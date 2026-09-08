Женская дружба: о чём говорит язык тела Николь Кидман и Сандры Буллок

Женская дружба: о чем говорит язык тела Николь Кидман и Сандры Баллок / © Associated Press

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Говорят, тело не умеет лгать, и это касается не только романтических отношений, но и дружбы. Особенно когда речь идет о двух голливудских звездах, которые годами находятся под пристальным вниманием камер, об этом рассказало издание PureWow.

Николь Кидман и Сандра Баллок знакомы почти 30 лет. Поэтому неудивительно, что во время совместного промо-тура нового фильма их поведение привлекает не меньше внимания, чем сами образы актрис, и главный сигнал здесь очевиден — они действительно довольно близки.

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Не просто позирование

На совместных фотографиях Кидман и Буллок выглядят совсем не как коллеги, формально выполняющие требования красной дорожки. Напротив, они постоянно поворачиваются друг к другу, улыбаются и легко вступают в физический контакт.

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На одном из снимков актрисы даже не смотрят в камеру, они повернуты лицом друг к другу, смеются и активно общаются. Их тела расположены очень близко, руки естественно касаются талии и плеч, и ни одна из них не пытается увеличить расстояние.

Всё выглядит настолько непринуждённо, что это больше напоминает встречу старых подруг, чем очередную формальную фотосессию перед камерами.

Еще более красноречивая деталь — их руки. Кидман и Буллок не просто держатся за руки, а делают это совершенно естественно. Жест не выглядит постановочным, руки опущены, движения расслаблены, а актрисы идут рядом в одном темпе. В такой мелочи чувствуется гармония и комфорт, словно им действительно удобно быть рядом.

И это особенно интересно именно для голливудской пары друзей, ведь перед камерами даже близкие люди иногда демонстрируют некоторую натянутость.

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Обьятия

Дружеская химия не заканчивается на красной дорожке. В видео с закулисья съемочной площадки актрисы обнимаются. И это не быстрые формальные объятия, которые часто можно увидеть на публичных мероприятиях. Кидман и Буллок полностью обнимают друг друга руками, держатся близко, а их головы почти соприкасаются.

Этот момент выглядит очень личным и теплым, словно перед нами не две кинозвезды, а давние подруги, искренне радующиеся встрече.

Язык тела, конечно, не может рассказать всю историю дружбы, однако в случае с Николь Кидман и Сандрой Баллок картина складывается довольно убедительно: много прикосновений, улыбок, взглядов, объятий и ни капли заметной напряженности. После почти трех десятилетий знакомства они не просто партнёрши по фильму, а люди, которым действительно нравится проводить время вместе.

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