"Живой Нострадамус" сделал ужасный прогноз относительно будущего Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

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Известный экстрасенс, которого называют "Живым Нострадамусом", сделал тревожный прогноз относительно будущего герцогини Сассекской Меган Маркл.

Об этом пишет Daily Mail

38-летний бразилец Атос Саломе получил славу благодаря своим многочисленным точным предсказаниям, среди которых - пандемия коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и глобальный сбой Microsoft. Его предсказания сбывались в течение последних лет, что добавляет веса его словам.

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Недавно Атос прокомментировал планы Меган Маркл запустить второй этап своей линейки товаров "As Ever" в сфере стиля жизни. Он также высказал свои мысли относительно общего будущего герцогини.

По словам Саломе, публичный образ Меган постепенно ухудшается, и это может повлиять на ее дальнейшие карьерные и личные перспективы. Он не уточняет подробностей, но его прогноз звучит тревожно для герцогини.

Этот пророк активно работает в сфере предсказаний и обычно делится своими мыслями с ведущими мировыми СМИ. Его точность поражает многих экспертов и сторонников.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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