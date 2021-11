Зимний хит всех времен: о чем на самом деле песня Let It Snow!

Это знаменитая композиция, которую мы не раз слышали в фильмах и по радио во время зимних праздников. Но мало кто знает, что поется в ней совсем не о них.

Наконец-то выпал красивый белый снег, а это означает, что наступила настоящая зима и самое время узнать историю одной из самых известных рождественских песен, которую мы не раз слышали в добрых романтических фильмах. Почему романтических, спросите вы. А потому, что Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! совсем не о Рождестве и не совсем о снеге.

История этой легендарной композиции началась в 1945 году и написана была совсем не в холодный зимний день, как, наверное, многие себе представляют, когда ее слышат. Придумана Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! была американским поэтом Сэмми Каном и еще не известным на тот момент бродвейским композитором Жюлем Стайном в июльский день в Калифорнии. Эти двое изо всех сил пытались пережить один из самых жарких дней в истории Америки, и вместо того, чтобы отправиться на пляж, они решили остаться дома и написать песню, которая перенесет их в снежную зиму.

Let It Snow была написана на Hollywood and Vine (пересечение Голливудского бульвара и Вайн-стрит в Голливуде, районе Лос-Анджелеса) в самый жаркий день в году. Я сказал Жюлю Стайну: "Почему бы нам не пойти на пляж и не освежиться?" А он ответил: "Почему бы нам не остаться здесь и не написать зимнюю песню". Я сел за печатную машинку: "O, на улице так отвратительно, но огонь в камине столь восхитителен, и раз нам некуда идти, пусть снежит, пусть снежит, пусть снежит", - рассказывает Кан в книге Пола Золло Songwriters on Songwriting.

Правильно название песни звучит, как Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Сегодня повторение обычно сокращается до более простого - Let It Snow! Тем не менее многих интересует вопрос, зачем аж три раза повторять эту фразу. Ответ на этот вопрос тоже дал Кан отметив, что три повторения - это лирика.

За годы своего существования композиция была исполнена огромным количеством музыкантов. Известно не менее двадцати ее перепевок. Однако первым в 1945-м ее исполнил очень популярный в 40-50-х годах певец Вон Монро. Его версия стала хитом, поднявшись на первое место в чартах Billboard к концу января 1946 года.

Но еще большую популярность Let It Snow! в 1950-м принесло ее исполнение суперзвездой своего времени Фрэнком Синатрой, который записал ее с участием The Swanson Quartet. Очень часто именно его голос мы слышим в фильмах, где играет эта композиция.

Также в 1966 году свою версию записал Дин Мартин, и хотя она была выпущена более чем через 20 лет после оригинала, многие считают ее классической и культовой, как и вариант Синатры. В 2018 году эта версия попала топ-100 Billboard, став первым за 49 лет треком Дина Мартина в этом списке. А в ноябре 2019-го, через 24 года после смерти музыканта, на YouTube было загружено официальное музыкальное видео на эту песню в исполнении Мартина, созданное Universal Music Enterprises.

Но о чем же эта песня, если не о Рождестве и снеге? На самом деле в ней поется о влюбленной паре, в частности о молодом человеке, который после свидания с девушкой не хочет идти домой, а хочет остаться с ней, сидеть возле камина и есть попкорн. Поэтому он говорит фразу: Let It Snow! ("Пусть снежит"), чтобы у него был предлог остаться подольше. И о Рождестве в ней тоже ни слова не говорится.

Этот зимний романс однозначно является одной из самых знаменитых рождественских песен всех времен, и его на протяжении очень многих лет пели десятки известных исполнителей, включая Эллу Фитцджеральд, Клиффа Ричарда, Рода Стюарта, Энди Уильямса, Джессику Симпсон, Карли Саймон, Линдси Стирлинг и даже Кайли Миноуг.

Несмотря на то, что в стихах песни не упоминается какой-либо праздник, она стала главной зимней песней, которая звучит на радиостанциях во время зимних праздников, потому включайте любую понравившуюся вам версию и наслаждайтесь снежный днем с чашкой горячего напитка.

