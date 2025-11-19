Загадочное исчезновение принцессы Марокко: что случилось с женой короля Лаллой Сальмой

Принцесса Лалла Сальма / © Associated Press

Сальма Беннани — девушка из Марокко — впервые встретилась с королем Мухаммедом VI во время частной вечеринки в 1999 году, когда была студенткой. Они обручились 12 октября 2001 года, а их первая свадебная церемония состоялась 21 марта 2002 года, затем летом того же года Сальма и король отпраздновали свое замужество в главном королевском дворце в Рабате.

Принцесса Лалла Сальма и члены других монарших семей / © Associated Press

Они с мужем разрушили границы о представлении роли жены короля в обществе и создали новые прецеденты своим браком. Сальма перешла на гораздо более современный подход к королевской жизни — она стала видным представителем своего королевства в мире и активно участвовала в общественной работе и благотворительности.

Принцесса Лалла Сальма и Брижит Макрон / © Associated Press

Сальма родила двух детей — сына и дочь, а также в рамках своей работы часто встречалась с представителями других монарших семей и первыми леди.

Она посещала такие мероприятия как свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт в 2011 году и часто появлялась на фотографиях как с мужем, так и со своими детьми. Также она была первой женой марокканского правителя, получившей официальный титул «Ее Королевское Высочество Принцесса», ведь до нее жены марокканских королей были известны просто как «матери принцев» и скрывались от публики.

Принцесса Лалла Сальма / © Associated Press

Но в 2017 году принцесса Лалла Сальма таинственно исчезла. Она не появлялась ни на семейных фотографиях, ни на публичных мероприятиях. Когда дети подросли, король начал брать их на некоторые меропряития, но не жену. Это было странно, поскольку Лалла Сальма была видной фигурой в мире и ее любили в ее стране, поэтому начали появляться теории заговора, а жуну короля стали называть «исчезнувшей принцессой» или «призрачной принцессой».

Принцесса Лалла Сальма и королева Летиция / © Associated Press

Ни король, ни правительство, не комментировали происходящее и куда исчезла Лалла Сальма. Однако большинство склоняется к версии, что причиной ее исчезновения стал развод с мужем. Также существуют разные версии относительно ее пребывания: одна из наиболее распространенных теорий заключалась в том, что принцессу Лаллу Сальму изгнали, но также есть теория, что она бежала по какой-то причине из Марокко.

Принцесса Лалла Сальма и Мишель Обама / © Associated Press

Дворец не опубликовал никаких официальных подробностей о местонахождении принцессы. Но в СМИ появилась информация, что она покинула дворец и перебралась в другой дом в Рабате, а ¡Hola!, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что развод таки состоялся и опека над двумя детьми осталась у короля. Испанские и итальянские СМИ позже сообщили, что именно Лалла Сальма потребовала развод.

Принцесса Лалла Сальма и королева Летиция / © Associated Press

Но несмотря на тайный развод, Сальма поддерживает тесные отношения с детьми, ради которых осталась в Марокко, хотя неоднократно и появлялись слухи, что она живет в другой стране. Бывшую принцессу неоднократно фотографировали папарацци с сыном и дочерью.

Марокканские СМИ предпочитают игнорировать исчезновение принцессы из общественной жизни. Королевский двор Марокко никогда не подтверждал и не опровергал информацию о том, что пара разошлась.