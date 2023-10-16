"Запасная" принцесса: что известно о младшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI

Инфанта София родилась всего на два года позже своей старшей сестры и занимает второе место в очереди на испанский престол. На трон София может взойти только в том случае, если ее старшая сестра отречется от короны или же не родит наследников.

Кто такая принцесса София

Младшая дочь королевы Испании Летиции и короля Филиппа VI носит титул инфанты (это тот же титул принцев или принцесс королевских домов Испании) - он означает, что его носитель не является первым претендентом на трон. А вот претендент, в данном случае принцесса Леонор (сестра Софии), носит титул принцессы Астурийской.

Принцессы Леонор и София / Фото: Getty Images

София родилась 29 апреля 2007 года в Международной больнице Ruber в Мадриде, так же как и ее сестра путем кесарева сечения. О ее рождении королевская семья тоже объявила с помощью СМС-рассылки, так сказать, по старой доброй традиции. Через семь дней Летиция, ее супруг - тогда еще наследный принц Фелипе - и их старшая дочь, принцесса Леонор, а также новорожденная принцесса София были запечатлены около клиники Ruber в день выписки. С их лиц не сходила улыбка.

Принцесса София на руках у мамы Летиции, рядом ее отец принц Фелипе, а у него на руках дочь принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Теперь у Фелипе было аж две наследницы, но королевские поклонники продолжали гадать, а не появится ли третий – сын, который потеснит обеих дочерей в очереди на престол. В Испании действует право когнатической примогенитуры – женщина получает корону только в случае отсутствия у нее брата. Но этому было не суждено случиться.

Принцесса София с мамой Летиции / Фото: Getty Images

Назвали Софию в честь ее бабушки – королевы Испании Софии, матери ее отца. Крестили девочку в июле 2007 года. Ее крестными являются Палома Рокасолано (ее бабушка по материнской линии) и болгарский принц Константин Асен, князь Видинский.

Мама Летиции Палома Рокасолано, король Хуан Карлос I, Летиция с дочерью Софией, принц Фелипе и королева София с внучкой Леонор / Фото: Getty Images

Учеба и светская жизнь

В 2010 году София поступила в школу Санта-Мария дес Росалес, где уже училась ее сестра Леонор и которую оканчивал отец девочек – король Филипп VI.

Король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София и королева Летиция на выпускном принцессы Леонор / Фото: Getty Images

Также София пошла по стопам старшей сестры и в августе 2023 года начала обучение по 2-летней программе Международного бакалавриата в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган.

Инфанта София уехала в колледж в Уэльс, август 2023 / Фото: Getty Images

София, как и Леонор, в обязательном порядке принимает участие в различных официальных мероприятиях испанской королевской семьи. А с лета 2022 года сестры начали представлять корону и без родителей. Например, девушки были замечены во время посещения музея Дали, а также посещали сольно матч группы B женского Евро-Англии 2022 между Данией и Испанией на стадионе Brentford Community Stadium в Брентфорде.

Принцессы София и Леонор / Фото: Getty Images

Принцессы София и Леонор / Фото: Getty Images

Стоит также сказать, что сестры очень близки и дружны. В отличие от британского принца Гарри, который назвал себя "запасным" в собственных мемуарах, в которых пролил свет на все свои проблемы, связанные с детством в королевской семье, у испанских принцесс все иначе. Они воспитывались в одинаковых условиях, жили в одной комнате, их растила одна и та же британская няня и они получали одинаковое внимание от своих родителей. И, скорее всего, сестры будут идти по жизни рука об руку, даже после того, как каждая из них встретит свою любовь. Так что "запасной" София точно себя не ощущает, в этом нет никаких сомнений.

Какое будущее ждет Софию

Король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София и королева Летиция / Фото: Getty Images

Скорее всего, принцесса София получит хорошее высшее образование и будет исполнять королевские обязанности, как это делает, например, принцесса Анна – сестра британского короля Чарльза III. Пока не известно, сможет ли София выбрать иной путь, например, отказаться от королевской роли в пользу более свободной жизни не под прицелом камер. Возможно, ей разрешат это сделать не сразу, все-таки она является второй в линии наследования трона. Но, когда у ее старшей сестры Леонор появятся дети, то есть наследники трона, София вполне сможет отойти от королевских обязанностей. Если захочет.

Читайте также: