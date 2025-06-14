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"Живой Нострадамус" сделал ужасный прогноз относительно будущего Меган Маркл
атос Саломе сделал тревожное предупреждение относительно будущего для Меган Маркл.
Известный экстрасенс, которого называют "Живым Нострадамусом", сделал тревожный прогноз относительно будущего герцогини Сассекской Меган Маркл.
Об этом пишет Daily Mail
38-летний бразилец Атос Саломе получил славу благодаря своим многочисленным точным предсказаниям, среди которых - пандемия коронавируса, смерть королевы Елизаветы II и глобальный сбой Microsoft. Его предсказания сбывались в течение последних лет, что добавляет веса его словам.
Недавно Атос прокомментировал планы Меган Маркл запустить второй этап своей линейки товаров "As Ever" в сфере стиля жизни. Он также высказал свои мысли относительно общего будущего герцогини.
По словам Саломе, публичный образ Меган постепенно ухудшается, и это может повлиять на ее дальнейшие карьерные и личные перспективы. Он не уточняет подробностей, но его прогноз звучит тревожно для герцогини.
Этот пророк активно работает в сфере предсказаний и обычно делится своими мыслями с ведущими мировыми СМИ. Его точность поражает многих экспертов и сторонников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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