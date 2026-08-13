Жизнь Николь Кидман после развода: психологический взгляд

Николь Кидман / © Associated Press

Реклама

Именно об этом Николь Кидман говорит, вспоминая свой последний сложный год. После 19 лет брака с музыкантом Китом Урбаном их отношения завершились разводом, который был официально оформлен в январе. Для актрисы это стало не просто завершением большой истории любви, а необходимостью перестроить ту картину жизни, которую она создавала годами, об этом сообщило издание RTÉ.

«У меня было совершенно другое представление о том, какой будет моя жизнь», — призналась Кидман изданию British Vogue. И, пожалуй, именно эта фраза знакома многим людям после расставания, независимо от того, сколько лет длился брак и насколько известны его участники.

Реклама

Когда болит не только прошлое, но и будущее

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

После развода мы часто скучаем не только по человеку. Мы скучаем по планам, традициям, общим мечтам, привычному укладу жизни и тому, как мы себя воспринимали в этих отношениях.

Реклама

Кидман очень точно описывает это состояние, ведь вы строите планы, представляете, какой будет ваша жизнь, а потом она вдруг оказывается совсем другой. Психологи называют это своеобразным переживанием утраты будущего. Человек вынужден оплакивать не только то, что уже закончилось, но и то, что должно было произойти, но больше не произойдет. Поэтому после развода вполне нормально чувствовать растерянность, даже если решение было правильным. Именно неизвестность пугает больше всего.

«Я могла свернуться калачиком или идти вперёд»

Кидман рассказала, что переживала период сильного страха и уязвимости. И здесь её реакция вполне понятна, ведь когда привычный мир рушится, психика естественным образом стремится спрятаться, отложить принятие решений и ничего не менять. Однако актриса выбрала другой путь.

Она говорит о надежде, даже несмотря на то, что будущее сейчас совершенно неизвестно. Это важный психологический момент, ведь после расставания не обязательно сразу знать, как будет выглядеть новая жизнь, иногда достаточно принять простую идею:

«Я не знаю, что будет дальше, но я справлюсь с тем, что будет»

Реклама

Не нужно составлять новый план жизни на следующие десять лет. Для начала достаточно вернуть себе ощущение опоры.

Адаптироваться — не значит проиграть

«Вы планируете, представляете, как всё будет, а потом — нет», — говорит Кидман и добавляет:«Вам приходится всё корректировать, адаптироваться». Это звучит просто, но психологически довольно сложно. После развода человек может воспринимать изменение планов как личное поражение. Как будто если брак не продлился всю жизнь, значит, всё задуманное было ошибкой.

Однако отношения, даже если они закончились, не обязательно являются неудачными. Они могли стать важной частью жизни, дать любовь, опыт, подарить детей, близость, совместные годы и в то же время подойти к концу. Их конец не умаляет их ценности.

Прислушиваться к сердцу

Николь Кидман / © Associated Press

Кидман рассказывает, что в личной и профессиональной жизни старается ставить чувства на первое место. Для кого-то это может звучать почти романтично, но после большого жизненного перелома способность вновь слышать собственные желания действительно может быть важной. В длительных отношениях мы часто привыкаем мыслить категориями «мы», например:

Реклама

Чего мы хотим?

Куда мы поедем?

Что мы будем делать?

Как это повлияет на семью?

После развода вдруг возникает другой вопрос: «А чего хочу я?» и ответ на него иногда приходится искать заново.

Уязвимость — это не слабость

Кидман не пытается создать образ женщины, которая после развода мгновенно собралась, сделала идеальную укладку, купила новое платье и начала «новую жизнь». Наоборот, она признает, что ей было страшно, и именно это делает её историю гораздо более реалистичной. Уязвимость означает, что ситуация для вас важна, что вы потеряли что-то значимое и вам больно.

Не стоит превращать переживания, связанные с разводом, в соревнование: кто быстрее оправился, кто первым начал встречаться или кто лучше выглядит после расставания. У восстановления нет сроков, кому-то нужны месяцы, а кому-то годы, кому-то помогает терапия, другим — друзья, работа, спорт, путешествия или просто время.

Второй шанс для себя

Николь Кидман и Том Круз / © Associated Press

Интересно, что Кидман уже во второй раз переживает расторжение официального брака. Ее первый брак с Томом Крузом длился с 1990 по 2001 год. Актриса вспоминает, что вышла замуж очень молодой, в 22–23 года, когда безумно влюбилась. Тогда её даже предупреждали, что брак с такой большой кинозвездой может повлиять на её карьеру, однако ей было всё равно.

Это тоже важная часть её истории, ведь Кидман не скрывает, что на протяжении всей жизни принимала решения сердцем, влюблялась, рисковала, ошибалась и начинала всё сначала. И, возможно, именно поэтому сегодня она не пытается притворяться, что знает, каким будет её будущее.

Жизнь после развода

Соблазнительно думать, что после серьезного разрыва нужно немедленно стать «новой версией себя», например, сменить прическу, переехать, найти новую работу, начать новые отношения или создать идеальную жизнь.

Однако иногда лучше всего — не предпринимать никаких радикальных шагов. Дать себе время, чтобы понять, что вы на самом деле чувствуете. Восстановить сон, привычный ритм жизни, контакты с близкими, работу, маленькие повседневные радости.

Кидман говорит о желании «жить осмысленной жизнью»: пробовать, ошибаться, падать, подниматься, двигаться дальше, оставаться открытой для любви и возможностей. То есть речь идет не о том, чтобы никогда больше не бояться, а о том, чтобы не позволить страху определить всё ваше будущее.

Новости партнеров