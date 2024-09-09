Жемчужное ожерелье с крестом: необычный выбор герцогини Софи для свадебного образа

В этом году герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард, герцог Эдинбургский отпраздновали 25-ю годовщину со дня своей свадьбы. Они поженились 19 июня 1999 года.

Мы уже неоднократно показывали вам свадебный образ Софи, о том, почему она выбрала такое скромное платье из шелковой органзы от Samantha Shaw, а теперь хотим поделиться интересной деталью ее свадебных аксессуаров.

В день свадьбы Софи Рис-Джонс получила от своего будущего мужа сентиментальный подарок. Это было жемчужное ожерелье, разработанное принцем Эдвардом, которое он хотел преподнести в качестве подарка своей жене в их особенный день. Ожерелье также отдает дань уважения экстравагантному кольцу, которое принц Эдвард купил для Софи, поскольку оно было изготовлено теми же ювелирами.

Свадьба Софи и принца Эдварда / Фото: Getty Images

Принц Эдвард также выбрал жемчуг в качестве центрального драгоценного камня, дополняющий свадебное платье Софи, которое было покрыто 325 000 кристаллов и жемчуга, а завершила свой образ невеста вуалью из шелкового тюля и тиарой Anthemion из коллекции покойной королевы Елизаветы II.

Журналисты express.co.uk обратились к ювелирным экспертам британской компании Steven Stone, чтобы подробнее узнать об этом ожерелье. Эксперты рассказали, что ожерелье сочетает в себе белый и черный жемчуг и дополнено эффектной подвеской в ​​виде креста и было изготовлено компанией Asprey и Garrard. Компания создавала и помолвочное кольцо Софи, украшенное двухкаратным центральным овальным бриллиантом, окруженным двумя меньшими бриллиантами в форме сердца. Свой свадебный образ Софи завершила серьгами-каплями, которые также были свадебным подарком от принца Эдварда.

Свадьба Софи и принца Эдварда / Фото: Getty Images

"Я бы оценил стоимость свадебного ожерелья Софи в 30 000 фунтов стерлингов (около 40 тыс долларов), а соответствующие серьги — еще в 5 000 фунтов стерлингов (5 500 тис долларов)", - сказал ювелирный эксперт.

Свадьба Софи и принца Эдварда / Фото: Getty Images

Не секрет, что все женщины британской королевской семьи любят или любили носить жемчуг. Королева Елизавета II, к примеру, не расставалась со своими жемчужными серьгами и ожерельем, принцесса Уэльская Кэтрин часто появлялась на публике в жемчужных украшениях своей свекрови принцессы Дианы, а королевская принцесса Анна носит теперь жемчуг из шкатулки своей покойной матери.

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