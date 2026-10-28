"Жаль, что не ушла раньше": актриса Шэрон Хорган рассказала о том, о чём больше всего сожалеет после 14 лет брака

Шэрон Хорган / © Associated Press

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Иногда отношения заканчиваются задолго до того, как кто-то решается произнести слово «развод». Человек уже чувствует, что что-то не так, но продолжает держаться за привычную жизнь из-за детей, чувства долга, страха осуждения или надежды, что всё ещё можно исправить, об этом говорится в материале издания Woman&Home.

Именно об этом Шэрон Хорган рассказала в подкасте Элизабет Дэй How to Fail. Ирландская актриса была замужем за телепродюсером Джереми Рейнбердом 14 лет, а в 2019 году пара развелась. Сегодня Хорган не скрывает облегчения после разрыва брака. Однако больше всего её огорчает не само расставание, а то, что она не решилась на него раньше.

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«Я никогда не была так счастлива, но до сих пор злюсь на себя»

В беседе актриса призналась, что её чувства после развода неоднозначны, она счастлива в новом этапе жизни, однако сожалеет о времени, проведённом в отношениях, которые уже не были нормальными для обоих. Её сожаление связано не с тем, что брак закончился, а с тем, что она не поняла раньше, что оставаться вместе больше не означало делать что-то хорошее для себя или партнёра.

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«У вас только одна жизнь, а это не слишком много времени, чтобы тратить его на то, что не работает» — подчеркнула актриса. Это не призыв разрывать отношения после первого кризиса, а скорее напоминание о том, что если внутреннее ощущение, что что-то нужно изменить, не исчезает годами, к этому стоит отнестись серьезно.

Чувство вины и страх нарушить правила

Шэрон Хорган / © Associated Press

Одной из причин, по которой актриса решила остаться в браке, стали укоренившиеся с детства представления о семье и разводе. Она предположила, что на неё повлияли католическое воспитание и убеждение, что брак нужно сохранять любой ценой. Даже когда интуиция подсказывала, что у отношений нет будущего, чувство долга мешало действовать.

Хорган также связала эту ситуацию с уверенностью в себе, точнее, с разрывом между тем, чего мы на самом деле хотим, и тем, что считаем правильным. На решение остаться могут влиять страх осуждения, финансовые трудности, неопределенность и нежелание разрушать привычный уклад жизни. А иногда нет одного драматического события, которое поставило бы точку, есть лишь постепенное осознание того, что отношения больше не соответствуют потребностям обоих.

Самый тяжелый вопрос

Шэрон Хорган / © Associated Press

Отдельно актриса рассказала о дочерях. Одно воспоминание до сих пор не даёт ей покоя? когда младшая дочь ушла в другую комнату и плакала в одиночестве. Родители старались быть рядом, чтобы объяснять ребенку, что происходит, разговаривали с ней и помогали понять грядущие перемены. Однако видеть дочь, переживающую эту боль в одиночестве, было для актрисы очень тяжело.

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Она призналась, что этот момент останется с ней навсегда, а также сказала, что хотела бы раньше осознать, насколько важно для детей видеть здоровые отношения между родителями. Это не означает, что ради детей взрослые должны оставаться вместе любой ценой. Важно не только то, живут ли родители под одной крышей, но и то, какую атмосферу они создают, есть ли в ней уважение, эмоциональная безопасность и возможность открыто обсуждать чувства.

Шэрон Хорган одновременно сожалеет о потерянном времени и радуется жизни после развода. Её история не о безболезненном выходе из сложной ситуации, а о том, что облегчение может сосуществовать с грустью, а правильное решение — с сожалением о том, что его не приняли раньше.

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