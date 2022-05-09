Замужем за диктатурой: жены современных тиранов

Какие женщины находятся рядом с современными диктаторами? Кто они, какова их судьба, разделяют ли они взгляды своих мужей или тоже являются заложницами ситуации?

Сейчас внимание всего мира приковано к российскому диктатору Владимиру Путину. Его личная жизнь держится в строжайшей тайне. Много лет ему приписывают роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. Постоянно всплывает разноречивая информация о детях пары. Но, как все происходит на самом деле, живут ли Кабаева с Путиным вместе, есть ли у них дети и сколько их, наверняка никто сказать не может.

Но есть диктаторы, которые свою семейную жизнь скрывают не так тщательно.

Ли Соль Чжу

Ли Соль Чжу / Associated Press

Ли Соль Чжу – жена лидера КНДР Ким Чен Ына. Северная Корея – страна, закрытая для иностранных корреспондентов, новости оттуда доходят до остального мира по крупицам и с большим опозданием, поэтому зачастую домысливаются – так сказать, для полноты картины.

Вот и о "товарище Ли Соль Чжу", а именно так пресса Северной Кореи называет жену диктатора, известно немного: эта юная красавица – то ли певица, то ли танцовщица (одно время она числилась в танцевальном ансамбле "Моранбон", ее отец был преподавателем университета (по другим данным – высокопоставленным военным), а мать – врачом-гинекологом, у девушки хорошее образование – она окончила учебное заведение, в котором учатся дети партийных бонз страны. Впрочем, злые языки утверждают, что до встречи с Ким Чен Ыном его будущая супруга вела более чем свободный образ жизни и даже снималась в порнографических фильмах, в одном из них ее и увидел северокорейский лидер и – воспылал страстью, что говорит о том, что ничто человеческое ему не чуждо.

По фотографиям, которые появляются в СМИ КНДР, откуда перекочевывают в мировую прессу, Ли Соль Чжу не только хороша собой, но и обладает отменным вкусом – отдает предпочтение брендам Dior и Tiffani, носит короткие юбки и прозрачные блузы и появляется со своим мужем на протокольных, культурных и спортивных мероприятиях. Поэтому, стоило журналистам заметить, что Ким Чен Ын приходит на них один или с неизвестной девушкой, оказавшейся впоследствии его сестрой, тут же поползли слухи: северокорейский лидер казнил жену. При всем ужасе такого предположения, после того как диктатор не пощадил родного дядю, оно никого не удивило. К счастью, слухи о смерти первой леди КНДР оказались преувеличенными – вскоре она снова начала появляться рядом с мужем. Что же до ее отсутствия, то оно, скорее всего, было связано с рождением ребенка

Информация о детях пары тоже неофициальная. Говорят, их трое. Младший родился в феврале 2017 года. Пол старшего и младшего ребенка неизвестен, средний ребенок - девочка по имени Ким Джу Э.

Считается, что жена диктатора сумела добиться некоторых свобод для кореянок. Ким Чен Ын разрешил им носить брючные костюмы, джинсы и обувь на каблуке и платформе.

Асма аль-Асад

Асма аль-Асад с супругом / Getty Images

Первая леди Сирии – жена президента Башара Аль-Асада, Асма – младше супруга на десять лет ей 46 лет, родилась в Лондоне в семье выходцев из Сирии. Асма получила хорошее образование, по профессии она – специалист в области компьютерных технологий и французской литературы. С Башаром Асадом Асма познакомилась в детстве в Сирии – их семьи дружили между собой, потом встречались в Лондоне, где будущий муж учился на врача (у Асада более чем мирная профессия, он хирург-офтальмолог) – видимо, именно тогда, как говорит Асма, их "детская дружба переросла в любовь". Они поженились в 2000 году, у супругов растет трое детей – сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн.

Асма аль-Асад / Getty Images

Любимым занятием первой леди Сирии всегда была благотворительность, в ее центре в Дамаске, который несмотря на войну работает до сих пор, может получить помощь каждый нуждающийся. Впрочем, если верить прессе, себе в удовольствиях Асма тоже не отказывала – ей ничего не стоило выписать для своей резиденции несколько люстр из богемского стекла или мебель стоимостью в триста тысяч долларов. Первой леди ставят в вину и тот факт, что еду для своей семьи она всегда заказывала исключительно в Европе – сирийские блюда пришлись выросшей в Европе жене президента не по вкусу.

Под влиянием последних событий в Сирии отношение к Асме Асад в мире серьезно изменилось: еще совсем недавно ее называли "розой пустыни" и признавали "самой стильной первой леди" в мире, в этом рейтинге ей удалось обойти даже таких бесспорных икон стиля, как Мишель Обама и Карла Бруни-Саркози. Теперь же в СМИ пишут, что Асма долго работала на английскую разведку МИ6 – ту самую, в которой, если верить Яну Флемингу, служит и Джеймс Бонд, и якобы именно она виновата в смерти принцессы Дианы.

В 2021 году полиция Лондона начала расследование в отношении Асмы, ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции и поощрении терроризма на протяжении более чем 10 лет гражданской войны в Сирии.

Мехрибан Алиева

Мехрибан Алиева с супругом / Getty Images

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева появилась на свет в семье ученых – ее отец был ректором Академии авиации, а мать – филологом и арабистом. Видимо, Мехрибан пошла по стопам родителей, потому что школу она окончила с золотой медалью, а Медицинскую академию – с красным дипломом. В 1983 году, еще будучи студенткой, она вышла замуж за Ильхама Алиева, в то время – сына предыдущего президента Азербайджана Гейдара Алиева, и со временем родила ему троих детей – двух дочерей, Лейлу и Арзу, и сына Гейдара. Первая леди также ведет активную государственную деятельность – она сопровождает своего супруга на всех встречах и во всех поездках. Сейчас Мехрибан Алиева занимает должность первого вице-президента Азербайджана. Семью Алиевых неоднократно обвиняли в масштабной коррупции.

Getty Images

Мехрибан – признанная икона стиля, которой подражает половина женского населения Азербайджана. Первая леди этой страны выглядит так ухоженно и молодо, что ее часто путают с дочерьми. Злые языки утверждают, что своей не подвергающейся изменениям внешностью Мехрибан обязана постоянными посещениями пластического хирурга, хотя сама она такую возможность категорически отрицает, а платья, которые она носит, по мнению недоброжелателей, чересчур смелы не только для мусульманской, но и для европейской женщины.

Ана Паула душ Сантуш

Ана Паула душ Сантуш с супругом / Getty Images

Жена президента Анголы, Жозе Эдуарда душ Сантуша, Ана Паула – бывшая модель, которая после окончания карьеры была стюардессой, со своим будущим мужем она познакомилась во время полета. От многих других первых леди Ана Паула отличается наличием серьезных политических амбиций – она не только сопровождает своего мужа на различные мероприятия, но и сама выступает на форумах, особенно тех, которые посвящены защите прав женщин и экологии.

Ана Паула душ Сантуш / Getty Images

Удивительно, но именно эти качества почему-то не вызывают симпатии у жителей Анголы, равно как и внешний вид Аны Паулы, которая всегда и везде выглядит как картинка из модного журнала. Возможно, все дело в том, что время от времени первая леди позволяет себе неосторожные высказывания – так, однажды в интервью она заявила, что ее дети будут учиться только за границей, поскольку в Анголе очень низкое качество образование. Родителям, у которых нет возможности отправлять своих чад за рубеж, разумеется, такие слова понравиться не могли.

Грейс Мугабе

Грейс Мугабе с супругом / Getty Images

Жена бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, Грейс, была младше своего мужа на 41 (!) год. Историю их отношений можно назвать традиционной: нынешняя первая леди была личным секретарем президента и – по совместительству – его любовницей. Не все секретарши вступают в отношения со своими боссами, но даже те, кто это делает, не так уж часто становятся женами – о силе характера и напористости Грейс говорит уже тот факт, что ей это удалось.

