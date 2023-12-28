Завершает карьеру: в украинский прокат вышла 50-я лента Вуди Аллена "Счастливый случай"

За сравнительно недолгое время существования кинематограф успел наполнить мир множеством произведений. Многие забывают и лишь некоторые становятся культовыми и бессмертной классикой. Именно за такими фильмами стоят выдающиеся творцы, одним из которых, несомненно, является 88-летний американский кинорежиссер и актер Вуди Аллен.

За свою жизнь он снял 50 лент и выделился неповторимым стилем, по которому узнают его картины и за который его любят поклонники. Сегодня, 28 декабря, вышел в украинский прокат его новый и, как сообщил режиссер, последний фильм. Станет ли "Счастливый случай" удачным завершением карьеры?

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Основные признаки стиля автора

В работах Вуди можно выделить несколько элементов, создающих уникальный почерк режиссера:

Главным героем часто является альтер его самого Аллена. Это скромный, тихий, несоциализированный, умный юноша, постоянно попадающий в неудобные ситуации. В жизни же Вуди общителен и весел. Сначала он сам играл эти роли, а затем передал свои обязанности другим актерам.

Город также является частым героем фильмов – романтический Париж, волшебный Рим, угрюмый Лондон, страстная Барселона и, конечно же, родной дождливый и разнообразный Нью-Йорк. В картинах автор ярко передает характер городов и показывает их взаимодействие с персонажами.

Интеллектуальный юмор как в диалогах, так и в ситуациях. Несмотря на любой жанр, в лентах Аллена всегда найдется место для изысканного юмора, что создает атмосферу легкости, так понравившиеся фанаты автора.

Большое количество диалогов, монологов, закадрового текста есть еще одна особенность стиля режиссера. Предметом обсуждения может быть что угодно, от быта до высокой философии.

Привычны ссылки на другие крупные произведения искусства – книги, картины, фильмы, пьесы и т.д. Шекспир, Ингмар Бергман, Федерико Феллини, джазовые исполнители – именно в честь саксофониста Вуди Германа Аллен и взял свой псевдоним, ведь его настоящее имя – Аллен Стюарт Конигсберг.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Сегодня режиссер считается одним из самых универсальных кинематографистов США, ведь он всегда контролирует весь процесс создания фильма. Следует заметить, что профессионального образования у него нет. Он поступил в Нью-Йоркский университет, где изучал кинематограф и коммуникации, однако провалил экзамен по специализации, а затем вообще был отчислен. Однако Аллен доказал, что художником можно стать без диплома. Возможно, это дало ему возможность развить свой авторский стиль, а не подстраиваться под рамки учебных стандартов.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Творческое наследие

Всего режиссер снял 50 лент, включая "Счастливый случай". Среди них есть как популярные и отмеченные наградами, так и провальные. Первой прорывной работой Аллена стала "Энни Голл" (1977) – романтическая комедия, изменившая подход к жанру и получившая четыре "Оскара". "Мангеттен" (1979) тоже имел кассовый успех и награды и номинации на престижные премии.

Следующим большим успехом стал драматический триллер "Матч-поинт" (2005), который сам режиссер наградил званием лучшего фильма. Картина принесла хорошую кассу и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". После этого началась белая полоса. Бокс-офисы фильмов часто превышали бюджет, их тепло принимали критики и зрители. Лучшей лентой этого периода является "Полночь в Париже" (2011). За кассовым собранием это самая успешная работа Аллена. Она собрала 148 млн долларов при бюджете в 17 млн. Щедрыми были и киноакадемики: Гильдия сценаристов США, "Золотой глобус", "Оскар" наградили фильм в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

В период первых двадцати лет 2000 века можно также выделить и другие ленты режиссера: Вики Кристина Барселона (2008), Римские приключения (2012), Жасмин (2013), Магия лунного сияния (2014), Ир. человек" (2015), "Светская жизнь" (2016).

Сегодня его стилем восхищаются зрители и вдохновляются другие кинематографисты. Работы автора всегда можно узнать, даже не зная названия, подтверждающие его статус как одного из уникальных режиссеров всех времен.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Прощальный поклон Вуди Аллена

Ранее уже ходили слухи, что режиссер завершает свою карьеру, однако он опроверг их. Но уже на интервью, посвященных "Счастливому случаю", Аллен известил о завершении режиссерской карьеры этим юбилейным фильмом. Режиссер заявил, что кинотеатральный прокат пришел в упадок, а делать фильмы, которые сразу выходят на стримингах, не очень увлекательно. Поэтому Вуди планирует больше погрузиться в писательскую деятельность и уделить больше времени для создания сценариев.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

О начале работы над "Счастливым случаем" стало известно в июле 2022 года. Это франкоязычный романтический триллер, снятый в Париже. Аллена не смутил тот факт, что он не знает французского. Ведь, как сказал режиссер, хорошая актерская игра видна независимо от языка.

В сентябре фильм был представлен на 80-м Венецианском международном кинофестивале. Ее показали вне конкурса. Критики и зрители высоко оценили работу Аллена. На Rotten Tomatoes "Счастливый случай" уже имеет 81% свежести от критиков.

Вуди Аллен / Фото: Associated Press

Картина рассказывает о парижанке Фанни. Она замужем и, казалось бы, имеет все для счастья. Однако встреча с бывшим школьным товарищем срывает все маски, когда он признается, что всегда испытывал чувство к ней. Начавшись сначала как дружба, их общение перерастает в бурный роман. Муж Фанни начинает подозревать хуже всего, но у него есть несколько "скелетов в шкафу", чтобы разобраться с незваными любовниками. К чему приведет эта история, полная страсти и предательства, можно узнать с сегодняшнего дня.

Паркер Полз, Вуди Аллен и Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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