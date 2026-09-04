Загар без солнца: осенняя бьюти-хитрость Сиенны Миллер

Сиенна Миллер / © Getty Images

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Когда по календарю уже наступила осень, вовсе не обязательно прощаться с сияющей кожей и летним настроением. 44-летняя Сиенна Миллер знает, как сохранить эффект легкого загара с помощью макияжа, и для этого не нужны ни пляж, ни солярий, об этом сообщило издание People.

Её главный секрет — искусственные веснушки. В Instagram актриса рассказала, что использует коричневый карандаш холодного оттенка для губ, чтобы нарисовать небольшие пятнышки на переносице. «Мои веснушки раньше были чёткими, а теперь стали более размытыми, поэтому я немного хитрю«, — пояснила Миллер. После этого она слегка похлопывает по коже пальцем, чтобы рисунок выглядел максимально естественно.

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По словам актрисы, этот простой лайфхак буквально «снимает годы» с лица, придаёт ему свежесть и игривость.

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А вот за бронзовый эффект отвечают сразу два оттенка тонального стика. Сначала Миллер наносит более светлый оттенок в качестве основы, а затем добавляет более темный бронзовый тон туда, где лицо естественным образом освещается солнцем: на скулы, переносицу, виски, линию роста волос и веки. Оттенки, конечно, следует подбирать в соответствии с собственным тоном кожи.

Последний штрих — кремовые румяна. Миллер растушевывает их пальцами на верхней части щек и немного на переносице, создавая тем самым тот самый «солнечный всплеск цвета». Формула средства дополнительно увлажняет кожу благодаря витамину Е, маслу семян редьки, растительному коллагенеру и гиалуроновой кислоте.

Формула Сиенны Миллер удивительно проста: немного бронзера, румян и несколько нарисованных веснушек — и вместо осенней бледности получается свежий эффект «двух недель на солнце». И самое приятное, что не нужно ждать следующего отпуска.

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