Бренда Сонг / © Associated Press

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Помните сериал «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», так вот, с момента премьеры сериала прошло уже более 20 лет, а Бренда Сонг, кажется, почти не изменилась. Актриса убеждена, что её секрет в том, что дело не только в правильном уходе, но и в умении не усложнять себе жизнь.

В интервью изданию NewBeauty 38-летняя звезда рассказала, как материнство и насыщенный график съемок повлияли на ее отношение к красоте. Если раньше уход за лицом занимал у неё около 20 минут, то теперь — всего 5. И актриса вполне довольна такими изменениями.

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5 минут для себя — новая роскошь

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда признается, что раньше её ванная комната напоминала настоящую лабораторию красоты, ведь на полке стояла целая башня из косметических средств. Теперь всё намного проще, примерно пять средств вместо десятков баночек.

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Одним из главных помощников стала многофункциональная сыворотка, которая объединяет 5 средств в одном. По словам актрисы, она позволяет воспользоваться преимуществами прежней многоэтапной процедуры, не тратя на это лишнего времени.

Более того, у Бренды появился маленький секрет, иногда она говорит всем, что идет делать уход за лицом, хотя на самом деле уже давно закончила и просто сидит в ванной в тишине. Для мамы двоих маленьких детей эти 5 минут покоя — настоящая роскошь.

Очищение и SPF

Бренда Сонг / © Associated Press

Одно из бьюти-решений, о котором Сонг сожалеет, что не начала применять двойное очищение раньше. В молодости у нее появлялись высыпания, поскольку она недостаточно тщательно очищала кожу. Теперь её вечерний ритуал начинается с масляного средства, после которого она использует обычное очищающее средство.

А вот одно правило актриса никогда не нарушала — ни разу в жизни не ложилась спать, не сняв макияж. Даже если была очень уставшей или находилась вдали от дома.

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Сегодня её уход максимально прост: после снятия макияжа — очищающие салфетки, сыворотка и увлажняющий крем. Утром обязательно добавляется солнцезащитное средство. Бренда подчеркивает, что SPF для неё — чрезвычайно важная часть ухода, без которой она не выходит из дома.

Актриса не спешит к косметологу

Бренда Сонг / © Associated Press

Сонг также заметила, что чрезмерное количество косметики не всегда гарантирует лучший результат. Наоборот, многослойный уход может перегружать кожу и нарушать её защитный барьер. Теперь она отдает предпочтение средствам, компоненты которых хорошо сочетаются друг с другом, и делает ставку на увлажнение.

Что касается профессиональных процедур, актриса пока проявляет осторожность. Она признается, что пробовала только легкий химический пилинг у дерматолога. Из-за постоянного внимания со стороны камер она не хочет рисковать, прибегая к более серьезным процедурам во время съемочного сезона.

В то же время Бренда хотела бы попробовать более интенсивный пилинг, когда в её расписании появится перерыв. После беременности она столкнулась с мелазмой — формой гиперпигментации, которая может проявляться в виде темных пятен на коже. Поэтому вопрос выравнивания тона лица для неё остаётся актуальным.

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Бренда Сонг с мужем Маколеем Калкиным / © Associated Press

Секрет ухоженной кожи Бренды Сонг — не в бесконечном количестве баночек или регулярных косметологических процедурах. Актриса напоминает, что иногда меньше действительно значит лучше.

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