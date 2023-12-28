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Завершает карьеру: в украинский прокат вышла 50-я лента Вуди Аллена "Счастливый случай"

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
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Завершает карьеру: в украинский прокат вышла 50-я лента Вуди Аллена "Счастливый случай"

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

За сравнительно недолгое время существования кинематограф успел наполнить мир множеством произведений. Многие забывают и лишь некоторые становятся культовыми и бессмертной классикой. Именно за такими фильмами стоят выдающиеся творцы, одним из которых, несомненно, является 88-летний американский кинорежиссер и актер Вуди Аллен.

За свою жизнь он снял 50 лент и выделился неповторимым стилем, по которому узнают его картины и за который его любят поклонники. Сегодня, 28 декабря, вышел в украинский прокат его новый и, как сообщил режиссер, последний фильм. Станет ли "Счастливый случай" удачным завершением карьеры?

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Основные признаки стиля автора

В работах Вуди можно выделить несколько элементов, создающих уникальный почерк режиссера:

  • Главным героем часто является альтер его самого Аллена. Это скромный, тихий, несоциализированный, умный юноша, постоянно попадающий в неудобные ситуации. В жизни же Вуди общителен и весел. Сначала он сам играл эти роли, а затем передал свои обязанности другим актерам.
  • Город также является частым героем фильмов – романтический Париж, волшебный Рим, угрюмый Лондон, страстная Барселона и, конечно же, родной дождливый и разнообразный Нью-Йорк. В картинах автор ярко передает характер городов и показывает их взаимодействие с персонажами.
  • Интеллектуальный юмор как в диалогах, так и в ситуациях. Несмотря на любой жанр, в лентах Аллена всегда найдется место для изысканного юмора, что создает атмосферу легкости, так понравившиеся фанаты автора.
  • Большое количество диалогов, монологов, закадрового текста есть еще одна особенность стиля режиссера. Предметом обсуждения может быть что угодно, от быта до высокой философии.
  • Привычны ссылки на другие крупные произведения искусства – книги, картины, фильмы, пьесы и т.д. Шекспир, Ингмар Бергман, Федерико Феллини, джазовые исполнители – именно в честь саксофониста Вуди Германа Аллен и взял свой псевдоним, ведь его настоящее имя – Аллен Стюарт Конигсберг.
Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Сегодня режиссер считается одним из самых универсальных кинематографистов США, ведь он всегда контролирует весь процесс создания фильма. Следует заметить, что профессионального образования у него нет. Он поступил в Нью-Йоркский университет, где изучал кинематограф и коммуникации, однако провалил экзамен по специализации, а затем вообще был отчислен. Однако Аллен доказал, что художником можно стать без диплома. Возможно, это дало ему возможность развить свой авторский стиль, а не подстраиваться под рамки учебных стандартов.

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Творческое наследие

Всего режиссер снял 50 лент, включая "Счастливый случай". Среди них есть как популярные и отмеченные наградами, так и провальные. Первой прорывной работой Аллена стала "Энни Голл" (1977) – романтическая комедия, изменившая подход к жанру и получившая четыре "Оскара". "Мангеттен" (1979) тоже имел кассовый успех и награды и номинации на престижные премии.

Следующим большим успехом стал драматический триллер "Матч-поинт" (2005), который сам режиссер наградил званием лучшего фильма. Картина принесла хорошую кассу и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". После этого началась белая полоса. Бокс-офисы фильмов часто превышали бюджет, их тепло принимали критики и зрители. Лучшей лентой этого периода является "Полночь в Париже" (2011). За кассовым собранием это самая успешная работа Аллена. Она собрала 148 млн долларов при бюджете в 17 млн. Щедрыми были и киноакадемики: Гильдия сценаристов США, "Золотой глобус", "Оскар" наградили фильм в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

В период первых двадцати лет 2000 века можно также выделить и другие ленты режиссера: Вики Кристина Барселона (2008), Римские приключения (2012), Жасмин (2013), Магия лунного сияния (2014), Ир. человек" (2015), "Светская жизнь" (2016).

Сегодня его стилем восхищаются зрители и вдохновляются другие кинематографисты. Работы автора всегда можно узнать, даже не зная названия, подтверждающие его статус как одного из уникальных режиссеров всех времен.

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Прощальный поклон Вуди Аллена

Ранее уже ходили слухи, что режиссер завершает свою карьеру, однако он опроверг их. Но уже на интервью, посвященных "Счастливому случаю", Аллен известил о завершении режиссерской карьеры этим юбилейным фильмом. Режиссер заявил, что кинотеатральный прокат пришел в упадок, а делать фильмы, которые сразу выходят на стримингах, не очень увлекательно. Поэтому Вуди планирует больше погрузиться в писательскую деятельность и уделить больше времени для создания сценариев.

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

О начале работы над "Счастливым случаем" стало известно в июле 2022 года. Это франкоязычный романтический триллер, снятый в Париже. Аллена не смутил тот факт, что он не знает французского. Ведь, как сказал режиссер, хорошая актерская игра видна независимо от языка.

В сентябре фильм был представлен на 80-м Венецианском международном кинофестивале. Ее показали вне конкурса. Критики и зрители высоко оценили работу Аллена. На Rotten Tomatoes "Счастливый случай" уже имеет 81% свежести от критиков.

Вуди Аллен / © Associated Press
Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Картина рассказывает о парижанке Фанни. Она замужем и, казалось бы, имеет все для счастья. Однако встреча с бывшим школьным товарищем срывает все маски, когда он признается, что всегда испытывал чувство к ней. Начавшись сначала как дружба, их общение перерастает в бурный роман. Муж Фанни начинает подозревать хуже всего, но у него есть несколько "скелетов в шкафу", чтобы разобраться с незваными любовниками. К чему приведет эта история, полная страсти и предательства, можно узнать с сегодняшнего дня.

Паркер Полз, Вуди Аллен и Эмма Стоун / © Associated Press
Паркер Полз, Вуди Аллен и Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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Просмотры
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