Сегодня ей исполнилось бы 55: жизнь и смерть Анны Николь Смит

Фото: Getty Images

Жить, как Монро

Анна Николь не очень любила вспоминать свое детство. Отца девочка не знала, он развелся с матерью вскоре после ее рождения, а мать, офицер полиции, днями и ночами пропадала на работе, Анна Николь, тогда ее звали просто Вики Линн Хоган, ее почти не видела.

Вики очень рано научилась быть самостоятельной – сама убирала небольшую, заставленную старой мебелью квартиру, готовила еду и рассказывала себе сказки на ночь. Сочиняла она их тоже сама, и в них неизменно присутствовала пышногрудая златоволосая красавица, портрет которой висел над кроваткой девочки. Звали красавицу Мэрилин Монро. Вики знала, что ее богиня умерла еще до ее рождения. Но иногда, на границе сна и яви, ей грезилось, что она – тайная дочь кинозвезды, а то и – чего в жизни не бывает! – она сама и есть Мэрилин. Тогда она засыпала счастливой.

В школе она училась просто из рук вон, с трудом переходя из класса в класс. Учителя жаловались, что Вики не в состоянии сосредоточиться на занятиях и все время витает в облаках. Поэтому, с трудом окончив восьмилетку, она устроилась работать в маленькое кафе. Вскоре Вики вышла замуж на повара Билли Смита и родила сына Дэниела. Что же до мечты о сказочной жизни в Голливуде, освещаемой вспышками фотоаппаратов папарацци и блеском бриллиантов звезд, то она была на время отложена, но не забыта. Брак со Смитом продержался всего два года, после чего, вооружившись только верой в счастливый случай, Вики сбежала от опостылевшей жизни в Хьюстон.

Анна Николь Смит / Фото: Associated Press

Она мечтала об экране и подиуме, но с ее образованием можно было устроиться разве что официанткой в очередную забегаловку. Да и внешность будущей звезды оставляла желать лучшего: глядя на себя в зеркало, Вики вынуждена была признать, что была мало похожа на Мэрилин: высокий – 180 сантиметров! – рост (мода на высоких девушек в то время еще не пришла), массивный зад, небольшая грудь. Но надо было с чего-то начинать, и Вики устроилась работать в стрип-клуб, а на первые заработанные деньги вставила себе грудные имплантаты – это был первый шаг на ее долгом и тернистом пути к идеалу, имя которому было Мэрилин.

Миллионер и стриптизерша

Но и после столь радикального шага поклонников среди посетителей клуба у нее не прибавилось. Хозяину стрип-клуба даже пришлось перевести Вики на работу в дневную смену, когда посетителей почти не было.

Но именно эта обидная для Вики рокировка коренным образом изменила ее жизнь. Один из богатейших людей Америки, нефтяной магнат Джеймс Говард Маршалл, которому давно перевалило за восемьдесят, был слишком стар, чтобы ходить в клубы по ночам, а вот днем с удовольствием посещал подобные заведения. Крупное, аппетитное тело Вики произвело на него неизгладимое впечатление, и девушка наконец-то получила все, о чем так долго мечтала: дизайнерские наряды, меха, бриллианты, сверкающий свежей краской новенький автомобиль и даже – о, чудо! – собственное роскошное поместье.

Но она хотела от жизни большего. Огни кинософитов Голливуда и рампы подиумов по-прежнему манили ее к себе. Дело было за малым – надо было стать достойной своей мечты. И Вики отправилась в клинику пластической хирургии, благо деньги на это у нее теперь были.

Анна Николь Смит / Фото: Associated Press

Пять операций на груди – и Вики Смит вплотную приблизилась к своему идеалу: тщательно подобранный макияж, обольстительная улыбка, обесцвеченные гидроперитом волосы, роскошный бюст размера 42 DD сделали ее Мэрилин 90-х. Такую красоту, пусть даже она и была искусственного происхождения, грешно было прятать под одеждой, и Вики щедро демонстрировала себя окружающим. Вскоре ее фотография появилась на обложке Playboy, который объявил ее девушкой года. В 1992 году, получив предложение сняться для рекламы Guess Jeans, она превратилась из Вики в Анну Николь Смит.

