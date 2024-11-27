Знала чего хочет: причуды Меган Маркл накануне свадьбы с принцем Гарри

В честь семилетия этого события мы решили вспомнить о причудах жены принца Гарри. А именно, чего хотела будущая на тот момент герцогиня видеть на их с принцем свадьбе и, где мечтала жить.

Помолвка Меган и Гарри в 2017 году / Фото: Associated Press

Нарушила традицию свадебного платья

Согласно давней традиции невесты британской королевской семьи, предпочитают британских дизайнеров для разработки своего свадебного платья. Но Меган уже с первых дней в семье показала, что не собирается следовать правилам, а намерена поступать так, как ей захочется. Свадебное платье для герцогини Сассекской разработала британский модельер Клэр Уэйт Келлер, но работавшая на тот момент на французский Дом моды Givenchy.

Клэр Уэйт Келлер / Фото: Associated Press

Дэвид Эмануэль, дизайнер свадебного платья принцессы Дианы в 1981 году, в эксклюзивном интервью Express.co.uk заявил, что был "разочарован" платьем Меган. "Она вышла и сделала смелое заявление: "Я буду носить одежду французского дома".

А позже выяснилось, что Меган повторила свадебный образ первой европейской темнокожей принцессы Анджелы из Лейхтенштейна, которая имеет афро-панамское происхождение и вышла замуж за принца Лихтенштейна Максимилиана в 2000 году.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Хотела изумрудную тиару, а получила бриллиантовую

Сообщалось, что покойная королева Елизавета II предоставила Меган Маркл широкий выбор тиар для ее особого дня и глаз Меган пал на роскошную тиару с изумрудами и бриллиантами Greville Emerald Kokoshnik, но по неизвестной причине именно в этой тиаре невесте принца Гарри отказали.

Принцесса Евгения (внучка королевы Елизаветы II) выходила замуж в тиаре, которую хотела Меган / Фото: Associated Press

"Необычайное утро. Мы вошли в личную гардеробную бабушки, прямо рядом с ее спальней, место, в котором я никогда не был. Вместе с бабушкой был эксперт по ювелирным украшениям, выдающийся историк, который знал происхождение каждого камня в королевской коллекции. Также присутствовала костюмерша бабушки Анджела Келли", - описывал тот день в своей книге "Запасной" принц Гарри.

Тиара Марии Текской / Фото: Associated Press

В итоге для Меган выбрали тиару в стиле ар-деко, которая датируется 1932 годом, принадлежавшую королеве Марие Текской. В центре находится съемная брошь в форме цветка. Королеве Марии брошь преподнесли в качестве свадебного подарка в 1893 году графством Линкольн.

Случился и неприятный инцидент с ее примеркой, так как по словам принца костюмерша королевы – Анджела Келли – все время находила поводы отказать сопроводить пару на примерку тиары, хотя имела ключи и контролировала доступ к этой тиаре. Гарри даже пожаловался бабушке.

Устроила скандал из-за колгот для девочек-цветочниц

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт на свадьбе Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Из-за этой истории, говорят, Меган и принцесса Кейт поссорились. Накануне своей свадьбы Меган Маркл довела до слез тогдашнюю герцогиню Кембриджскую. Дело было в платьях девочек-цветочниц, одной из которых была дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Меган и Кейт не смогли договориться о длине платьев, а также о том, следует ли "цветочницам" надевать колготы. Кейт настаивала на том, что согласно протоколу, колготы необходимы, а Меган, говорят, возражала. Многие королевские обозреватели, описывая эту ситуацию так: "Кейт слишком устала, чтобы справиться" с разногласиями по поводу того, должны ли подружки невесты носить колготки, а настойчивость Меган довела ее до слез". Много лет спустя в документальном фильме Меган рассказала, что принесла свои извинения Кейт и отправила ей букет цветов. А Шарлотта, как и другие "девочки-цветочницы" таки были без колгот.

Хотела жить в Виндзорском замке

Виндзорский замок / Фото: Getty Images

После свадьбы Гарри и его новоиспеченная жена хотели, чтобы королева Елизавета II выделила им апартаменты в Виндзорском замке. Ее Величество королева не дала своего согласия на это, но предложила молодоженам уютный Фрогмор-коттедж на территории Виндзорского замка.

Во Фрогморе пара жила с 2019 по 2020 год, переехав из своего двухкомнатного коттеджа Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца в Лондоне. В январе 2020 года Меган, Гарри и их сын Арчи покинули особняк и переехали сначала в Канаду, а после в США.

Коттедж в Виндзоре продолжал быть их британской резиденцией, но в марте 2023 года король Чарльз III потребовал, чтобы Сассекские освободили его.

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