"Золотая семерка": какие правила нельзя нарушать Кейт, Уильяму, Чарльзу и Камилле

Быть членом любой королевской семьи – сложная задача. А особенно, когда речь идет о такой монархии, как британская. Сегодня рассказываем вам о семи известных правилах, которым должны следовать не только король Чарльз III и королева Камилла, но и остальные их родственники.

Никаких "обнимашек" на публике

Увидеть целующимися Чарльза и Камиллу на публичном мероприятии – что-то из области фантастики. Все дело в том, что старшие члены семьи или, как ее еще называют Фирмы, соблюдают определенный протокол. Приветствуют друг друга реверансами и рукопожатиями, реже – поцелуем в щеку.

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Например, принцесса Кейт, болея за своего мужа на матче с поло, также целовала его в щеку после игры. Канули в лету те времена, когда Чарльз и его первая жена принцесса Диана целовались в губы у всех на виду во время таких игр.

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

Запрет брать подарки

Члены королевской семьи получают сотни подарков от поклонников. Их присылают в Букингемский и Виндзорский замки, вручают во время публичных прогулок, но, увы, эти презенты редко доходят до адресата. Мы неоднократно видели, как королю Чарльзу или принцессе Кейт пытались что-то подарить во время разных выходов. Монарх обычно любезно отказывается, а Кейт может взять разве что рисунки, которые приносят дети.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Есть исключения, подарки принимаются, если они предлагаются в качестве сувенира после официального визита или по случаю королевской свадьбы или другого особого личного события. Члены королевской семьи могут принимать подарки от государственных органов, таких как вооруженные силы или благотворительные организации, особенно от тех, с которыми у них есть установленные связи.

Запрет на совместные перелеты

И хотя это правило особенно часто игнорирует принц Уильям, его покойная бабушка королева Елизавета II очень волновалась, когда он летел в одном вертолете со всей своей семьей. Официально нет такого запрета, чтобы членам одной семьи было запрещено вместе летать, но технически оба наследника не должны летать одним и тем же рейсом, чтобы в случае авиакатастрофы корона не лишилась сразу двоих претендентов.

Кейт, Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

Принц Уильям и его старший сын и наследник - принц Джордж - вместе летали во время своих королевских туров в Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Польшу и Германию. Точно так же, когда Уильям был малышом, он сопровождал своего отца в турне по всему миру.

Нельзя ходить с голыми ногами

Это правило ввела покойная королева Елизавета II, которая предпочитала, чтобы королевские дамы носили колготки на официальных мероприятиях.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт часто одевает телесные колготы или чулки. А накануне свадьбы Меган Маркл и принца Гарри из-за колготок для девочек-цветочниц между Меган и Кейт даже произошел конфликт. Кэтрин настаивала, что ее дочь Шарлотта и другие девочки должны быть в колготах, а Меган, как хозяйка торжества, была против. Об этой ссоре спустя много лет Меган даже поговорила с Опрой Уинфри во время интервью, но это уже совсем другая история.

Никаких селфи и автографов

Обычно члены королевской семьи вежливо отказываются от фотографий, поскольку на публике они часто сосредоточены на самом мероприятии, а не на том, чтобы порадовать поклонников и сделать с ними фото. Иногда в виде очень редкого исключения они могут согласиться сфотографироваться.

Принцесса Уэльская делает селфи / Фото: Associated Press

Кстати, больше всех в королевской семье ненавидит селфи принц Гарри. Однажды во время посещения Австралийского военного мемориала в Канберре он отклонил просьбу молодого фаната, объяснив: "Нет, я ненавижу селфи. Серьезно, тебе нужно избавиться от этой привычки, я знаю, что ты молод, но селфи — это плохо. Просто сделай нормальную фотографию!", - сказал тогда Гарри.

Принц Гарри делает селфи / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II считала дурным тоном смотреть в экран телефона, когда перед тобой монарх собственной персоной, и никогда не делала селфи.

Запрет на автографы достаточно прост. Это давнее правило, которое остается в силе для всех членов королевской семьи из-за риска подделки подписи.

Принцесса Уэльская делает селфи / Фото: Associated Press

Правило "черного платья"

В любую заграничную поездку члены королевской семьи обязаны брать с собой черную одежду на случай непредвиденного траура. Для женщин – это черное платье, мужчинам – костюм. Это правило члены семьи соблюдают как-раз безукоризненно на случай, если кто-то скончается во время их пребывания за границей. Когда в 1952 году умер отец покойной королевы, король Георг VI, она была в Кении с принцем Филиппом, и у нее не было готового траурного платья.

Королева Елизавета II в Великобритании, 7 февраля 1952 года / Фото: Associated Press

В результате по прибытию в Великобританию Елизавете II не разрешили выйти из самолета до тех пор, пока черный наряд не был доставлен.

Никаких политических взглядов

По закону король имеет право голосовать на выборах, в британском законодательстве нет ничего, что запрещало бы это делать, но это не принято. Согласно веб-сайту парламента Великобритании: "Хотя это и не запрещено законом, голосование монарха на выборах считается неконституционным".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

На официальном сайте королевской семьи подробно объясняется беспристрастная роль Его Величества в парламенте. Ожидается, что как глава государства король "будет строго нейтральным в отношении политических вопросов" и "не будет голосовать и баллотироваться на выборах". Вот почему вы никогда не услышите, как король или члены королевской семьи публично выражают свои политические взгляды.

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