Дрю Берримор / © Getty Images

Реклама

Кухня часто становится едва ли не самым функциональным помещением в доме, ведь всё должно быть удобным, практичным и хорошо организованным. Из-за этого интерьеру иногда не хватает индивидуальности, однако Дрю Берримор доказывает, что даже кухню, где на первом месте стоит практичность, можно сделать по-настоящему особенной, об этом рассказало издание Woman&Home.

Яркий акцент вместо скучной кухни

Актриса и телеведущая показала в Instagram небольшой фрагмент своей кухни, где сразу бросается в глаза полосатая столешница из желто-белой плитки. И именно это решение заставило задуматься, почему мы привыкли видеть на кухонных поверхностях мрамор, гранит или сдержанные однотонные материалы, но почти не экспериментируем с плиткой.

Реклама

Плиточная столешница может стать не только практичным элементом, но и ярким декоративным акцентом. А полосы придают пространству цвет, глубину и легкую игривость. Особенно актуально это выглядит в оттенке масляно-желтого, который по-прежнему остается популярным в интерьерах.

Реклама

Главное — не переборщить

Чтобы яркий декор не превратил кухню в хаотичное пространство, его стоит уравновесить более спокойными элементами. Именно так поступила Дрю, ведь белая кухонная мебель и многочисленные деревянные аксессуары создают нейтральный фон для необычной столешницы.

Еще один интересный штрих — светло-желтые двери, которые ненавязчиво перекликаются с плиткой. В результате цвет не выглядит случайным, а становится частью целостной композиции.

Если же полная замена столешницы сейчас не входит в ваши планы или бюджет, этот приём легко адаптировать, например, добавив цветную плитку на кухонный фартук или создав акцентную стену с декоративными обоями.

Чтобы кухня обрела свой характер, не обязательно тратить целое состояние на ремонт. Иногда достаточно одного неожиданного акцента. Главное, чтобы интерьер отражал не только функциональность, но и немного ваш характер.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров