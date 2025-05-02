Принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Рождение и детство

Принцесса Шарлотта на руках у своей мамы Кейт на второй день после своего рождения, рядом ее отец принц Уильям / © Associated Press

Принцесса Шарлотта появилась на свет 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Через два дня было объявлено, что новорожденная девочка получила имя Шарлотта Элизабет Диана (в честь ее дедушки Чарльза, прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы Уэльской). На момент своего рождения она была четвертой в очереди на британский престол, но после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года принцесса Шарлотта занимает третье место в линии наследования престола.

В 2018 году ее мать Кэтрин родила еще одного сына, принца Луи, но Шарлотта благодаря принятому в 2013 году принципу абсолютного первородства стала первой принцессой в истории британской монархии, которая не опустилась в линии престолонаследия ниже младшего брата. Девочка сразу же получила право носить титул Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Кембриджская (а ныне Уэльская).

Принцесса Шарлотта и ее старший брат принц Джордж / © Associated Press

Шарлотта была крещена 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Обряд крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который венчал ее родителей Кейт и Уильяма в апреле 2011 года.

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Первые годы жизни

В первые годы жизни юной принцессы ее семья жила в своем загородном доме Анмер-Холл, что в Норфолке. Когда принцессе было два года, они переехали в Кенсингтонский дворец в 2017 году. Там юная принцесса Шарлотта начала посещать детский сад Willcocks, а позже, когда ей исполнилось 4 года, поступила в школу Thomas’s Battersea. В 2022 году незадолго до смерти королевы Елизаветы II, Кейт, Уильям и трое их детей переехали жить в Виндзор, где принцесса вместе со своими старшим и младшим братьями поступила в школу Lambrook, где учится до сих пор. Семья продолжает жить в Виндзоре, в коттедже Аделаида.

Принцесса Шарлотта со своими братьями — принцами Джорджем и Луи / © Associated Press

Юная модница, стиль которой наследуют

С самого первого дня своего появления на публике (Кейт и Уильям показали дочь на следующий день после ее рождения), внимание британской общественности к ее персоне было огромным. И хотя ее родители стараются оберегать детей от прессы и папарацци, давая возможности дозированно их фотографировать, в прессе публикации о наследниках появляются регулярно.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Также каждый выход в свет 9-летней Шарлотты вызывает ажиотаж, а у брендов, в чьих нарядах выходит в свет принцесса, моментально взлетают продажи. Как-то мы собирали для вас похожие выходы принцессы Шарлотты и ее матери Кейт. Согласно данным опросов среди родителей, именно принцесса Шарлотта является главной иконой стиля для детей.

«Запасная» принцесса

Шарлотта, как и ее дядя принц Гарри, герцог Сассекский, является «запасной» в буквальном смысле этого слова принцессой и претенденткой на трон. Она вряд ли когда-то станет королевой Англии, как ее прабабушка королева Елизавета II, но гипотетически может взойти на трон в случае, если ее брат принц Джордж отречется (а в британской истории бывали и такие случаи, вспоминаем короля Эдуарда VIII), или у него не будет детей, или с ним что-либо произойдет.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Кроме того у публики давно сложилось мнение, что среди троих детей Уэльских, именно Шарлотта является так называемым «командиром». На публичных мероприятиях девочка часто подсказывает или наставляет своих братьев, а королевские эксперты видят в ней непоколебимую поддержку в будущем для короля Георга (ее старшего брата принца Джорджа).

Шарлотта — будущая королева

Но даже если Шарлотта никогда не станет королевой, скорее всего, она будет играть важную роль в королевской семье. Один из престижных титулов, который она может унаследовать, — это титул королевской принцессы, который уже много лет (с 1987 года) носит дочь Елизаветы II — принцесса Анна. Этот титул обычно присваивается старшей дочери монарха и аналогичен титулу принца Уэльского для старших мужчин королевской семьи. Этот титул не передается автоматически, а даруется правящим монархом. Поскольку у короля Чарльза III нет дочерей, титул, скорее всего, будет приостановлен после смерти принцессы Анны.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Однако ожидается, что принцесса Шарлотта получит этот титул после того, как ее отец, принц Уильям, взойдет на престол и станет новым королем после смерти своего отца Чарльза. Это почтит положение принцессы Шарлотты, как старшей дочери монарха и признает ее значительную роль в королевской семье.

Ныне принцесса Шарлотта уже заняла прочную позицию по отношению к британской короне, но вполне вероятно, что ее место однажды опустится вниз по порядку с появлением потомков ее старшего брата принца Джорджа. С каждым последующим ребенком ее место в линии наследования будет опускаться на одну позицию. Однако до этого сценария еще много лет, и могут произойти удивительные повороты судьбы, которые однажды могут позволить принцессе Шарлотте занять место британской королевы и, скорее всего, стать королевой Шарлоттой II.

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