Эти качества характера первая леди в полной мере проявила в последние годы правления своего мужа, занимаясь политической деятельностью – нельзя сказать, что она полностью заменила престарелого Мугабе на его посту, но являлась его правой рукой. В феврале 2017 года она заявила оппонентам, что если выставить на выборы труп ее мужа, то он все равно выиграет. В последнее время она не скрывала и собственные амбиции возглавить страну: "Говорят, я хочу стать президентом. А почему нет? Я что, не зимбабвийка?".

Отличает Грейс и любовь к скандалам и роскоши, которая в Зимбабве давно стала притчей во языцех. О церемонии бракосочетания Грейс и Роберта, состоявшейся в 1996 году, в стране до сих пор ходят легенды – ее считают "свадьбой века", а за умение тратить деньги в больших объемах первую леди называют "Грейс Гуччи".

После отставки диктатора Мугабе Грейс бежала с ним за границу.

Нтандо Дубе

Нотандо Дубе / Getty Images

Нтандо Дубе – двенадцатая жена короля южноафриканского государства Свазиленд Мсвати III, в гареме у которого – во всяком случае, на сегодняшний день – их насчитывается пятнадцать. Девушка – победительница конкурса красоты "Мисс Свазиленд", но известна стала не только – и не столько! – благодаря своим выдающимся вешним качествам, сколько из-за своих амурных похождений – она изменяла своему венценосному супругу с министром юстиции Ндумисо Мамбой.

Подробности адюльтера, которые стали известны общественности Свазиленда, весьма пикантны: говорят, Нтандо сбегала из дворца, переодевшись в форму солдата, а обнаружили любовника королевской супруги в отеле Royal Villas… между матрасами двуспальной кровати. Мсвати III поступил с неверной женой и не менее неверным министром вполне демократично: Мамбу освободили от занимаемой должности и отдали под суд, а Нтандо должна была жить со своей свекровью под неусыпным надзором – как ее, так и президентской охраны.

Скончалась в 2019 году, в возрасте 31 год.

Татьяна Каримова

Татьяна Каримова / Getty Images

Жена президента Узбекистана Ислама Каримова, Татьяна, по образованию - экономист, но в настоящий момент на пенсии. О ней известно только то, что у нее две дочери – Гульнара и Лола, и четверо внуков – Ислам, Иман, Марям и Умар. Татьяна Акбаровна производит впечатление скромной, мягкой и тихой женщины, сопровождающей мужа на всех протокольных мероприятиях только потому, что ее к этому обязывает положение.

Однако те, кто хорошее знает семью Каримовых, утверждают: это не так. Первая леди Узбекистана – своего рода серый кардинал, во много определяющая политику – как внутреннюю, так и внешнюю, которую проводит ее муж. Говорят, в последние годы правления Ислама Каримова Татьяна Акбаровна занималась операцией "Преемник". Однако, судя по всему, безуспешно.

После смерти мужа Татьяна Каримова редко появляется на публичных мероприятиях.

Шанталь Бийя

Шанталь Бийя с супругом / Getty Images

Жена президента Камеруна Поля Бийя, Шанталь, наполовину француженка и моложе своего мужа на 37 лет. Ее называют самой яркой первой леди в мире. Что и говорить, выглядит она колоритно – несмотря на обожаемые ею бренды Dior и Chanel, сочетает она их таким несуразным образом, что вызывает у окружающих улыбку, к счастью, доброжелательную – ее стиль в одежде уже нарекли "а-ля Шанталь".

Шанталь Бийя / Getty Images

Удивительно, но жене президента прощают все – и нелепые наряды, и безумные шляпы, и прическу с высоким начесом, и волосы, выкрашенные в ядовитые цвета, всему "виной" – харизма, которой обладает эта женщина. Она настолько приятна, весела и обаятельна, что на недостатки просто не хочется обращать внимания. Видимо, эти качества привлекают к ней людей, в том числе и близкую подругу Шанталь – Карлу Бруни-Саркози, они часто видятся, и в каждый приезд знойной камерунки в Париж вместе ходят по магазинам.

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