Зендея отказалась от туши для ресниц / © Associated Press

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Во время мирового промо-тура фильма «Одиссея» Зендея неоднократно демонстрировала, что по-настоящему незабываемый макияж — это вовсе не большое количество косметики. За всеми её образами стоит неизменный визажист Эрнесто Касильяс, который на протяжении многих лет придерживается собственной философии красоты: многогранная, ухоженная кожа, легкий цветовой акцент и естественное сияние, об этом рассказало издание New Beauty.

Именно этот подход сопровождал актрису на протяжении всего турне — от макияжа с васильково-голубым акцентом на премьере в Париже до образа в стиле древней Греции в Лондоне.

Кожа

Зендея / © Associated Press

Для премьеры в Нью-Йорке, где актрисе пришлось позировать фотографам в жаркую и очень влажную погоду, Касильяс сделал ставку на абсолютный минимализм. Никакой туши для ресниц, никаких теней для век, только свежая, ухоженная кожа, которая буквально излучала свет.

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Такой подход оказался не только стильным, но и практичным. Минималистичный макияж, в котором основное внимание уделяется коже, сегодня становится одним из самых актуальных бьюти-трендов. Отказ от туши означает отсутствие тёмных следов под глазами даже после нескольких часов на жаре, а лёгкое покрытие гораздо лучше сохраняет свежий вид до конца дня.

Секрет естественного сияния

Зендея / © Associated Press

Для премьеры визажист хотел, чтобы кожа Зендеи выглядела красиво и сияла, словно поцелованная солнцем. По его словам, весь макияж специально сделали максимально легким, сделав основной акцент именно на здоровом сиянии кожи. Для создания эффекта естественного загара он наносил кремово-пудровые румяна в оттенках «Caffee» («Кофе») и «Cherry» («Вишня») на щеки, переносицу, виски, лоб и подбородок — именно на те участки, которые первыми касаются солнца.

Завершающим штрихом стал бальзам для губ, который придал губам легкий розовый оттенок и завершил непринужденный образ.

Новый образ Зендеи еще раз подтверждает, что сегодня настоящая роскошь в макияже — это не многослойность, а красивая, ухоженная кожа. Без туши, сложных техник и перегрузки косметикой — только естественное сияние, которое работает лучше любого драматичного образа. И кажется, именно такой «макияж без макияжа» станет главной бьюти-формулой этого лета.

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