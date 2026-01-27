ТСН в социальных сетях

Жасмин Гримальди: десять интересных фактов о внебрачной дочери князя Монако

Жасмин Грейс Гримальди является внебрачной дочерью князя Монако Альбера II, а также внучкой голливудской актрисы и княгини Монако Грейс Келли. О девушке известно не так много, но мы решили собрать несколько интересных фактов о ней.

Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Getty Images

1.Жасмин родилась 4 марта 1992 года, ее матерью является Тамара Ротоло, которая на момент знакомства с Альбером II была обычной официанткой.

Жасмин с матерью Тамарой Ротоло / © instagram.com/jazmingrimaldi

Жасмин с матерью Тамарой Ротоло / © instagram.com/jazmingrimaldi

Князь Альбер II не признавал отцовства девочки с самого ее рождения, объяснив это тем, что хотел сохранить ее личность в тайне до совершеннолетия. Публично он подтвердил, что является биологическом отцом Жасмин 1 июня 2006 года.

2. Жасмин Гримальди является старшей сводной сестрой для детей князя — принца Жака (наследника престола) и принцесса Габриэллы, а также старшей сводной сестрой для Александра Гримальди-Косте — еще одного внебрачного ребенка князя Альбера II от французской стюардессы Николь Косте.

Жасмин со сводным братмо Александром Косте

Жасмин со сводным братмо Александром Косте

3. Жасмин не является наследницей, поскольку родилась не в законном браке, ее родители никогда не были женаты.

4. Девочка познакомилась со своим отцом только во время визита в Монако в возрасте 11 лет в 2003 году.

Князь Альбер II и его дочь Жасмин / © Getty Images

Князь Альбер II и его дочь Жасмин / © Getty Images

5. Когда Жасмин была маленькой, ее мать часто показывала ей фотографии ее бабушки, Грейс Келли. Они также вместе любили смотреть фильмы с ее участием.

6. В юные годы Жасмин Гримальди играла в баскетбол и пела в церковных хорах, а также участвовала в школьных спектаклях. А образование она получила в епископальной школе Святой Маргариты, которую окончила в 2006 году, а после училась в католической средней школе JSerra High School, которую окончила в июне 2010 года.

Жасмин Гримальди / © Getty Images

Жасмин Гримальди / © Getty Images

7. Закончив школу девушка поступила в Университет Фордхэма, где изучала театральное искусство и международный бизнес с упором на гуманитарные вопросы.

8. В ноябре 2006 года Гримальди посетил восемь островов Фиджи с гуманитарной миссией, чтобы помочь местным детям получить помощь в образовании, медицине и развитии общин. Она основала организацию под названием «Фонд Жасмин» для помощи детям в отдаленных деревнях Фиджи.

9. Гримальди выступает за расширение прав и возможностей женщин и участвует в кампании американского модельера Тори Берч «Embrace Ambition», цель которой — предоставление средств, образования и ресурсов женщинам-предпринимателям.

Жасмин Гримальди / © Getty Images

Жасмин Гримальди / © Getty Images

10. Как дочь князя Монако Жасмин унаследует часть состояния своего отца Альбера II после его смерти, о чем он сообщил в 2006 году американскому телеведущему Ларри Кингу. О каких суммах идет речь, правда не сообщается.

