Заре Тиндалл 45: десять интересных фактов о самой стильной племяннице короля Чарльза III

Зара Тиндалл / © Associated Press

Реклама

1.Зара родилась 15 мая 1981 года в больнице Святой Марии в Паддингтоне, что в Западном Лондоне. Она стала вторым ребенком принцессы Анны (на тот момент у нее уже был сын Питер) и ее первого мужа Марка Филлипса.

Маленькая Зара Филлипс / © Getty Images

2.Ее назвали Зара Анна Элизабет Филлипс – не сложно догадаться, что имена дали в честь матери (принцессы Анны) и бабушки (королевы Елизаветы II). Кстати, многим детям в королевской семье дают вторые или третьи имена в честь монарха. Например, вторую дочь Зары зовут Лена Элизабет Тиндалл (тоже в честь покойной Елизаветы II).

Зара с братом Питером в детстве / © Getty Images

3. У Зары нет королевского титула Ее Высочество и титула принцессы. Принцесса Анна отказалась от королевских титулов для своих детей, Питера и Зары, чтобы обеспечить им более нормальную жизнь без бремени королевских обязанностей. Это решение было принято совместно с их отцом, Марком Филлипсом, так как титулы имеют и негативные стороны. Зара по этой же причине не захотела давать титулы своим троим детям.

Реклама

Зара Тиндалл / © Associated Press

4. Зара училась в Эксетерский университет, где получила квалификацию физиотерапевта, специализирующегося на физиотерапии лошадей. А также она стала наездницей. Она получила олимпийскую медаль, которую ей вручила мать, принцесса Анна за второе место в Олимпийских играх 2012 года, проходящих в Лондоне.

Принцесса Анна вручает медаль дочери Заре и ее команде на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году / © Getty Images

5. В декабре 2010 года, всего через месяц после объявления о помолвке ее кузена принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Букингемский дворец подтвердил, что Зара приняла предложение регбиста Майка Тиндолла. Их свадьба состоялась 30 июля 2011 года в церкви Кэнонгейт, в Эдинбурге, в Шотландии.

Свадьба Майка и Зары в 2011 году / © Associated Press

6. Свадебное платье Зары разработал Стюарт Парвин, одним из любимых кутюрье ее бабушки – королевы Елизаветы II. А на голове в тот день невеста носила бриллиантовую тиару-бандо, принадлежавшую ранее Алисе Баттенберг – ее прапрабабушке и матери принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

7. У Зары и Майка родилось трое детей – две дочери Миа (12 лет), Лена (8 лет) и сын Лукас (5 лет).

Реклама

Зара с дочерью Мией / © Getty Images

8. Поместье Гаткомб-Парк было свадебным подарком королевы Елизаветы II принцессе Анне и Марку Филлипсу, когда они поженились в ноябре 1973 года. Дочь Анны - Зара и ее семья живут в дома на территории этого поместья. Здесь же живет и принцесса Анна со своим нынешним мужем сэром Тимом Лоуренсом.

Лукас Тиндалл / © Getty Images

9. Зара Тиндалл является крестной матерью первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа Уэльского – будущего короля Великобритании.

Зара и ее муж Майк Тиндалл / © Associated Press

10. Зара и ее муж Майк Тиндалл не получают финансирование от налогоплатильщиков, так как не являются работающими членами королевской семьи и зарабатывают деньги на жизнь самостоятельно.

Зара Тиндалл / © Associated Press

Зара и Майк Тиндалл / © Associated Press

Новости партнеров