27 июня 1994 она вышла замуж за своего любовника – 89-летнего Говарда Маршалла, самой Анне Николь в то время было всего 26 лет. Семья мужа дружно ее ненавидела, но она просто смеялась им в лицо. Не смущало ее и то, что прикованный к инвалидной коляске Джеймс Говард был не в состоянии исполнять супружеский долг – она прекрасно проводила время с его телохранителем Пьером Деджином.

Фото: Getty Images

К тому же для нее наконец-то раскрыл свои объятия вожделенный Голливуд – Анна Николь снималась в кино (самой заметной стала роль девушки в "Голом пистолете"), участвовала в реалити-шоу на американском телевидении, занималась благотворительностью и даже, подобно Бриджит Бардо, активно выступала в защиту животных. Главное, что теперь она была чертовски богата, и верила: бедной ее не сделает даже смерть Маршалла, ведь половину состояния он обещал оставить ей.

Долгая борьба за наследство

Через четырнадцать месяцев после свадьбы Маршалл умер. Анна Николь не стала кривить душой и изображать убитую горем вдову. Да и с чего бы это ей было особенно горевать? Между Анной Николь и ее супругом даже во времена их знакомства особой любви не было. В последнее же время их связывали дружеские отношения, не более. Единственное, что действительно портило ей настроение, – это ссора с сыном Говарда Маршалла, Пирсом. Они не только разругались, но и устроили… каждый свою похоронную церемонию, предварительно разделив прах миллионера на две равные части.

Анна Николь Смит / Фото: Associated Press

После смерти супруга жизнь Анны Николь превратилась в бесконечную борьбу за наследство, растянувшуюся на долгие двенадцать лет. Вражеский лагерь возглавил Пирс. Родственники Маршалла обвиняли его вдову во всех смертных грехах, она же настаивала на том, что имеет полное право на половину состояния покойного мужа. Правда, Говард почему-то не включил ее в завещание, но это не мешало ей требовать свою долю, а это ни много, ни мало – полмиллиарда долларов. Ей же сулили всего лишь пять миллионов отступных: для кого-то целое состояние, для Анны Николь – жалкие гроши, насмешка. Поэтому заседания продолжались снова и снова – утомительные, изматывающие, бесконечные.

Фото: Getty Images

Очень скоро Анна Николь поняла, что она не рассчитала своих сил – для победы ей не хватало характера и силы воли, она не умела держать удар. Постоянное напряжение привело к тому, что она начала заедать стресс. Получив очередное неприятное известие от своего адвоката, буквально опустошала холодильник, запасов в котором вполне могло бы хватить на пару недель. Результаты не заставили себя долго ждать. Когда однажды утром стрелка напольных часов показала 100 килограммов, Анна Николь смертельно испугалась. Уже на следующий день она была в клинике. Одна липосакция, следом другая. Из клиники она выходила похудевшей и похорошевшей, но вскоре снова набирала вес. В зеркале вместо прежней красавицы она видела грустную толстуху с отекшим лицом, выглядевшую на добрый десяток лет старше. А ведь ей было всего 32! Чтобы забыться, она начала пить, а потом принялась за наркотики.

Ее уже давно никто никуда не звал. Слухи о том, что Анна Николь не в форме, очень быстро распространились среди журналистов, фотографов, режиссеров и телевизионщиков. Поэтому звонок Омара Зельтмахера, который предлагал ей снова выйти на подиум, она поначалу сочла чьим-то злым розыгрышем. А услышав, что она должна будет принять участие в показе купальников, Анна Николь и вовсе лишилась дара речи. Тем не менее, хорошенько подумав, согласилась. "Когда я шагала по подиуму, – вспоминала впоследствии Смит, – то думала только об одном: что я здесь делаю?! Да еще и в купальнике, прикрывающем мои две сотни фунтов!" Но публика оценила ее смелость и зрелую красоту, а судьба дала еще один шанс изменить жизнь.

