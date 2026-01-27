Жасмин Гримальди: десять интересных фактов о внебрачной дочери князя Монако

Жасмин Гримальди / © Getty Images

Реклама

1.Жасмин родилась 4 марта 1992 года, ее матерью является Тамара Ротоло, которая на момент знакомства с Альбером II была обычной официанткой.

Жасмин с матерью Тамарой Ротоло / © instagram.com/jazmingrimaldi

Князь Альбер II не признавал отцовства девочки с самого ее рождения, объяснив это тем, что хотел сохранить ее личность в тайне до совершеннолетия. Публично он подтвердил, что является биологическом отцом Жасмин 1 июня 2006 года.

2. Жасмин Гримальди является старшей сводной сестрой для детей князя — принца Жака (наследника престола) и принцесса Габриэллы, а также старшей сводной сестрой для Александра Гримальди-Косте — еще одного внебрачного ребенка князя Альбера II от французской стюардессы Николь Косте.

Реклама

Жасмин со сводным братмо Александром Косте

3. Жасмин не является наследницей, поскольку родилась не в законном браке, ее родители никогда не были женаты.

4. Девочка познакомилась со своим отцом только во время визита в Монако в возрасте 11 лет в 2003 году.

Князь Альбер II и его дочь Жасмин / © Getty Images

5. Когда Жасмин была маленькой, ее мать часто показывала ей фотографии ее бабушки, Грейс Келли. Они также вместе любили смотреть фильмы с ее участием.

6. В юные годы Жасмин Гримальди играла в баскетбол и пела в церковных хорах, а также участвовала в школьных спектаклях. А образование она получила в епископальной школе Святой Маргариты, которую окончила в 2006 году, а после училась в католической средней школе JSerra High School, которую окончила в июне 2010 года.

Реклама

Жасмин Гримальди / © Getty Images

7. Закончив школу девушка поступила в Университет Фордхэма, где изучала театральное искусство и международный бизнес с упором на гуманитарные вопросы.

8. В ноябре 2006 года Гримальди посетил восемь островов Фиджи с гуманитарной миссией, чтобы помочь местным детям получить помощь в образовании, медицине и развитии общин. Она основала организацию под названием «Фонд Жасмин» для помощи детям в отдаленных деревнях Фиджи.

9. Гримальди выступает за расширение прав и возможностей женщин и участвует в кампании американского модельера Тори Берч «Embrace Ambition», цель которой — предоставление средств, образования и ресурсов женщинам-предпринимателям.

Жасмин Гримальди / © Getty Images

10. Как дочь князя Монако Жасмин унаследует часть состояния своего отца Альбера II после его смерти, о чем он сообщил в 2006 году американскому телеведущему Ларри Кингу. О каких суммах идет речь, правда не сообщается.