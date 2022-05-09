Замужем за диктатурой: жены современных тиранов

Какие женщины находятся рядом с современными диктаторами? Кто они, какова их судьба, разделяют ли они взгляды своих мужей или тоже являются заложницами ситуации?
Сейчас внимание всего мира приковано к российскому диктатору Владимиру Путину. Его личная жизнь держится в строжайшей тайне. Много лет ему приписывают роман с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. Постоянно всплывает разноречивая информация о детях пары. Но, как все происходит на самом деле, живут ли Кабаева с Путиным вместе, есть ли у них дети и сколько их, наверняка никто сказать не может.
Но есть диктаторы, которые свою семейную жизнь скрывают не так тщательно.
Ли Соль Чжу
Ли Соль Чжу – жена лидера КНДР Ким Чен Ына. Северная Корея – страна, закрытая для иностранных корреспондентов, новости оттуда доходят до остального мира по крупицам и с большим опозданием, поэтому зачастую домысливаются – так сказать, для полноты картины.
Вот и о "товарище Ли Соль Чжу", а именно так пресса Северной Кореи называет жену диктатора, известно немного: эта юная красавица – то ли певица, то ли танцовщица (одно время она числилась в танцевальном ансамбле "Моранбон", ее отец был преподавателем университета (по другим данным – высокопоставленным военным), а мать – врачом-гинекологом, у девушки хорошее образование – она окончила учебное заведение, в котором учатся дети партийных бонз страны. Впрочем, злые языки утверждают, что до встречи с Ким Чен Ыном его будущая супруга вела более чем свободный образ жизни и даже снималась в порнографических фильмах, в одном из них ее и увидел северокорейский лидер и – воспылал страстью, что говорит о том, что ничто человеческое ему не чуждо.
По фотографиям, которые появляются в СМИ КНДР, откуда перекочевывают в мировую прессу, Ли Соль Чжу не только хороша собой, но и обладает отменным вкусом – отдает предпочтение брендам Dior и Tiffani, носит короткие юбки и прозрачные блузы и появляется со своим мужем на протокольных, культурных и спортивных мероприятиях. Поэтому, стоило журналистам заметить, что Ким Чен Ын приходит на них один или с неизвестной девушкой, оказавшейся впоследствии его сестрой, тут же поползли слухи: северокорейский лидер казнил жену. При всем ужасе такого предположения, после того как диктатор не пощадил родного дядю, оно никого не удивило. К счастью, слухи о смерти первой леди КНДР оказались преувеличенными – вскоре она снова начала появляться рядом с мужем. Что же до ее отсутствия, то оно, скорее всего, было связано с рождением ребенка
Информация о детях пары тоже неофициальная. Говорят, их трое. Младший родился в феврале 2017 года. Пол старшего и младшего ребенка неизвестен, средний ребенок - девочка по имени Ким Джу Э.
Считается, что жена диктатора сумела добиться некоторых свобод для кореянок. Ким Чен Ын разрешил им носить брючные костюмы, джинсы и обувь на каблуке и платформе.
Асма аль-Асад
Первая леди Сирии – жена президента Башара Аль-Асада, Асма – младше супруга на десять лет ей 46 лет, родилась в Лондоне в семье выходцев из Сирии. Асма получила хорошее образование, по профессии она – специалист в области компьютерных технологий и французской литературы. С Башаром Асадом Асма познакомилась в детстве в Сирии – их семьи дружили между собой, потом встречались в Лондоне, где будущий муж учился на врача (у Асада более чем мирная профессия, он хирург-офтальмолог) – видимо, именно тогда, как говорит Асма, их "детская дружба переросла в любовь". Они поженились в 2000 году, у супругов растет трое детей – сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн.
