Эмилия Фокс / © Associated Press

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После 50 лет жизнь не обязательно становится тише и спокойнее, иногда она, напротив, открывает совершенно новую свободу. Британская актриса Эмилия Фокс, известная по сериалу «Молчаливый свидетель» и драме «Синьора Вольпе», сейчас как раз находится в таком периоде, об этом говорится в материале издания Hello!. Она одинока, воспитывает 15-летнюю дочь Роуз и не пытается срочно заполнить пустоту новыми отношениями.

Фокс призналась, что в своё время пользовалась приложениями для знакомств, хотя последние несколько лет сосредоточилась на других сферах жизни. И, по её словам, это вовсе не означает, что ей чего-то не хватает.

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Счастье — не обязательно отношения

Эмилия Фокс / © Associated Press

Актриса рассказывает, что после завершения важных для неё отношений сознательно дала себе время, чтобы всё переосмыслить. Она не стала сразу искать нового партнёра, а позволила себе прожить этот период. Теперь она чувствует, что поступила правильно и готова смотреть в будущее.

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Её отношение к одиночеству удивительно простое: актриса не стремится найти кого-то только ради того, чтобы не быть одной. «Я наслаждаюсь тем, что есть в моей жизни сейчас, и не хочу того, чего у меня нет», — признается она.

В то же время Фокс не закрывается от новых знакомств. Она считает, что в неизвестности есть своя привлекательность, а приложения для знакомств могут стать способом встретить кого-то нового. Однако для неё важно сначала познакомиться с человеком в реальной жизни, а уже потом решать, стоит ли превращать знакомство в отношения.

Новое начало

Эмилия Фокс / © Associated Press

После расставания актриса не осталась наедине со своими переживаниями. Ей помогли друзья, семья, терапия, а также простые вещи, такие как долгие прогулки с близкими и время, проведённое у моря.

Ранее Фокс говорила, что расставание почти всегда вызывает грусть, даже если со временем приходит понимание, что перемены произошли не случайно. Спустя год после расставания она уже с оптимизмом смотрит в будущее и с благодарностью вспоминает счастливые моменты прошлого.

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Её сегодняшнее настроение можно описать одним словом — интерес. Не спешка, не поиск «правильного» человека любой ценой, а именно готовность посмотреть, что будет дальше.

Эмилия Фокс / © Associated Press

История Эмилии Фокс — о современном отношении многих женщин к одиночеству, она не воспринимает его как паузу между двумя отношениями, ведь это полноценный этап жизни, в котором есть место для семьи, друзей, работы, терапии, новых знакомств и, возможно, любви.

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