мы не увидели детектива Дэррила Морриса, а Брайан Краузе, сыгравший Лео, был исключен из нескольких эпизодов.

23. Почему Билли присоединилась к шоу

В восьмом сезоне к основному составу сериала присоединилась актриса Кейли Куоко, сыграв роль ведьмы Билли Дженкинс. Поклонники шоу предполагают, что этот персонаж был добавлен, чтобы после завершения сериала продлить вселенную чародеек. Но после завершения шоу никакого продолжения с ней не было. Как оказалось позже, персонаж ввели, чтобы снять часть нагрузки из остальных актеров, ведь за годы работы над этим проектом они очень устали.

Алисса Милано и Kейли Куоко / Фото: Getty Images

24. Плагиат на "Звездные войны"

Поклонники франшизы "Звездные войны" негодовали, ведь персонаж демона Бальтазара был очень похож на темного ситха Дарта Мола из "Звездных войн". Но создатели так и не прокомментировали этот инцидент.

25. Коул не должен был задержаться надолго

Изначально Коул задумывался, как персонаж на семь серий, но в результате герой и его связь с Фиби так понравились публике, то этого персонажа решили оставить подольше.

Фото: Giphy.com

26. Фобии Милано

У Алиссы Милано очень много различных фобий, одной из которых является клаустрофобия. Перед началом съемок в сериале она даже прописала пункт в своем контракте о том, что на протяжении всех съемок она никогда не будет находиться в замкнутом пространстве. Также актриса страдает и гидрофобией, но нюанс о съемках с водой и в воде она не учла, поэтому вынуждена была взять себя в руки и играть русалку. Далась эта роль ей непросто.

27. Дублеры

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Ни один из трюков или опасных сцен актрисы сами не выполняли, а за них всю трудную работу всегда делали дублеры. Такое решение было принято еще до начала съемок командой создателей, ведь главные героини могли получить серьезные травмы, что плохо бы отразилось на графике выхода сериала в эфир.

28. Энди Трюдо

Возлюбленного Прю Энди Трюдо тоже мог сыграть другой актер. В пилотном эпизоде роль полицейского сыграл не Тед Кинг, а Крис Бойд.

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