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Жёлтая плитка — оригинальный тренд на кухне Дрю Берримор
Дрю Берримор показала свою кухню и привлекла внимание не дорогим мрамором или сложным декором, а неожиданным решением с желто-белой плиткой.
Кухня часто становится едва ли не самым функциональным помещением в доме, ведь всё должно быть удобным, практичным и хорошо организованным. Из-за этого интерьеру иногда не хватает индивидуальности, однако Дрю Берримор доказывает, что даже кухню, где на первом месте стоит практичность, можно сделать по-настоящему особенной, об этом рассказало издание Woman&Home.
Яркий акцент вместо скучной кухни
Актриса и телеведущая показала в Instagram небольшой фрагмент своей кухни, где сразу бросается в глаза полосатая столешница из желто-белой плитки. И именно это решение заставило задуматься, почему мы привыкли видеть на кухонных поверхностях мрамор, гранит или сдержанные однотонные материалы, но почти не экспериментируем с плиткой.
Плиточная столешница может стать не только практичным элементом, но и ярким декоративным акцентом. А полосы придают пространству цвет, глубину и легкую игривость. Особенно актуально это выглядит в оттенке масляно-желтого, который по-прежнему остается популярным в интерьерах.
Главное — не переборщить
Чтобы яркий декор не превратил кухню в хаотичное пространство, его стоит уравновесить более спокойными элементами. Именно так поступила Дрю, ведь белая кухонная мебель и многочисленные деревянные аксессуары создают нейтральный фон для необычной столешницы.
Еще один интересный штрих — светло-желтые двери, которые ненавязчиво перекликаются с плиткой. В результате цвет не выглядит случайным, а становится частью целостной композиции.
Если же полная замена столешницы сейчас не входит в ваши планы или бюджет, этот приём легко адаптировать, например, добавив цветную плитку на кухонный фартук или создав акцентную стену с декоративными обоями.
Чтобы кухня обрела свой характер, не обязательно тратить целое состояние на ремонт. Иногда достаточно одного неожиданного акцента. Главное, чтобы интерьер отражал не только функциональность, но и немного ваш характер.