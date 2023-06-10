Звезда Голливуда с непростой судьбой: вспоминаем, какой была актриса Джуди Гарленд

10 июня день рождения звезды Голливуда Джуди Гарленд (урожденной Фрэнсис Этель Гамм), которую и в США, и в Европе любят и помнят в первую очередь благодаря ее детской роли в фильме 1939 года "Волшебник страны Оз", где она сыграла Дороти Гейл.
Однако карьера Джуди Гарленд началась еще в двухлетнем возрасте, и за много лет на съемочной площадке и сцене она успела стать суперзвездой своего времени, была номинирована на множество премий и включена Американским институтом киноискусства в список величайших американских кинозвезд.
Однако жизнь вне сцены не была такой радужной, и в жизни успешной актрисы было горе, наркотики и алкоголизм, неуверенность в себе и расстройство пищевого поведении, которые впоследствии лишили ее жизни.
У родителей Гарленд был брак по расчету - они были актерами и, чтобы укрепить свой творческий дуэт, решили пожениться. Поэтому о любви в этих отношениях не было и речи даже несмотря на то, что у них родилось трое детей. Также ходили слухи, что отец девушки был нетрадиционной ориентации и домогался мальчиков, поэтому семья вынуждена была переехать в Калифорнию. Там в 13-летнем возрасте актриса подписала свой первый контракт с Metro-Goldwyn-Mayer. Миловидная внешность способствовала получению новых ролей, которые приносили деньги, но студии нужна была именно девочка с милым личиком, поэтому они требовали, чтобы Джуди как можно дольше сохраняла свою детскую внешность. Поэтому ее посадили на диету, растущую грудь всячески скрывали. Мать юной актрисы этому никак не препятствовала.
Когда актриса начала сниматься в "Волшебнике страны Оз", ей было 17 лет, но наряды и подбирали так, чтобы она не выглядела на свой возраст. В этот период из-за стресса она начала много курить, пить кофе, на студии ей прописывали употреблять амфетамины, чтобы снять напряжение и дольше работать. Все это впоследствии привело к зависимости, изменило ее внешность и повлияло на психическое здоровье.
Также не сложилось и с первым браком знаменитости. В 1941 году, в возрасте 19 лет, она по настоянию студии вышла замуж за Дэвида Роуза и очень быстро забеременела, но новоиспеченный муж и другие близкие убедили ее сделать аборт. Вероятно, она это пережила очень трагично, поскольку разошлись они через восемь месяцев.
В последствии в личной жизни Джуди не везло из-за ее неустойчивого характера, злоупотреблениями алкоголем и запрещенными веществами, также причиной часто ставали деньги, которыми корыстные мужья пользовались. Ухаживать за непутевой матерью и младшей сестрой вынуждена была Лайза Минелли - старшая дочь Джуди. От непростой жизни Джуди скончалась через две недели после своего 47-летия.
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