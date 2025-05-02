- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды
- Количество просмотров
- 41k
- Время на прочтение
- 4 мин
«Запасная» принцесса: что мы знаем о Шарлотте Уэльской — единственной дочери Кейт и Уильяма
Шарлотта — второй ребенок принца Уильяма и принцессы Уэльской Кэтрин и младшая сестра принца Джорджа, будущего короля Великобритании.
Рождение и детство
Принцесса Шарлотта появилась на свет 2 мая 2015 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. Через два дня было объявлено, что новорожденная девочка получила имя Шарлотта Элизабет Диана (в честь ее дедушки Чарльза, прабабушки королевы Елизаветы II и бабушки принцессы Дианы Уэльской). На момент своего рождения она была четвертой в очереди на британский престол, но после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года принцесса Шарлотта занимает третье место в линии наследования престола.
В 2018 году ее мать Кэтрин родила еще одного сына, принца Луи, но Шарлотта благодаря принятому в 2013 году принципу абсолютного первородства стала первой принцессой в истории британской монархии, которая не опустилась в линии престолонаследия ниже младшего брата. Девочка сразу же получила право носить титул Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Кембриджская (а ныне Уэльская).
Шарлотта была крещена 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Обряд крещения провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который венчал ее родителей Кейт и Уильяма в апреле 2011 года.
Первые годы жизни
В первые годы жизни юной принцессы ее семья жила в своем загородном доме Анмер-Холл, что в Норфолке. Когда принцессе было два года, они переехали в Кенсингтонский дворец в 2017 году. Там юная принцесса Шарлотта начала посещать детский сад Willcocks, а позже, когда ей исполнилось 4 года, поступила в школу Thomas’s Battersea. В 2022 году незадолго до смерти королевы Елизаветы II, Кейт, Уильям и трое их детей переехали жить в Виндзор, где принцесса вместе со своими старшим и младшим братьями поступила в школу Lambrook, где учится до сих пор. Семья продолжает жить в Виндзоре, в коттедже Аделаида.
Юная модница, стиль которой наследуют
С самого первого дня своего появления на публике (Кейт и Уильям показали дочь на следующий день после ее рождения), внимание британской общественности к ее персоне было огромным. И хотя ее родители стараются оберегать детей от прессы и папарацци, давая возможности дозированно их фотографировать, в прессе публикации о наследниках появляются регулярно.
Также каждый выход в свет 9-летней Шарлотты вызывает ажиотаж, а у брендов, в чьих нарядах выходит в свет принцесса, моментально взлетают продажи. Как-то мы собирали для вас похожие выходы принцессы Шарлотты и ее матери Кейт. Согласно данным опросов среди родителей, именно принцесса Шарлотта является главной иконой стиля для детей.
«Запасная» принцесса
Шарлотта, как и ее дядя принц Гарри, герцог Сассекский, является «запасной» в буквальном смысле этого слова принцессой и претенденткой на трон. Она вряд ли когда-то станет королевой Англии, как ее прабабушка королева Елизавета II, но гипотетически может взойти на трон в случае, если ее брат принц Джордж отречется (а в британской истории бывали и такие случаи, вспоминаем короля Эдуарда VIII), или у него не будет детей, или с ним что-либо произойдет.
Кроме того у публики давно сложилось мнение, что среди троих детей Уэльских, именно Шарлотта является так называемым «командиром». На публичных мероприятиях девочка часто подсказывает или наставляет своих братьев, а королевские эксперты видят в ней непоколебимую поддержку в будущем для короля Георга (ее старшего брата принца Джорджа).
Шарлотта — будущая королева
Но даже если Шарлотта никогда не станет королевой, скорее всего, она будет играть важную роль в королевской семье. Один из престижных титулов, который она может унаследовать, — это титул королевской принцессы, который уже много лет (с 1987 года) носит дочь Елизаветы II — принцесса Анна. Этот титул обычно присваивается старшей дочери монарха и аналогичен титулу принца Уэльского для старших мужчин королевской семьи. Этот титул не передается автоматически, а даруется правящим монархом. Поскольку у короля Чарльза III нет дочерей, титул, скорее всего, будет приостановлен после смерти принцессы Анны.
Однако ожидается, что принцесса Шарлотта получит этот титул после того, как ее отец, принц Уильям, взойдет на престол и станет новым королем после смерти своего отца Чарльза. Это почтит положение принцессы Шарлотты, как старшей дочери монарха и признает ее значительную роль в королевской семье.
Ныне принцесса Шарлотта уже заняла прочную позицию по отношению к британской короне, но вполне вероятно, что ее место однажды опустится вниз по порядку с появлением потомков ее старшего брата принца Джорджа. С каждым последующим ребенком ее место в линии наследования будет опускаться на одну позицию. Однако до этого сценария еще много лет, и могут произойти удивительные повороты судьбы, которые однажды могут позволить принцессе Шарлотте занять место британской королевы и, скорее всего, стать королевой Шарлоттой II.
Читайте также:
Принц Джордж: скромный и очаровательный будущий король Великобритании
Принц Уильям — следующий король Великобритании: каким он видит будущее монархии
Принц Луи: десять интересных фактов о младшем сыне Кейт и Уильяма Уэльских