Любимым занятием первой леди Сирии всегда была благотворительность, в ее центре в Дамаске, который несмотря на войну работает до сих пор, может получить помощь каждый нуждающийся. Впрочем, если верить прессе, себе в удовольствиях Асма тоже не отказывала – ей ничего не стоило выписать для своей резиденции несколько люстр из богемского стекла или мебель стоимостью в триста тысяч долларов. Первой леди ставят в вину и тот факт, что еду для своей семьи она всегда заказывала исключительно в Европе – сирийские блюда пришлись выросшей в Европе жене президента не по вкусу.
Под влиянием последних событий в Сирии отношение к Асме Асад в мире серьезно изменилось: еще совсем недавно ее называли "розой пустыни" и признавали "самой стильной первой леди" в мире, в этом рейтинге ей удалось обойти даже таких бесспорных икон стиля, как Мишель Обама и Карла Бруни-Саркози. Теперь же в СМИ пишут, что Асма долго работала на английскую разведку МИ6 – ту самую, в которой, если верить Яну Флемингу, служит и Джеймс Бонд, и якобы именно она виновата в смерти принцессы Дианы.
В 2021 году полиция Лондона начала расследование в отношении Асмы, ее подозревают в подстрекательстве к террору и репрессиям против сирийской оппозиции и поощрении терроризма на протяжении более чем 10 лет гражданской войны в Сирии.
Мехрибан Алиева
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева появилась на свет в семье ученых – ее отец был ректором Академии авиации, а мать – филологом и арабистом. Видимо, Мехрибан пошла по стопам родителей, потому что школу она окончила с золотой медалью, а Медицинскую академию – с красным дипломом. В 1983 году, еще будучи студенткой, она вышла замуж за Ильхама Алиева, в то время – сына предыдущего президента Азербайджана Гейдара Алиева, и со временем родила ему троих детей – двух дочерей, Лейлу и Арзу, и сына Гейдара. Первая леди также ведет активную государственную деятельность – она сопровождает своего супруга на всех встречах и во всех поездках. Сейчас Мехрибан Алиева занимает должность первого вице-президента Азербайджана. Семью Алиевых неоднократно обвиняли в масштабной коррупции.
Мехрибан – признанная икона стиля, которой подражает половина женского населения Азербайджана. Первая леди этой страны выглядит так ухоженно и молодо, что ее часто путают с дочерьми. Злые языки утверждают, что своей не подвергающейся изменениям внешностью Мехрибан обязана постоянными посещениями пластического хирурга, хотя сама она такую возможность категорически отрицает, а платья, которые она носит, по мнению недоброжелателей, чересчур смелы не только для мусульманской, но и для европейской женщины.
Ана Паула душ Сантуш
Жена президента Анголы, Жозе Эдуарда душ Сантуша, Ана Паула – бывшая модель, которая после окончания карьеры была стюардессой, со своим будущим мужем она познакомилась во время полета. От многих других первых леди Ана Паула отличается наличием серьезных политических амбиций – она не только сопровождает своего мужа на различные мероприятия, но и сама выступает на форумах, особенно тех, которые посвящены защите прав женщин и экологии.
Удивительно, но именно эти качества почему-то не вызывают симпатии у жителей Анголы, равно как и внешний вид Аны Паулы, которая всегда и везде выглядит как картинка из модного журнала. Возможно, все дело в том, что время от времени первая леди позволяет себе неосторожные высказывания – так, однажды в интервью она заявила, что ее дети будут учиться только за границей, поскольку в Анголе очень низкое качество образование. Родителям, у которых нет возможности отправлять своих чад за рубеж, разумеется, такие слова понравиться не могли.
Грейс Мугабе
Жена бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, Грейс, была младше своего мужа на 41 (!) год. Историю их отношений можно назвать традиционной: нынешняя первая леди была личным секретарем президента и – по совместительству – его любовницей. Не все секретарши вступают в отношения со своими боссами, но даже те, кто это делает, не так уж часто становятся женами – о силе характера и напористости Грейс говорит уже тот факт, что ей это удалось.
