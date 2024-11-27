Знала чего хочет: причуды Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о своей помолвке.
В честь семилетия этого события мы решили вспомнить о причудах жены принца Гарри. А именно, чего хотела будущая на тот момент герцогиня видеть на их с принцем свадьбе и, где мечтала жить.
Нарушила традицию свадебного платья
Согласно давней традиции невесты британской королевской семьи, предпочитают британских дизайнеров для разработки своего свадебного платья. Но Меган уже с первых дней в семье показала, что не собирается следовать правилам, а намерена поступать так, как ей захочется. Свадебное платье для герцогини Сассекской разработала британский модельер Клэр Уэйт Келлер, но работавшая на тот момент на французский Дом моды Givenchy.
Дэвид Эмануэль, дизайнер свадебного платья принцессы Дианы в 1981 году, в эксклюзивном интервью Express.co.uk заявил, что был "разочарован" платьем Меган. "Она вышла и сделала смелое заявление: "Я буду носить одежду французского дома".
А позже выяснилось, что Меган повторила свадебный образ первой европейской темнокожей принцессы Анджелы из Лейхтенштейна, которая имеет афро-панамское происхождение и вышла замуж за принца Лихтенштейна Максимилиана в 2000 году.
Хотела изумрудную тиару, а получила бриллиантовую
Сообщалось, что покойная королева Елизавета II предоставила Меган Маркл широкий выбор тиар для ее особого дня и глаз Меган пал на роскошную тиару с изумрудами и бриллиантами Greville Emerald Kokoshnik, но по неизвестной причине именно в этой тиаре невесте принца Гарри отказали.
"Необычайное утро. Мы вошли в личную гардеробную бабушки, прямо рядом с ее спальней, место, в котором я никогда не был. Вместе с бабушкой был эксперт по ювелирным украшениям, выдающийся историк, который знал происхождение каждого камня в королевской коллекции. Также присутствовала костюмерша бабушки Анджела Келли", - описывал тот день в своей книге "Запасной" принц Гарри.
В итоге для Меган выбрали тиару в стиле ар-деко, которая датируется 1932 годом, принадлежавшую королеве Марие Текской. В центре находится съемная брошь в форме цветка. Королеве Марии брошь преподнесли в качестве свадебного подарка в 1893 году графством Линкольн.
Случился и неприятный инцидент с ее примеркой, так как по словам принца костюмерша королевы – Анджела Келли – все время находила поводы отказать сопроводить пару на примерку тиары, хотя имела ключи и контролировала доступ к этой тиаре. Гарри даже пожаловался бабушке.
Устроила скандал из-за колгот для девочек-цветочниц
Из-за этой истории, говорят, Меган и принцесса Кейт поссорились. Накануне своей свадьбы Меган Маркл довела до слез тогдашнюю герцогиню Кембриджскую. Дело было в платьях девочек-цветочниц, одной из которых была дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Меган и Кейт не смогли договориться о длине платьев, а также о том, следует ли "цветочницам" надевать колготы. Кейт настаивала на том, что согласно протоколу, колготы необходимы, а Меган, говорят, возражала. Многие королевские обозреватели, описывая эту ситуацию так: "Кейт слишком устала, чтобы справиться" с разногласиями по поводу того, должны ли подружки невесты носить колготки, а настойчивость Меган довела ее до слез". Много лет спустя в документальном фильме Меган рассказала, что принесла свои извинения Кейт и отправила ей букет цветов. А Шарлотта, как и другие "девочки-цветочницы" таки были без колгот.
Хотела жить в Виндзорском замке
После свадьбы Гарри и его новоиспеченная жена хотели, чтобы королева Елизавета II выделила им апартаменты в Виндзорском замке. Ее Величество королева не дала своего согласия на это, но предложила молодоженам уютный Фрогмор-коттедж на территории Виндзорского замка.
Во Фрогморе пара жила с 2019 по 2020 год, переехав из своего двухкомнатного коттеджа Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. В январе 2020 года Меган, Гарри и их сын Арчи покинули особняк и переехали сначала в Канаду, а после в США.
Коттедж в Виндзоре продолжал быть их британской резиденцией, но в марте 2023 года король Чарльз III потребовал, чтобы Сассекские освободили его.
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