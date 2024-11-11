Жасмин Гримальди: что известно о внебрачной дочери князя Монако Альбера II

Она известна широкой публике, прежде всего, как внебрачная дочь князя Монако Альбера II. Долгое время князь не признавал, что у него есть ребенок от внебрачной связи, но спустя годы сделал это и сейчас даже периодически появляется с взрослой дочерью на светских мероприятиях.

Кто такая Жасмин Грейс Гримальди

Жасмин Грейс Гримальди / Фото: Getty Images

Она родилась 4 марта 1992 года в калифорнийском городе Палм-Спрингс. Холостяцкая жизнь Альбера до жениться с южно-африканской пловчихой Шарлин Уиттсток была бурной.

Альбер крутил роман с официанткой Тамарой Ротоло в начале 90-х. Єто біл курортный роман, который завязался между Альбером и Тамарой на Лазурном берегу. В то время Тамара находилась на отдыхе пока длился ее бракоразводный процесс с мужем. Во время этого короткого курортного романа девушка забеременела от Альбера, а в марте 1992 родила дочь, которую назвала Жасмин Грейс Гримальди (второе имя было дано в честь матери Альбера – княгини Грейс Келли).

Первая встреча с отцом

Тамара Ротоло / Фото: Getty Images

Альбер не спешил признавать дочь, но в 1992 году ее мать подала судебный иск об установлении отцовства. Начались длительные судебные разбирательства, дело затягивали, а Калифорнийский суд говорил, что оно и вовсе не в его юрисдикции. Прошло много лет, прежде чем Альбер признал, что по результатам анализа ДНК Жасмин является его дочерью. Все эти годы мать воспитывала дочь самостоятельно и жила в США. И лишь в 14 лет девочка встретилась со своим отцом, который больше не мог отрицать их родственные связи.

Жасмин не является претенденткой на трон

Конституция Монако не позволяет незаконнорожденным детям претендовать на престол, таким образом Жасмин Гримальди не является наследницей и никогда не станет княгиней Монако. Но, это вовсе не означает, что отец не помогает дочери финансово. Кстати, у Альбера есть еще и внебрачный сын Александр, рожденный от стюардессы Николь Косте, и он тоже не является претендентом на престол. Лишь двое законнорожденные детей Альбера, которые родились в браке с княгиней Шарлин – речь идет о принце Жаке и принцессе Габриэлле – являются наследниками первой линии. Точнее наследником является Жак, ведь престол в Монако передается по мужской линии.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Где живет и чем занимается Жасмин

Девушка закончила Университет Фордхэм в Нью-Йорке, где изучала театральное искусство и пошла по стопам своей бабушки Грейс Келли, став актрисой. Также она изучала международный бизнес и два года работала консультантом во Всемирной продовольственной программе ООН.

Также Жасмин является организатором фонда The Jazmin Fund, целью которого является помощь детям и женщинам в отдаленных деревнях Фиджи.

Публичные выходы с отцом

Сегодня князь Монако все чаще выходит на публичные мероприятия со своей старшей дочерью. Осенью 2024 года они вместе посетили церемонию вручения премии принцессы Грейс в отеле Pierre в Нью-Йорке. И это не первый случай, когда отец и дочь вместе выходили в свет.

Князь Альбер II и его дочь Жасмин Гримальди / Фото: Getty Images

А еще Жасмин очень близка со своим братом Александром Гримальди-Косте (это также внебрачный ребенок Альбера II) и с детьми отца от его официального брака с княгиней Шарлин – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Жасмин часто приезжает в княжеский дворец и проводит с младшими братом и сестрой время, а фотографии иногда публикует в своем Instagram.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / Фото: Getty Images

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