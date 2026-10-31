Звезда "Матрицы" Кэрри-Энн Мосс о естественном старении и новой соблазнительной роли

Керри-Энн Мосс / © Associated Press

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Когда-то она была той самой Тринити — загадочной, бесстрашной и невероятно харизматичной героиней «Матрицы», которая в кожаном костюме меняла правила игры не только в виртуальном мире, но и в кинематографе. Сегодня Кэрри-Энн Мосс приближается к своему 60-летию, однако именно сейчас переживает один из самых комфортных периодов в жизни.

В интервью изданию HELLO! актриса рассказала о естественном старении, свободе от навязанных стандартов внешности и новой роли в мистическом триллере. И если раньше её героини боролись с системой, то сегодня сама Мосс демонстрирует, как освободиться от другой системы ожиданий в отношении женской красоты и возраста.

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О естественном старении

Керри-Энн Мосс / © Associated Press

В следующем августе актрисе исполнится 60 лет, и она не скрывает, что эта дата вовсе не вызывает у неё желания срочно что-то менять в своей внешности. Наоборот, с возрастом Мосс обрела то, чего ей, возможно, не хватало раньше, — внутреннюю свободу и комфорт в собственном теле.

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«С возрастом я чувствую себя гораздо увереннее в себе» — призналась актриса. Ее слова особенно интересны с учетом профессионального пути. До актёрской карьеры Кэрри-Энн работала моделью, а значит, хорошо знает, насколько жёсткими могут быть требования индустрии к женской внешности. Постоянное внимание к фигуре, лицу и каждой детали образа на протяжении многих лет сопровождало её работу.

Теперь всё по-другому. Мосс признаётся, что испытывает настоящее облегчение от мысли, что больше не обязана быть идеальной.«Я не стараюсь выглядеть на 30 лет» — подчеркивает она.

Актриса с удовольствием наблюдает за женщинами, которые позволяют себе естественно стареть. Она не осуждает тех, кто выбирает косметические процедуры или пластические операции, однако лично ей ближе другая эстетика.

«Я люблю настоящие лица, которые двигаются» — говорит Мосс. По её мнению, в мире фильтров, искусственного интеллекта и цифровой ретуши общество постепенно начнёт ещё больше ценить подлинность. И, возможно, именно естественные лица с их эмоциями, мимикой и возрастными изменениями вновь станут новым стандартом красоты.

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Новая роль

Керри-Энн Мосс / © Associated Press

Пока Керри-Энн размышляет о том, как принять свой возраст, её новая работа доказывает, что в 59 лет можно быть не только элегантной, но и чрезвычайно провокационной. Актриса сыграла одну из главных ролей в восьмисерийном мистическом триллере «Яга», сюжет которого вдохновлен славянской легендой о Бабе-Яге — загадочной ведьме, обитающей в лесах. Мосс играет университетского профессора Кэтрин.

Это не совсем та героиня, которую зрители привыкли видеть в актерском портфолио Кэрри-Энн. Кэтрин — соблазнительная, уверенная в себе женщина, предпочитающая мужчин помоложе. В то же время за её привлекательностью скрываются манипулятивность и опасный характер.

«Она очень уверена в себе, но в то же время довольно опасна. Играть такую героиню было настоящим удовольствием»,— рассказала актриса. Мосс также призналась, что сценарий позволил ей выйти за рамки привычных образов и попробовать что-то новое. Правда, некоторые моменты оказались психологически непростыми, в частности, интимные сцены, к которым она относится без особого энтузиазма, хотя и понимает, что это часть её профессии.

Особенно интересна тема женского желания в зрелом возрасте. Впрочем, сама актриса не стремится делать свою сексуальность главной составляющей публичного образа. Для неё гораздо важнее просто оставаться собой и получать удовольствие от актёрской работы.

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Тишина вместо Голливуда

Керри-Энн Мосс / © Associated Press

Когда Кэрри-Энн Мосс не работает над новыми проектами, она возвращается к совершенно иному ритму жизни. Вместе с мужем, актёром Стивеном Роем, и тремя детьми она живёт в сельской местности, среди лесов и природы. Их дом расположен вдали от привычного голливудского ритма, а окружающий пейзаж с густыми деревьями и сезонными красками стал для актрисы настоящим местом силы.

Мосс признается, что прогулки по лесу помогают ей восстановить силы. Особенно она любит осень, когда листья меняют цвет, а природа вокруг приобретает насыщенные оттенки.

Правда, у сельской идиллии есть и свои бытовые нюансы. Поблизости нет служб доставки, общественного транспорта или большого выбора ресторанов. Даже за кофе пешком не выйдешь — приходится садиться за руль. Раз в неделю актриса преодолевает примерно час дороги, чтобы забрать свежее молоко у знакомого фермера. И, как признается Мосс, после настоящих домашних сливок возвращаться к обычным магазинным уже не так просто.

Однако именно такой образ жизни ей по душе. Актриса любит контраст между шумной съёмочной площадкой, где вокруг много людей и энергии, и спокойным возвращением домой.

Для неё это идеальный баланс: возможность реализоваться в профессиональном плане, а затем снова погрузиться в тишину природы.

Керри-Энн Мосс / © Associated Press

Кэрри-Энн Мосс приближается к 60-летию и не хочет возвращать время вспять. Она не пытается оправдать чужие ожидания, не скрывает своего возраста и с интересом открывает для себя новые актёрские возможности.

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