Фото: Getty Images

Тогда ей удалось сбросить 40 килограммов, и одна из фирм тут же предложила ей рекламировать средства для похудения. Но она в очередной раз сорвалась, и все вернулось на круги своя – еда, спиртное, наркотики. Поползли слухи, что она неадекватна и на все светские мероприятия приходит под кайфом. Вскоре ее снова перестали куда-либо приглашать. Чтобы отбить аппетит, она пила таблетки, в ход шло все – от антидепрессантов до сильного снотворного. Иногда она смешивала их в самых невероятных комбинациях и несколько раз только профессионализм врачей и чудо возвращали ее с того света.

Умереть, как Монро

В 2006 году Анны Николь поистине судьбоносным – она наконец-то получила наследство Маршалла, когда, казалось, этого уже не ждала. Решение об этом принял Верховный суд США по личной просьбе президента Буша.

Фото: Getty Images

Но радость от обладания полумиллиардом долларов омрачила череда смертей. За несколько месяцев до этого ушел из жизни злейший враг Анны – Пирс Маршалл. В сентябре 2006 года в клинике на Багамах у Анны Николь родилась дочь Денни Линн. Поздравить мать с этим событием приехал ее сын Дэниел. А через три дня его нашли мертвым в гостиничном номере. В СМИ написали, что Дэниел скончался от передозировки медпрепаратов и наркотиков, но официально заключение так и не было опубликовано. Сама Анна не исключала, что это убийство, и снова стала накачивать себя наркотиками и антидепрессантами. Только влиянием сильнодействующих препаратов можно объяснить, что, не дождавшись похорон Дэниела, она вышла замуж за своего адвоката Говарда Стерна. Причем это было не просто оформление брачных документов, а полноценная свадьба на яхте, по которой Анна Николь прогуливалась в розовом купальнике.

Через пять месяцев, 8 февраля 2007 года, и сама Анна Николь Смит была найдена в одном из отелей Флориды. Она не дышала и не реагировала на внешние раздражители, поэтому обнаружившие ее полицейские вызвали бригаду реаниматологов. По дороге в больницу она скончалась. Причиной смерти названа передозировка наркотиков, в частности, с таким заявлением в прессе выступила ее мать. Однако результаты вскрытия были далеко не так однозначны. Говорили и о самоубийстве, и о передозировке, и даже об инсульте, который мог стать следствием очередных операций на груди – их Анна Николь сделала незадолго до смерти. Версия об убийстве глупенькой миллионерши с целью завладеть ее миллионами так же рассматривалась, и не была ни доказана, ни опровергнута. И дальнейшие события показали, что она имеет право на существование.

Фото: Getty Images

По завещанию Анны Николь, составленном еще в 2001 году, оказалось, все ее миллионы отходили покойному сыну Дэниелу. Когда суд признал наследницей маленькую дочь Анны, Денни Линн Хоуп, отец девочки, фотограф Ларри Биркхеда, и ее адвокат, вдовец и душеприказчик Говард Стерн, чуть не передрались за право опеки над ребенком. В результате суд назначил опекунами обоих. Если девочка умрет, а врачи предполагают, что у нее может быть врожденная наркомания, все деньги Анны Николь достанутся Стерну и Биркхеду. Опекуном хотела стать и мать Анны Николь и бабушка Денни Линн, но предприимчивые мужчины легко оттеснили ее, равно как и европейского принца Фредерика фон Анхальта. С ним у Анны Николь был кратковременный роман, и пожилой аристократ считал, что вполне может оказаться отцом девочки.

Похороны, за которыми в прямом эфире следила вся Америка, были поистине королевскими. На них все было розовым – наброшенное на гроб красного дерева покрывало с вышитыми стразами инициалами Анны Николь, платье покойной, сшитое для нее одним из ведущих модельеров страны. Роскошный катафалк доставил гроб с телом в аэропорт, откуда самолет унес Анну Николь на Багамские острова. Там она и была похоронена рядом с сыном.

Похороны Анны Николь Смит / Фото: Associated Press

"Она хотела жить, как Монро, и умерла, как Монро", – сказал после смерти Анны Николь еще один ее адвокат, Ленард Лидс.