Эти качества характера первая леди в полной мере проявила в последние годы правления своего мужа, занимаясь политической деятельностью – нельзя сказать, что она полностью заменила престарелого Мугабе на его посту, но являлась его правой рукой. В феврале 2017 года она заявила оппонентам, что если выставить на выборы труп ее мужа, то он все равно выиграет. В последнее время она не скрывала и собственные амбиции возглавить страну: "Говорят, я хочу стать президентом. А почему нет? Я что, не зимбабвийка?".
Отличает Грейс и любовь к скандалам и роскоши, которая в Зимбабве давно стала притчей во языцех. О церемонии бракосочетания Грейс и Роберта, состоявшейся в 1996 году, в стране до сих пор ходят легенды – ее считают "свадьбой века", а за умение тратить деньги в больших объемах первую леди называют "Грейс Гуччи".
После отставки диктатора Мугабе Грейс бежала с ним за границу.
Нтандо Дубе
Нтандо Дубе – двенадцатая жена короля южноафриканского государства Свазиленд Мсвати III, в гареме у которого – во всяком случае, на сегодняшний день – их насчитывается пятнадцать. Девушка – победительница конкурса красоты "Мисс Свазиленд", но известна стала не только – и не столько! – благодаря своим выдающимся вешним качествам, сколько из-за своих амурных похождений – она изменяла своему венценосному супругу с министром юстиции Ндумисо Мамбой.
Подробности адюльтера, которые стали известны общественности Свазиленда, весьма пикантны: говорят, Нтандо сбегала из дворца, переодевшись в форму солдата, а обнаружили любовника королевской супруги в отеле Royal Villas… между матрасами двуспальной кровати. Мсвати III поступил с неверной женой и не менее неверным министром вполне демократично: Мамбу освободили от занимаемой должности и отдали под суд, а Нтандо должна была жить со своей свекровью под неусыпным надзором – как ее, так и президентской охраны.
Скончалась в 2019 году, в возрасте 31 год.
Татьяна Каримова
Жена президента Узбекистана Ислама Каримова, Татьяна, по образованию - экономист, но в настоящий момент на пенсии. О ней известно только то, что у нее две дочери – Гульнара и Лола, и четверо внуков – Ислам, Иман, Марям и Умар. Татьяна Акбаровна производит впечатление скромной, мягкой и тихой женщины, сопровождающей мужа на всех протокольных мероприятиях только потому, что ее к этому обязывает положение.
Однако те, кто хорошее знает семью Каримовых, утверждают: это не так. Первая леди Узбекистана – своего рода серый кардинал, во много определяющая политику – как внутреннюю, так и внешнюю, которую проводит ее муж. Говорят, в последние годы правления Ислама Каримова Татьяна Акбаровна занималась операцией "Преемник". Однако, судя по всему, безуспешно.
После смерти мужа Татьяна Каримова редко появляется на публичных мероприятиях.
Шанталь Бийя
Жена президента Камеруна Поля Бийя, Шанталь, наполовину француженка и моложе своего мужа на 37 лет. Ее называют самой яркой первой леди в мире. Что и говорить, выглядит она колоритно – несмотря на обожаемые ею бренды Dior и Chanel, сочетает она их таким несуразным образом, что вызывает у окружающих улыбку, к счастью, доброжелательную – ее стиль в одежде уже нарекли "а-ля Шанталь".
Удивительно, но жене президента прощают все – и нелепые наряды, и безумные шляпы, и прическу с высоким начесом, и волосы, выкрашенные в ядовитые цвета, всему "виной" – харизма, которой обладает эта женщина. Она настолько приятна, весела и обаятельна, что на недостатки просто не хочется обращать внимания. Видимо, эти качества привлекают к ней людей, в том числе и близкую подругу Шанталь – Карлу Бруни-Саркози, они часто видятся, и в каждый приезд знойной камерунки в Париж вместе ходят по магазинам.
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